Masón de la logia de Eduardo Arana fue contratado en su gestión en el Minjus: Niega vínculo, pese a foto

Ahora la logia masónica a la que pertenece el premier Eduardo Arana está en la mira. Cuarto Poder reveló que Elías Falla Villegas, miembro de dicha orden, ingresó a laborar como consultor FAG del Ministerio de Justicia en la gestión del hoy presidente del Consejo de Ministros.

“(¿Lo trajo el señor Arana?) No, no, no... (¿No lo trajo el señor Arana?) No... (¿Se conoce de la escuadrilla masónica, de la logia?) No... (¿No tiene fotos con usted?) N lo sé la verdad”, respondió Falla Villegas al ser abordado por el dominical cuando se disponía entrar al Ministerio de Justicia, cartera en la que sigue laborado como consultor FAG.

El miembro de la orden masónica trabajó antes como asesor de la congresista Elizabeth Medina, con un sueldo de 9,110 soles. Al ingresar a la cartera de Justicia y Derechos Humanos en noviembre de 2023, pasó a ganar una remuneración de 15,600 soles.

Pese a negar el vínculo con el premier Eduardo Arana, una fotografía desbarata esa afirmación. Se trata de una imagen subida al portal del “Consejo Supremo 33º” en abril de 2023 donde se aprecia al jefe de gabinete entregar un reconocimiento a Elías Falla Villegas.

Masón contratado en gestión de Eduardo Arana niega vínculo con el premier. Foto: Supremo Consejo Masón

Y por si no fuera poco, en una comunicación remitida por el área de prensa de Arana a Cuarto Poder, se reconoció que cuando era ministro de Justicia "solo una persona perteneciente a la orden masónica fue invitada a laborar“.

“El Presidente del Consejo de Ministros nunca favoreció a alguna persona, entidad o institución vinculada a la logia masónica y que durante su gestión ministerial convoco a profesionales de alto nivel basados en su calificación académica, experiencia pública y honestidad comprobada y no por pertenecer a determinada organización, credo o ideología política; en dicho período solo una persona perteneciente a la orden masónica fue invitada a laborar, que renunció a su trabajo para asumir la nueva función y quien posee una altísima formación profesional y experiencia pública, no siendo convocado por tener una vinculación masónica”, fue el mensaje enviado.

En esa misma comunicación se dejó constancia de que “las logias masónicas son escuelas de filosofía y de formación humanistica y hacen tareas de beneficencia en favor de la sociedad”.

Más masones en la mira

Cuarto Poder también reveló que otro masón de la logia de Eduardo Arana ingresó al Ministerio de Justicia, pero no para trabajar, sino para, aparentemente, hacer gestiones. Se trata de Mario Venero Ferreyros, quien indica que fue con un grupo de masones para pedir que el año sea declarado como el año de José Faustino Sánchez Carrión porque fue fundador de la logia Orden y Libertad.

Venero Ferreyros también forma parte de la Fundación ‘El Legado de Bolognesi’, que, de acuerdo con el dominical, recibió un certificado que solo emite un órgano administrativo del Ministerio de Justicia. Arana hizo la entrega y en el video aparece el miembro de la logia.

También se informó sobre la visita de José Azañedo, otro miembro de la logia de Eduardo Arana, a los ministerios de Cultura y de Vivienda para hacer seguimiento a sus proyectos. Mediante una carta enviada al dominical recalcó que no tiene relación amical con el premier y que solo lo conoce por sus apariciones públicas.