Dina Boluarte asegura que Perú es la potencia de Sudamérica y que el sol desplazó al dólar: “No es trabajo del azar”

Fuente: TV Perú

La presidenta Dina Boluarte aseguró este martes que Perú es el país mejor valorado de América Latina y resaltó la creciente fortaleza de la moneda nacional frente al dólar estadounidense. En un discurso desde Junín, adonde acudió a inaugurar una nueva Escuela Bicentenario, la mandataria defendió la estabilidad y el progreso alcanzado bajo su gestión.

“Si nos encuentran desunidos, cargados de odio y rencor, ¿cómo podríamos avanzar? ¿Cómo podríamos construir? ¿Cómo los que quieren invertir en Perú podrían tener confianza si es que nuestra sociedad se encontrase en esa situación de odio, de rencor, de desunión?”, expresó.

Boluarte recordó el momento en que asumió la responsabilidad de dirigir el país, después del fallido intento de golpe de Estado de su antecesor, Pedro Castillo. “Me dije a mí misma: ‘Dina, estás asumiendo tremenda responsabilidad, ahora tienes bajo tus hombros la responsabilidad de toda la patria, y tu responsabilidad es trabajar por los 33 millones de peruanas y peruanos, convocar a la unidad y la paz, la economía’ (…) en eso nos hemos enfocado”, añadió.

En su discurso desde Junín, Boluarte defendió los logros alcanzados bajo su gobierno

La jefa de Estado también se dirigió a quienes cuestionan la dirección del gobierno: “Muchos dicen que este es un gobierno sin rumbo, ¿cómo vamos a trabajar sin rumbo conociendo las necesidades infinitas del país?”, dijo. Además, destacó la recuperación económica tras la pandemia, contradiciendo pronósticos negativos. “Dijeron también que después de la pandemia el turismo no nos íbamos a recuperar por lo menos diez años, y hemos recuperado”, subrayó.

Resaltó la posición internacional del país en términos económicos y sociales. “El Perú afuera está como el país más valorado de la región —hay que decirlo con voz alta—. Perú está mejor que Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador, Brasil, Colombia. Tenemos la inflación más baja de América, tenemos nuestra economía más fuerte que esos países, nuestra moneda brilla como nuestro sol, el dólar está bajando y el sol se está imponiendo”, afirmó.

“Eso no es trabajo del azar, eso es un trabajo que el gobierno no tiene rumbo, todo lo contrario, sabemos perfectamente lo que estamos haciendo por convicción y amor a la patria (…) cuando terminemos el próximo año, que ya no falta mucho, dejaremos 50 mil becas 18 para que puedan aprovecharlas”, concluyó.

Protestas contra Dina Boluarte en Huancayo mientras inaugura escuela bicentenario | Canal N

La reciente visita de Boluarte a la región sureña estuvo marcada por un fuerte rechazo ciudadano. A las afueras de la institución educativa, donde encabezó el acto oficial, decenas de personas se congregaron en los principales accesos portando pancartas, megáfonos y expresando consignas de protesta contra su presencia. Pese al notable despliegue policial y las medidas de seguridad destinadas a restringir la cercanía al evento, las manifestaciones evidenciaron un profundo malestar social.

Los asistentes responsabilizaron a la mandataria por las muertes registradas durante las protestas sociales de 2022 y 2023, y expresaron críticas hacia aspectos personales y administrativos de su gestión, como las cirugías estéticas y el reciente incremento de su salario presidencial a más de 35 mil soles mensuales. Las consignas dirigidas a la presidenta, como “Dina usurpadora, el pueblo te repudia”, reflejaron una crisis de legitimidad y una creciente desconfianza hacia el Ejecutivo.

El escenario de tensión se produjo en paralelo al retorno de Boluarte a los medios de comunicación tras más de ocho meses de silencio, donde se vio obligada a responder por primera vez a las críticas públicas y políticas que rodean su gestión.