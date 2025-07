Javier Olivares, expareja de Susana Alvarado, lanzó impactante indirecta: “He dejado el corazón en Perú”

Ex de Susana Alvarado se vuelve viral | TikTok/@josepastord

Javier Olivares, periodista chileno conocido por su trabajo en televisión y por su vínculo con la cantante peruana Susana Alvarado de Corazón Serrano, volvió a captar la atención del público en recientes días. Un video viralizado en redes muestra al hombre de prensa arriba de un escenario, en Chile, participando de un concierto de cumbia con músicos que, según se percibe, serían parte de una orquesta peruana. Más allá del baile, lo que resaltó del momento fue el mensaje que compartió ante la audiencia.

“Para mí, como presentador y periodista chileno, soy un fanático de la música de ustedes. Soy una fanático de la cultura peruana. Tengo un recorrido amplio en América Latina, en la televisión, y tengo mucho contacto con Perú. Tengo algunas amistades, algunos grupos de allá en Perú. He dejado el corazón en Perú”, declaró Olivares ante aplausos y gritos del público.

Su emoción era evidente, y mientras intentaba contener los nervios, una asistente no dudó en gritar “¡Corazón Serrano!”, lo que provocó sonrisas y nerviosismo en el periodista, quien prefirió no ahondar en detalles y rápidamente desvió la conversación . “No voy a decir más”, expresó antes de cambiar de tema.

Javier Olivares se volvió viral por indirecta en pleno concierto.

Este pequeño momento en vivo fue suficiente para que usuarios en redes sociales empezaran a especular sobre los verdaderos motivos de sus palabras y a quién iba dirigido ese “corazón dejado en Perú”. Muchos interpretaron el comentario como una indirecta hacia Susana Alvarado, exintegrante de su vida sentimental y actual vocalista de Corazón Serrano, a pesar de que en el presente la joven se encuentra relacionada sentimentalmente con Paco Bazán.

En plataformas como TikTok y X, seguidores de la agrupación norteña no tardaron en comentar la publicación, dedicando mensajes divididos entre quienes apoyan una eventual reconciliación y otros que resaltan la madurez con la que, en su momento, ambos manejaron el fin de su relación. El episodio, aunque breve, sirvió para avivar la conversación sobre el vínculo entre la cultura peruana y el periodista chileno, así como su historia junto a Susana Alvarado.

¿Cómo fue su romance?

Antes de que se especulara sobre una relación entre Susana Alvarado y Paco Bazán, surgieron informaciones sobre el romance que la artista mantuvo con Javier Olivares, vínculo que ambos eligieron mantener bajo perfil. La confirmación de la relación ocurrió en 2021, cuando el periodista compartió en redes sociales varias imágenes abrazado a la cantante en las playas de México, oficializando de manera indirecta lo que hasta entonces era solo un rumor.

A pesar del bajo perfil y la prudencia con que ambos manejaron su historia, Olivares no dudó en pronunciarse abiertamente sobre Susana cuando algunos medios comenzaron a relacionarla con Bazán. “Lo mejor para ambos entonces. Susana se merece lo mejor del mundo”, comentó el periodista, remarcando respeto y buenos deseos para la cantante y mostrando una actitud serena ante el cierre de esa etapa.

Susana Alvarado

Por su parte, Susana Alvarado también se refirió públicamente en pocas ocasiones a su vida sentimental. En una entrevista para Radio Nueva Q en febrero de 2024, explicó por qué opta por mantener sus relaciones fuera del enfoque mediático. “Yo nunca he presumido a algún chico con el que he salido. Nunca he subido nada a redes sociales. Ustedes se enteraron porque él subió, pero yo no”, afirmó la cantante.

Además, la vocalista de Corazón Serrano dejó claro que prefiere centrar la atención en su carrera musical: “Quiero que me sigan por mi trabajo, mi vida personal es un tema aparte que no me gusta compartirlo, prefiero dejarlo privado y mantenerlo allí”.

Susana Alvarado explica por qué no expuso su romance con Javier Olivares | Radio Nueva Q

¿Quién es Javier Olivares?

Javier Olivares, nacido el 11 de octubre de 1987, es un comunicador chileno con experiencia tanto a nivel nacional como internacional. Su carrera televisiva comenzó desde muy joven, cuando asumió la conducción de ‘Tremendo Choque’, programa juvenil de Chilevisión entre 2002 y 2003, donde se ganó la simpatía de la audiencia gracias a su estilo cercano y carismático. Ese primer gran proyecto le sirvió como plataforma para saltar, más adelante, a uno de los programas más emblemáticos de la televisión chilena: ‘Mekano’.

Javier Olivares es un periodista y presentador chileno con más de 20 años de carrera. Instagram/@javierolivaresnews

Su proyección mediática lo llevó a buscar nuevos retos en el extranjero, instalándose en Estados Unidos y abriéndose paso primero en Telemundo y luego en Univisión. En esta última cadena, condujo el noticiero ‘Edición Digital’, ampliando su alcance a públicos diversos en todo el continente americano. Tras la culminación de su contrato con Univisión en 2018 y su decisión de no renovarlo, Olivares optó por redireccionar su perfil profesional, promoviendo proyectos independientes y manteniendo su contacto con audiencias internacionales.

En 2023 anunció su retorno definitivo a Chile, reforzando su presencia en medios mediante el espacio ‘Al Choque’ en Tevex Televisión, en el que despliega opinión y análisis de actualidad. Además, manifestó su aspiración de incursionar en la política chilena como candidato a diputado por el Distrito 6, alineado con sectores de derecha. Este paso refleja su interés no solo por los medios, sino por influir en la vida pública de su país.

Javier Olivares ha trabajado en Chilevisión, Mekano y Univisión. Instagram/@javierolivaresnews