Qué significa desviar la mirada al hablar, según la psicología

Parpadear excesivamente indica nerviosismo o inquietud en conversaciones cotidianas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lenguaje no verbal constituye un canal de comunicación sumamente poderoso, a menudo más elocuente que las propias palabras. Según numerosos estudios en psicología, en una interacción cara a cara el comportamiento no verbal llega a transmitir hasta el 65–93% de la información total (según la famosa regla de Mehrabian, aunque esta cifra es matizada por los expertos), superando con creces a la comunicación verbal en su capacidad de revelar emociones e intenciones. Entre los componentes más influyentes del lenguaje no verbal destaca el contacto visual, un elemento esencial para iniciar, sostener y regular una conversación.

Mirar a alguien a los ojos al hablar no solo sirve para captar su atención, sino que también funciona como señal de que se le está otorgando la palabra o esperando una respuesta. Así, la mirada cumple un papel organizador en el diálogo, regulando turnos y reforzando la sensación de conexión interpersonal.

El poder del contacto visual en la comunicación

El contacto visual, lejos de ser un gesto superficial, posee un importante trasfondo psicológico. Diversos estudios coinciden en que durante una conversación típica mantenemos contacto visual directo entre un 40% y un 60% del tiempo total. Este rango no es aleatorio: se considera óptimo para transmitir interés sin resultar intimidante o invasivo.

Una mirada prolongada puede transmitir interés genuino o interpretarse como señal de desafío (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el contacto visual cumple una función cognitiva. Cuando una persona aparta la mirada brevemente, puede estar accediendo a sus recuerdos, planificando su respuesta o incluso elaborando una mentira. Este matiz ha sido aprovechado, por ejemplo, por profesionales de la policía o recursos humanos, quienes entrenan su capacidad para detectar señales no verbales en entrevistas o interrogatorios. Según la neurociencia cognitiva, la dirección de la mirada al recordar o mentir también podría estar vinculada al predominio de un hemisferio cerebral sobre otro, lo que se relaciona con la lateralidad (ser diestro o zurdo).

Los diferentes tipos de mirada y sus significados

Según Paula Martínez, psicóloga especializada en neurociencia cognitiva, las miradas son vehículos de significados diversos y a menudo inconscientes. A continuación se detallan algunos de los tipos de mirada más comunes y su interpretación en clave psicológica:

1. Mirada esquiva o evasiva

Quizá la forma más frecuente de lenguaje no verbal en contextos sociales cotidianos sea evitar el contacto visual. Este gesto suele interpretarse como un signo de incomodidad, inseguridad o vergüenza. En psicología, evitar la mirada se asocia con sentimientos de amenaza percibida o de baja autoestima. Una persona puede apartar la vista al sentirse intimidada, al temer un juicio o al experimentar emociones de culpa o bochorno.

Evitar mirar a los ojos se asocia con inseguridad o vergüenza según la psicología del lenguaje no verbal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, conviene matizar que no siempre implica una emoción negativa hacia el interlocutor. En algunas culturas, evitar mirar directamente a los ojos es una muestra de respeto o sumisión.

2. Mirada intensa y prolongada

Una mirada mantenida con firmeza suele expresar interés genuino en el contenido de la conversación o en las acciones del interlocutor. A menudo se acompaña de un sutil levantamiento de cejas, que indica curiosidad o apertura. Sin embargo, cuando el contacto visual se vuelve demasiado insistente o prolongado, puede adquirir connotaciones intimidatorias o desafiantes. En contextos sociales, las miradas prolongadas pueden ser usadas estratégicamente para establecer dominancia.

3. Ojos entrecerrados

Este gesto suele señalar actitud defensiva o vigilancia. Al entrecerrar los ojos, la persona indica que está alerta a posibles amenazas, evaluando críticamente lo que se le dice. Es una microseñal de desconfianza o sospecha.

4. Parpadeo excesivo

Un parpadeo frecuente puede delatar nerviosismo, inquietud o vergüenza. Aunque el parpadeo es un acto reflejo normal, su aumento en frecuencia suele correlacionarse con tensión emocional. Es un indicador útil en entrevistas o negociaciones para calibrar el estado emocional del interlocutor.

El contacto visual regula turnos de palabra y demuestra atención en la comunicación cara a cara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Pupilas dilatadas

La dilatación de las pupilas es uno de los indicadores más sutiles, pero poderosos, del interés o la fascinación. Cuando algo nos resulta atractivo o emocionante, el sistema nervioso autónomo provoca esta respuesta fisiológica. En contextos sociales, la dilatación de las pupilas puede delatar atracción romántica o curiosidad intensa.

Implicaciones prácticas del análisis de la mirada

Comprender el lenguaje no verbal, y en particular la dirección y calidad de la mirada, tiene aplicaciones prácticas en diversos ámbitos. En recursos humanos, los reclutadores suelen valorar la capacidad de mantener contacto visual adecuado como signo de confianza y sinceridad. En psicoterapia, la observación de las miradas ayuda a detectar emociones subyacentes que las palabras no expresan. Incluso en la seguridad o la criminología, analizar la dirección de la mirada puede contribuir a valorar la veracidad de un testimonio.

Sin embargo, los expertos advierten contra la simplificación excesiva: la interpretación de la mirada depende del contexto cultural, la personalidad y la situación concreta. Lo esencial es integrar estas señales en un análisis más amplio del comportamiento.