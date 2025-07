Eduardo Salhuana respaldará lista de José Jerí, denunciado por abuso sexual, para ser presidente del Congreso

Eduardo Salhuana se libra de la censura pese a su viaje a China. Foto: Congreso

Minutos antes de que se convoque oficialmente a la elección de la Mesa Directiva del Congreso, el actual presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, hizo público el apoyo de toda la bancada de Alianza Para el Progreso a la lista presidida por el congresista José Jerí (Somos Perú), denunciado por abuso sexual en enero de este año.

Al ser consultado por la prensa acerca del apoyo de la bancada de APP a alguna de las dos listas oficiales para ocupar el cargo de presidente del Congreso, Salhuana respondió con un corto mensaje. “APP respalda la lista del congresista José Jerí”.

En ese sentido, el respaldo de la bancada del partido liderado por César Acuña aseguraría 17 votos a favor del parlamentario de Somos Perú, quien fue denunciado por un presunto caso de abuso sexual en una fiesta a finales del 2024.

Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, cuestionó las recientes declaraciones del prófugo Vladimir Cerrón. (Foto: Congreso de la República)

José Jerí y un presunto abuso sexual

El parlamentario de Somos Perú,José Jerí, y su amigo, Marco Cardoza, fueron acusados por la presunta comisión del delito de violación sexual en una reunión realizada en el marco de una celebración a finales del año 2024.

El presunto caso de abuso sexual se habría realizado en una vivienda alquilada para una reunión de amigos en la que se encontraba el congresista de Somos Perú. Una de las mujeres presentes denunció haber sido víctima de violencia sexual cuando se encontraba inconsciente.

Jerí precisa que se encontraba en la parte de la parrilla y terminando de cocinar. La víctima precisó que encontró el bividi mojado del congresista en la habitación donde despertó.

Luego del hecho, la denunciante despertó y solicitó su bolso para retirarse del lugar. El congresista menciona que su amiga se despide de las personas que se encontraban en la casa y afirmó que no narró ningún episodio de violencia. El caso está siendo investigado por la Fiscalía.

José Jeri reaparece tras denuncia por agresión sexual y se perfila como candidato a la Mesa Directiva| Panamericana

Congresista acusa campaña de desprestigio

Antes de que se haga oficial su postulación a la Mesa Directiva del Congreso, Jerí afirmó que se encontraba tranquilo, pues las pruebas que fueron pedidas para corroborar su responsabilidad en el caso de abuso sexual le dan la razón.

“Respecto a los hechos que se han denunciado principalmente. He podido colaborar con todo lo que he dispuesto por la Fiscalía en todo momento y además, al día de hoy, y luego de haber pasado casi seis meses con los resultados de todas las actuaciones y de todos los resultados solicitados, todas las pruebas solicitadas por la Fiscalía, pruebas biológicas, ADN. Puedo decir que esos resultados me dejan sumamente tranquilo y que comprueban mi inocencia”, señaló desde los pasillos del Congreso.

No es la única controversia que enfrenta el legislador. En enero de este año también fue denunciado por un presunto caso de enriquecimiento ilícito, al detectarse un incremento patrimonial que pasó de S/97 mil a más de S/1 millón en pocos años. Jeri asegura que su patrimonio está debidamente “sustentado”.

“Me llama poderosamente la atención que todo esto se active justo cuando se me vocea como candidato a la Mesa Directiva. Parece más una campaña de desprestigio”, dijo a los medios.