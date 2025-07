¿BTS llegará a Perú en 2026? Fans enloquecen en redes tras anuncio del regreso del grupo K-pop

El evento coincidió con el día de aniversario de BTS, la boyband que comenzó sus actividades en 2013.

La espera ha terminado. Luego de más de tres años de pausa debido al servicio militar obligatorio, los siete integrantes de BTS —Jin, J-Hope, RM, V, Jimin, Jungkook y Suga— se preparan para regresar como grupo completo en marzo de 2026. La noticia ha despertado un entusiasmo desbordante entre sus seguidores de todo el mundo, y en especial entre el ARMY peruano, que ahora sueña más fuerte que nunca con verlos en un concierto en Lima.

El anuncio del regreso fue confirmado por un representante de la agencia Hybe a The Korea Herald, pocos días después del reencuentro de los siete miembros en el cierre de la gira “Hope on the Stage” de J-Hope, celebrado el 13 de junio de 2025 en Corea del Sur, ante más de 27 mil personas. Durante ese evento, el grupo apareció completo en público por primera vez desde 2022, en un gesto que muchos interpretaron como una antesala de su próxima etapa.

BTS lanzará un nuevo álbum en directo que incluirá algunas de las canciones más famosas del grupo grabadas en concierto.

La posibilidad de una nueva gira mundial ha sido mencionada por diferentes medios coreanos. Tanta es la expectativa que, según Reuters, la firma NH Securities ya proyecta que BTS podría realizar su mayor tour global en 2026, lo que ha generado no solo un revuelo entre fans, sino también un impacto económico: las acciones de Hybe subieron un 11,3 % en junio tras el anuncio.

En Perú, el ARMY se ha movilizado de inmediato. Desde este anuncio, redes como Twitter, Instagram y TikTok se llenaron de mensajes de seguidores expresando su esperanza de que la banda pise suelo peruano. Muchos recordaron que el grupo nunca ha ofrecido un concierto en el país, a pesar de contar con una de las bases de fans más activas y fieles en América Latina.

“¿OMG BTS en Perú?“; ”BTS en Perú, ya me vi”, “Es ahora o nunca”, “Solo voya rezar para que unos de estos días confirmen a BTS en Perú”, “Están de regreso, esperando con ansias que anuncien una fecha para Perú”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes. Otros fans comenzaron a difundir videos del grupo mostrando el entusiasmo y el cariño del público peruano por BTS.

BTS en Perú es una gran probabilidad

La emoción tiene fundamento. En varias oportunidades, Perú ha estado en el radar del K-pop. Conciertos de artistas como Super Junior, GOT7 y BLACKPINK han demostrado que el país tiene la capacidad logística y el fervor necesario para recibir a estrellas de talla mundial. La llegada de BTS, sin embargo, marcaría un antes y un después.

Prensa coreana anuncia el regreso de BTS a los escenarios y fans piden que lance fechas en Perú.

El regreso oficial del grupo se producirá en un momento clave, todos los integrantes habrán terminado su servicio militar y, según la propia agencia, tendrán un período de descanso y preparación antes de retomar actividades grupales. Si bien aún no se ha publicado un calendario oficial de conciertos, la expectativa crece cada día.

El reencuentro del 13 de junio de 2025 dejó un mensaje claro para sus fans: BTS sigue unido, fuerte y listo para comenzar una nueva era. Jungkook, Jin, J-Hope, RM, V, Jimin y Suga estarían próximos a prepararse para su nueva gira, generando una oleada de nostalgia y esperanza.

¿Por qué BTS dejó de hacer conciertos?

En junio de 2022, el fenómeno global del K-pop BTS sorprendió al mundo al anunciar una pausa en sus actividades como grupo. A pesar de encontrarse en uno de los momentos más exitosos de su carrera —acababan de lanzar el álbum recopilatorio Proof, que vendió más de dos millones de copias en su primer día—, los siete integrantes tomaron la decisión de suspender los conciertos y promociones grupales debido a lo que describieron como “circunstancias inevitables”.

Detrás de esta pausa estaba una razón profundamente arraigada en la cultura surcoreana: el servicio militar obligatorio. La ley en Corea del Sur exige que todos los hombres entre 18 y 28 años cumplan entre 18 y 21 meses de servicio militar, sin importar su estatus social o fama internacional. Aunque en 2020 se aprobó una reforma que permitió a figuras del K-pop —como los miembros de BTS— retrasar su alistamiento hasta los 30 años, la obligación seguía siendo ineludible.

Los miembros de BTS Jungkook y Jimin posan para fotografías durante un evento después de acabar el servicio militar obligatorio de Corea del Sur, en Yeoncheon, Corea del Sur, 11 de junio de 2025. REUTERS/Kim Hong-Ji

Los integrantes del grupo, conscientes de su rol como ciudadanos y figuras públicas, decidieron no buscar exenciones especiales. En cambio, optaron por cumplir con su deber uno por uno, lo que significó poner en pausa sus giras y conciertos como septeto.

La cronología del alistamiento

El primero en dar el paso fue Jin, el mayor del grupo, quien se alistó en diciembre de 2022, poco después de lanzar su sencillo The Astronaut y ofrecer un emotivo concierto junto a Coldplay en Buenos Aires. Finalizó su servicio el 11 de junio de 2024.

A Jin le siguió J-Hope, quien ingresó en abril de 2023 y fue dado de baja en octubre de 2024. Durante su servicio, continuó enviando mensajes a los fans, y fue justamente él quien organizó el reencuentro más esperado del grupo en junio de 2025.

Los integrantes más jóvenes de BTS volvieron a casa tras 18 meses de servicio militar y fueron recibidos por una multitud de fans que no pudo contener las lágrimas y la alegría en un reencuentro inolvidable (Twitter: @btslinkita)

RM y V completaron su servicio el 10 de junio de 2025, mientras que Jimin y Jungkook, quienes ingresaron juntos, concluyeron al día siguiente, el 11 de junio. Por su parte, Suga fue asignado a realizar funciones como trabajador público debido a razones médicas, y su baja oficial está prevista para el 21 de junio de 2025.

Aunque BTS dejó de realizar conciertos grupales, los miembros mantuvieron presencia a través de proyectos individuales, lanzamientos musicales, colaboraciones y apariciones especiales. Aun así, el vacío de verlos juntos sobre el escenario fue notorio para millones de fans en todo el mundo.

Los miembros del popular grupo de K-Pop BTS en una foto de archivo. EPA/KIM HEE-CHUL