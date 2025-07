Susana Villarán rompe su silencio y señala que la llaman “asesina” por muerte de su mano derecha, José Miguel Castro

Susana Villarán denunció hostigamiento por parte del grupo de extrema derecha La Resistencia, que la acusa de la muerte de su exgerente José Miguel Castro

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, denunció este sábado que el grupo de extrema derecha La Resistencia se manifestó frente a su domicilio con acusaciones “graves y duras” tras la muerte de su exgerente municipal, José Miguel Castro. La política expresó su profundo dolor por la pérdida y calificó las agresiones como una forma de hostigamiento.

“Grupos de la llamada La Resistencia están en las afueras de mi hogar, perturbando la paz, lanzando arengas y gritos violentos, llamándome asesina y realmente infundiendo temor”, dijo en un audio enviado a RPP.

“Me acusan de la muerte de una persona, diciendo cosas muy graves y muy duras, y que la fuerza pública no exista”, agregó Villrán y mencionó que “no es posible perturbar la paz de los vecindarios con grupos así, podrían hacerla en una plaza”.

“Siento temor de que me acusen del homicidio de una persona que me ha llenado de dolor el saber su muerte violenta y dura. Es algo hecho para amedrentar”, dijo. Además, cuestionó la ausencia de respuesta de las autoridades: “Nadie merece un maltrato de esta naturaleza” y mostró sorpresa porque “la fuerza pública no actúe para llamar al orden”.

Villarán expresó temor y criticó que la fuerza pública no intervenga para detener las agresiones

Castro, testigo principal del juicio seguido contra la exalcaldesa por los supuestos aportes irregulares de Odebrecht y OAS, apareció muerto en su casa por razones que por el momento se desconocen.

Era el principal testigo de este caso de corrupción en el que también estaba presuntamente implicado, y por el que el Ministerio Público pide 25 años de prisión en su contra.

El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez relató que el exgerente municipal acudió la semana pasada a las oficinas del equipo Lava Jato, y más allá de estar algo preocupado por el inicio del juicio, no expresó preocupación por su seguridad.

Además, expuso que la norma penal permite utilizar las declaraciones escritas del ahora fallecido colaborador y señaló que esperan que estas supongan un “valioso aporte”, pues Castro era señalado por el Ministerio Público como el segundo a cargo de la presunta organización criminal que supuestamente lideraba Villarán.

José Miguel Castro, testigo principal en el juicio por presuntos aportes ilícitos de Odebrecht y OAS, apareció muerto en circunstancias no aclaradas

Antecedentes

El 5 de noviembre de 2024, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria dictó el auto de enjuiciamiento contra Villarán, 20 personas naturales y 10 personas jurídicas, por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, corrupción de funcionarios y otros.

El caso está referido a una serie de hechos vinculados al presunto financiamiento ilícito de Odebrecht y OAS a las campañas de revocatoria en 2013 y la reelección municipal de 2014.

Entre las personas naturales están, además de Castro, los exfuncionarios municipales, Domingo Arzubialde, Gabriel Prado, Marco Del Mastro, Cecilia Lévano, Guillermo Loli, entre otras. Mientras que entre las empresas están Lamsac, OAS, Odebrecht, Rutas de Lima, JW Thompson, entre otras.

La Fiscalía pide 29 años de prisión para Villarán por presuntamente haber recibido 10 millones de dólares de Odebrecht y OAS para financiar su campaña contra su revocatoria en 2013 y la campaña electoral por su reelección en 2014.