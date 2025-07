Hermanos Yaipén sorprende al anunciar que cambiará de nombre luego de 25 años de éxitos: “Sentimos que ha llegado el momento”

Hermanos Yaipén sorprenden al anunciar que cambiarán de nombre tras 25 años de éxitos: “Sentimos que ha llegado el momento”. Video: TikTok @riclatorrez

El anuncio de la agrupación Hermanos Yaipén acerca de un inminente cambio de nombre tomó por sorpresa a miles de seguidores de la música tropical peruana. A través de un comunicado oficial divulgado en sus redes sociales, la orquesta comunicó:

“Queridos seguidores, tenemos algo importante que anunciarles. Después de muchos años haciendo cantar y bailar a todo el Perú, sentimos que ha llegado el momento de asumir un nuevo reto”. Así lo señaló la agrupación encabezada por Walter Yaipén y Javier Yaipén, quienes decidieron hacer pública la decisión en el marco de las celebraciones por sus veinticinco años de trayectoria.

Agregaron que el nombre elegido para acompañar a la agrupación durante más de dos décadas pronto tendrá un reemplazo. “Por eso hemos decidido cambiar el nombre de la orquesta, el cual muy pronto anunciaremos en nuestras redes sociales”, continuó el comunicado, incrementando la expectativa en torno al futuro artístico del grupo.

Junto a la publicación, extendieron un mensaje especial a sus fanáticos: “Hoy es un día muy especial para nosotros. Por primera vez en 25 años… nos atrevemos a hacer algo que jamás imaginamos como orquesta. Estamos emocionados, nerviosos… y llenos de ilusión. Muy pronto sabrán por qué. Muy pronto conocerán nuestro nuevo nombre”.

Seguidores de Hermanos Yaipén se pronunciar tras comunicado

La noticia provocó una inmediata reacción del público a través de comentarios en las plataformas digitales del grupo. Algunos usuarios, emocionados ante el nuevo rumbo, brindaron mensajes de aliento como “Todo el éxito del mundo” y “Sin lugar a dudas, siempre los mejores”, mientras que otros manifestaron dudas o nostalgia: “No acepto”, “Yaipén brothers”, “Si no se ponen ‘Los Yaipenes’ no quiero nada”.

También surgieron bromas y propuestas sobre el futuro nombre, como “Los especiales de la cumbia”, aunque no faltaron especulaciones respecto a cambios en la formación: “Será porque ya casi no hay hermanos Yaipén, sino otros integrantes”. Incluso aparecieron comentarios con tono más crítico, algunos de ellos insinuando motivaciones ajenas a lo artístico: “¿Evasión de algo?”, “¿Quieres dar de baja para no pagar?”, “Será acaso para evitar pagar a la Sunat”.

Sin embargo, lo cierto es que la noticia del cambio de nombre rápidamente se propagó más allá de las redes oficiales. El tiktoker Ric La Torre expresó su asombro al compartir la publicación y afirmar: “Último minuto. Los Hermanos Yaipén anuncian que van a cambiarse de nombre y dejarán de ser Orquesta Hermanos Yaipén. Acaban de lanzar comunicado, así como lo escuchas”, relató en video.

Ric repasó la relevancia del grupo para la música peruana: “Recordemos que los Hermanos Yaipén ya son mega conocidos en nuestro país. Han sacado exitazos como ‘Lárgate’, ‘Ojalá que te mueras’, ‘A llorar a otra parte’”, comentó. El influencer destacó el impacto que genera la decisión:

“Creo que nos está dejando a todos en shock. Y bueno, a la gente que sigue la cumbia en este país, y no solamente la cumbia, la música peruana se va a quedar como en shock. ¿Cuál será el nuevo nombre de los hermanos?”, puntualizó.

Mientras seguidores y usuarios participan activamente en la conversación, sugiriendo nombres e interpretando los motivos detrás del cambio, la agrupación ha venido anunciando de hace algunas semanas que se darán muchas sorpresas y novedades en honor a su aniversario número veinticinco. El grupo se encuentra en plena celebración y da muestras de creatividad, buscando renovar su imagen sin perder la esencia que los transformó en un referente nacional.

Colaboración de ‘El Puma’ con Hermanos Yaipén

Esta noticia se da luego de que hace unas semana la agrupación presentara una colaboración con José Luis Rodríguez ‘El Puma’. El pasado 20 de junio la orquesta lanzó junto al legendario cantante venezolano el tema ‘Tendría que llorar por ti’, cuyo videoclip se encuentra disponible en el canal oficial de la agrupación y ya acumula miles de vistas en las plataformas digitales.

La canción, interpretada en colaboración con ‘El Puma’ y la voz de Juan Manuel Valdiviezo, actual vocalista de la orquesta, reinventa una de las baladas más representativas del repertorio latinoamericano. Con el sello inconfundible de la cumbia peruana, la pieza destaca por la nostálgica entrega de Rodríguez y la energía contagiosa del grupo chiclayano.

“La cumbia tiene un apellido… Y esta vez, se une a la voz más grande de América. ‘Tendría que llorar por ti’ junto a @elpumaoficial", anunció la agrupación, en un anticipo de la serie de eventos y lanzamientos pensados para conmemorar el aniversario.

Hermanos Yaipén y José Luis Rodríguez ‘El Puma’ unen sus voces en “Tendría que llorar por ti”. Video: Instagram Hermanos Yaipén

El videoclip, que ostenta un alto estándar de producción, presenta intervenciones tanto en estudio como en locaciones seleccionadas, donde los músicos y ‘El Puma’ comparten protagonismo. El lanzamiento ha sido bien recibido tanto por fanáticos peruanos como de otras latitudes, que celebran la vigencia y ambición del grupo por ir más allá de las fronteras nacionales.

Esta etapa de reinvención marca un nuevo capítulo para una de las orquestas más importantes de la cumbia peruana. Fundados en Monsefú y convertidos en embajadores del género tropical, Hermanos Yaipén han mantenido la popularidad a lo largo de 25 años, adaptándose a los cambios del panorama musical sin perder su identidad.

Durante este tiempo, han recorrido el país y ofrecido shows en escenarios internacionales, consolidando un legado que ahora se potencia con nuevas colaboraciones, giras y eventos especiales, tal como adelantaron en sus comunicados. Sin duda, la trayectoria de Walter Yaipén y Javier Yaipén se sustenta en una vasta discografía de éxitos y la capacidad de conectar con públicos de todas las edades, y ahora también promoviendo cambios y novedades para sus seguidores.