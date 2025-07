Rafael López Aliaga admite que tren Lima-Chosica no tiene fecha de inicio y descarta marcha blanca: “Es prueba en vacío”

Rafael López Aliaga cambia de versión: ya no será marcha blanca del tren Lima-Chosica, sino prueba en vacío. Canal N

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, afirmó este miércoles que el proyecto del tren Lima–Chosica sigue en curso, aunque aclaró que no habrá una “marcha blanca” antes del 28 de julio, como se había anticipado, sino una “prueba en vacío”.

En diálogo con Canal N, también reconoció que no existe una fecha concreta para el inicio de operaciones del servicio. “Más que marcha blanca, es prueba en vacío, esa es la palabra técnica. Si hay buena voluntad, se puede hacer prueba en vacío y marcha blanca alrededor del 28 de julio como un regalo para Lima Este”, señaló.

El burgomaestre aseguró que ya existe un marco legal firmado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y agradeció la intervención del premier Eduardo Arana. “Yo tengo un convenio marco con el MTC. Le agradezco al premier porque él ha entrado al tema y me ha dicho: ‘Rafael, esto sale, esto va de todas maneras’”, sostuvo.

“Tengo un contrato firmado hace meses con el MTC. Pérez Reyes [extitular del MTC] estuvo conmigo en la donación”, agregó al señalar que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ya replicó al pedido del portafolio sobre aspectos técnicos del proyecto. “Ya hemos respondido. Esto va por etapas”, señaló.

López Aliaga detalló que se encuentra realizando gestiones logísticas complejas para traer el material rodante al país: “El tema logístico no es fácil. El buque que está haciendo esta maniobra es uno de los tres más grandes del mundo. Contratarlo y decirle que venga al Perú es gestión. He ido a supervisar el embarque”, dijo.

Seguidamente, se refirió a la infraestructura de la ruta por donde pasaría el tren, la cual presentaría limitaciones, según especialistas. “Estamos demostrando que el gálibo sí da, perfectamente. Antes de inclusive la donación hemos visto la altura que estamos trayendo al Perú”, dijo. Consultado sobre el estado de los rieles, aclaró que son rieles de carga que ya están en uso por trenes mineros.

“Ese trabajo de mantenimiento es trabajo del actual concesionario, que se llama Ferrovías Central Andina. Su obligación es mantenerlos bien. Si no, su carga de minerales se pierde”, explicó. Añadió que “todo el mineral que viene de Pasco, Junín, ya pasa por ahí todos los días”.

Respecto a la gestión del concesionario, afirmó que será necesario convocar a un concurso para definirlo. “Tú tienes que portarte como Municipalidad de Lima, que es propietario. Tienes que hacer un concurso para ver cuál es el mejor. Hay extranjeros mirando en Perú que quieren venir”, declaró.

Pese al entusiasmo, López Aliaga admitió que el avance del proyecto está sujeto a decisiones del gobierno central. “Por mí (empezaría a operar), mañana. Pero dado que hay burocracia... Si hay buena voluntad política, esto debe salir rapidísimo”, manifestó.

No obstante, reconoció que no hay una fecha oficial de inicio. “Es que no depende de mí, dependo del ministro de Transportes. Con el anterior teníamos una condición mejor. Antes de viajar, yo le pedí (aparentemente a César Sandoval, actual titular del sector): ‘No declares nada, porque al declarar me pones en una posición de responder’”, dijo.

Finalmente, resaltó que la coordinación con el Ejecutivo respecto a este proyecto ha mejorado recientemente. “Ayer hemos hablado largo con (el teniente alcalde) Renzo Reggiardo y el señor Arana. A partir de ayer hay buena coordinación”, concluyó.

Posturas

El presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, ha asegurado que no existen “condiciones técnicas ni de seguridad” para llevar a cabo el proyecto municipal.

En tanto, Juan Moreno, presidente de la Asociación de Vecinos de Lima, afirmó a Infobae Perú que la marcha blanca se realizaría “por un tramo muy corto” y que no circularían todos los trenes o vagones traídos desde el extranjero.

“Esto generará expectativas en la gente y provocará acumulación de personas en los paraderos. Los paraderos no están habilitados ni cuentan con inversión. La contaminación, que era un argumento para mantener la ruta de los buses convencionales, ahora se sumará a la contaminación producida por las locomotoras diésel”, explicó.