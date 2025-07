Congreso rechaza Ley Mape: Estos congresistas votaron a favor de la norma, a pesar de críticas de especialistas

Congreso rechazó la Ley MAPE en la Comisión de Energía y Minas. Foto: Andina / Andina

La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República rechazó el pre dictamen de la ley que regula el régimen especial para la pequeña minería y minería artesanal, más conocida como Ley Mape. De los 17 miembros titulares, cinco votaron a favor, 12 en contra, uno se abstuvo y otro no participó.

Esta iniciativa legislativa juntaba las propuestas 03634/2022-CR, de Jorge Flores Ancachi, de la bancada de Acción Popular; y 09555/2024-PE, del Poder Ejecutivo. Especialistas han criticado este intento, debido a que consideran que los parlamentarios no se han tomado el tiempo suficiente para analizar los pormenores de la norma.

De todos los integrantes, solo Rosio Torres Salinas, de Alianza para el Progreso (APP) no votó, mientras que José María Balcazar, de Perú Libre, se abstuvo. Luego, el sufragio tuvo estas posturas:

A favor

Segundo Montalvo Cubas, Perú Libre. Jorge Coayla Juárez, Juntos por el Perú. Dávila Tanacio, Bancada Socialista. Darwin Espinoza Vargas, Podemos Perú. Paul Gutierrez Ticona, Bloque Magisterial.

En Contra

Diana Gonzales Delgado, Avanza País. Raúl Doroteo Carbajo, Acción País. María del Carmen Alva Prieto, no agrupada. Carlos Alva Rojas, Acción Popular. Nilza Chacón Trujillo, Fuerza Popular. Jorge Flores Ancachi, Alianza para el Progreso. José Jerí Oré, Somos Perú. Jorge Montoya Manrique, Honor y Democracia. Jorge Morante Figari, Somos Perú. César Revilla Villanueva, Fuerza Popular. Hector Ventura Ángel, Fuerza Popular. Enrique Castillo Rivas, Fuerza Popular.

Este proceso se da en un contexto donde cientos de mineros informales se encuentran protestante en diferentes partes del país, luego de que el Ministerio de Energía y Minas emitiera un decreto supremo a través del cual se amplía el proceso de formalización, pero detiene la suscripción en el campo y retira a aproximadamente 50 mil trabajadores que se encuentran suspendidos.

¿Qué opinan los especialistas?

En diálogo con RPP, Karina Garay, vocera legal del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), explicó que a pesar de que en el Congreso se rechazó la llamada Ley Mape, el sector sigue pidiendo una norma que pueda incentivar a la pequeña minería y la minería artesanal, y que incluso promueva la extracción verde, es decir, que no utilicen elementos contaminantes, como el mercurio y cianuro. Así, sostiene, puede ser “un buen producto con Marca Perú que pueda ser exportado, porque eso es lo que queremos, que no este que no sea aquel producto que hoy en día vemos que proviene de la ilegalidad”.

Comisión de Energía y Minas debatíra predictamen de la Ley Mape este 3 de junio. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

No obstante, mencionó que esto también significa un “suspiro”, porque si bien hay una exigencia de una normativa, también hay una exigencia de que no se apruebe una ley “tan importante de una manera tan rápida, de una manera tan exprés, y sin la concurrencia de todos los miembros de la Comisión de Energía y Minas que requieren de hacer un análisis ambiental, técnico, legal y especialmente minero”.

Por otro lado, aseguró que esta propuesta es en realidad otra Ley Mape. “Por eso es la presión de los mineros en que se apruebe. Justamente para que otra vez exista este Reinfo con otro nombre para que renazca el mismo. Entonces a ese no, a ese nuevo proceso de inclusión, hay que hacerle ajustes”, aclaró.

“Hay que poner orden, no caigamos en el mismo error de los 22 años en el cual el Reinfo no ha servido de nada y solo ha generado desorden, ha generado criminalidad y que los mineros no cumplan ni con sus compromisos ambientales ni laborales frente a los trabajadores que realizan esta actividad”, añadió.