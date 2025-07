Alfredo Benavides es visto junto a la tiktoker de 21 años ‘Patito’ en una discoteca de Barranco

Alfredo Benavides es visto en una discoteca de Barranco junto a la tiktoker de 21 años ‘Patito’. Carlitos TV

Alfredo Benavides fue visto la madrugada del sábado 5 de julio en la discoteca Noise de Barranco, acompañado de la influyente tiktoker y exreina de belleza María Grazia de la Oliva, conocida en redes como ‘Patito’.

La noticia se viralizó cuando el popular creador de contenido Carlitos TV reportó en sus historias la presencia de ambos en un box privado del local, tras recibir mensajes de uno de sus seguidores que asistieron al evento.

Según el relato del usuario, Benavides y ‘Patito’ conversaban de manera cercana y mantenían una actitud que llamó la atención de quienes los observaban en el establecimiento.

En las imágenes difundidas en video, se puede apreciar a la streamer hablando en tono confidencial al oído de Alfredo Benavides en un espacio de la discoteca vacía. El ambiente era propio de una típica madrugada de fin de semana en la vida nocturna limeña, y el encuentro generó especulación entre los asistentes y en redes sociales.

La fuente anónima que compartió la información con Carlitos TV aseguró que el comediante se habría encargado de los tragos durante la noche, añadiendo comentarios sobre la animada dinámica entre ambos personajes públicos. La escena, aunque habitual en el entorno festivo, desató comentarios sobre la naturaleza del vínculo que une a Benavides y la tiktoker.

Respuesta de ‘Patito’: “Es mi causa”

Ante los rumores y las versiones que circularon en diferentes plataformas digitales, ‘Patito’ optó por aclarar la situación a través de respuestas públicas y mensajes directos con el propio Carlitos TV. La creadora de contenido desmintió especulaciones sobre un posible romance y recalcó que la relación con Benavides es puramente amistosa desde hace varios años.

“Osea, por hablar con un causa, ¿por eso también me funan? Pucha, si supieran a la gente que conozco. Es mi amigo desde el 2022 porque lo conocí en Chiclayo y estábamos esperando a que mi amigo gay haga subir a más amigas. Recién llegábamos al box tipo 1 am y luego me fui a otra disco con otros amigos porque estaba aburrida, déjenme juerguear”, respondió en redes sociales ante los comentarios sobre el video.

En una comunicación interna enviada al tiktoker Carlitos TV, María Grazia reiteró la misma versión. “Bebé, inventas muchas cosas. Hagamos live. No me gusta que hables tonterías porque es difamación. Alfredo es mi causa desde Chiclayo desde el 2022”, escribió al agregar que mantiene una vida social activa y que su aparición con Benavides no tiene otra implicancia fuera de la amistad.

Por su parte, Alfredo Benavides no realizó declaraciones públicas hasta el cierre de esta nota, manteniéndose alejado de los comentarios en torno a la salida nocturna.

¿Cuántos años tiene ‘Patito’ y cuál es su última polémica?

No es la primera vez que María Grazia de la Oliva, ‘Patito’, se ve envuelta en controversias en redes sociales. En marzo de 2025, su nombre ocupó titulares tras una supuesta implicancia en un caso de infidelidad junto a otros influencers.

La noticia surgió cuando se difundieron mensajes y videos en los que se habría evidenciado una relación afectiva paralela, situación que desencadenó una ola de críticas, memes y debates sobre la exposición de la vida privada en internet y la cultura de la cancelación.

El caso, que involucró también a los creadores de contenido ‘Chaufa’ y ‘El Momazo’, motivó declaraciones públicas y disculpas de los implicados. 'Patito’, por su parte, optó en esa ocasión por explicar su versión de los hechos a través de sus historias en TikTok e Instagram, defendiendo su derecho a la privacidad y a la vida personal al margen de su faceta pública.

La repercusión del caso puso en evidencia la presión que enfrentan los influencers por el escrutinio constante de sus seguidores y la vorágine de información no verificada que circula en redes.

Sumado a ello, estuvo en las transmisiones en vivo que rápidamente se volvió viral de Patricio Parodi donde besa a una misteriosa chica. Durante una emisión del 22 de marzo en la plataforma Kick, el conocido ‘Pato’ dejó atrás cualquier inhibición al compartir un beso apasionado con una joven cuya identidad aún se desconoce. Según los videos se puede ver que estuvo acompañado de la influencer 'Patito’ y Piero Arenas, un excompañero de 'Esto es Guerra’.

