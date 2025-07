Habla el padre de Ashley Vargas, la piloto que murió en su último vuelo: “Del Estado nadie me llamó, ni la presidenta”

A casi dos meses del trágico accidente que costó la vida a la alférez Ashley Vargas, su padre, Edgar Vargas, sigue buscando respuestas. La joven piloto, de 24 años, despegó el 20 de mayo desde la Base Aérea de Pisco para realizar su vuelo de graduación. Seis minutos después, desapareció del radar. El geolocalizador manual nunca emitió señal.

Su cuerpo fue hallado dos semanas más tarde, aún sujeto al asiento eyectable de su avión KT-1P, sobre el mar de la playa Mendieta, en la Reserva Nacional de Paracas. El descubrimiento fue posible gracias a un robot submarino operado desde el buque BAP Carrasco, luego de encontrar parte del fuselaje en el fondo marino.

Ashley ocupó el primer puesto en la Escuela de Formación de Pilotos de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y recibió en 2022 la Espada de Oro, el mayor reconocimiento que otorga la institución, de manos de la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, su padre denuncia abandono institucional.

El féretro con los restos de la piloto FAP Ashley Vargas fue trasladado al cementerio Jardines de la Paz, en La Molina, donde se realizó el sepelio en estricto privado. | Canal N

“Por parte del Estado, a mí nadie me llamó. Ni un congresista, ni un ministro, ni la presidenta, pese a que ella le da la espada de honor a Ashley. Nadie se ha comunicado conmigo”, expresó con pesar a la Unidad de Investigación de Canal N.

El duelo ha sido agravado por momentos de profunda angustia y desinformación. Vargas recuerda una llamada falsa durante la búsqueda, en la que le aseguraban que su hija estaba viva.

“En un momento me ilusioné, fue una alegría a nivel mundial, pero no les deseo nada, no les deseo nada. No quisiera que a nadie le pase lo que me está pasando, esto ni a mi peor enemigo le desearía esto”, dijo.

Describió a su hija como una mujer determinada, apasionada por volar. “Ella era muy segura de lo que hacía, estaba feliz de lo que hacía. Una noche antes hablé con ella. Me preguntó dónde iba a estar para hacer una videollamada y le dije que no era posible, que me mandara el video y nunca recibí esa llamada”, señaló.

La Fuerza Aérea del Perú confirmó el hallazgo del cuerpo de la alférez Ashley Vargas, piloto de 25 años, tras 16 días desaparecida en Paracas. (Composición: Infobae)

Actualmente, el Ministerio Público investiga un presunto homicidio culposo para determinar las causas del siniestro. La familia insiste en la necesidad de un peritaje internacional, lo que ya ha sido autorizado por el Ministerio Público.

“La Fiscalía, de motu proprio, ha hecho una disposición de que se incorpore un perito internacional. Y para eso ha hecho coordinaciones con la Organización de Naciones Unidas, quien ya acreditó un perito, quien ya tuvo comunicación con la fiscalía, quien ya propuso una cantidad de honorarios, que son 30 mil dólares”, explicó José Ocampo, defensa legal de los deudos.

Panorama

El comandante general de la FAP, Carlos Chávez, agregó que la piloto portaba un geolocalizador personal en el uniforme, aunque este no llegó a activarse. También aseguró que la aeronave se encontraba en condiciones óptimas, aunque Ocampo denunció posibles fallas en el sistema de eyección y deficiencias en los mecanismos de localización del KT-1P.

Dos testigos observaron que la aeronave expulsaba humo negro. Al intentar aproximarse, escucharon un fuerte estruendo en el mar y observaron una columna de humo elevarse desde el agua.