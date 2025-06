Tomate Barraza es el siguiente inivtado en EVDLV y advierte: “La verdad siempre sale a la luz”

Tomate Barraza revela detalles inéditos en El Valor de la Verdad. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

El conductor Tomate Barraza sorprendió a sus seguidores al anunciar en sus redes sociales que será el próximo invitado del programa El Valor de la Verdad, que se emitirá el próximo domingo 6 de julio.

Esta noticia ha causado gran revuelo en el mundo del espectáculo, especialmente por la intriga que genera saber qué revelaciones hará el popular conductor en el famoso sillón rojo. A lo largo de su carrera, el cómico ha estado vinculado a numerosos escándalos mediáticos y ahora, tras años de evitar someterse a la prueba del polígrafo, se dispone a dar su versión de los hechos en el programa de Beto Ortiz.

En su publicación en redes sociales, el cantante de salsa no dio detalles específicos de lo que tratará en su confesión, pero la expectación ha aumentado, pues muchos se preguntan si abordará sus conocidos enfrentamientos con figuras del entretenimiento y sus experiencias personales que han acaparado titulares en los últimos años.

Tomate Barraza revela detalles inéditos en El Valor de la Verdad. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Entre los temas que probablemente saldrán a la luz, se encuentran los rumores de romances secretos, disputas familiares con sus exparejas, y sus controversiales relaciones con varias personalidades del medio.

“La verdad siempre sale a la luz”, se lee en su publicación que iba acompañada de dos fotos del cantante en el set de Beto Ortiz. El anuncio de su participación en El Valor de la Verdad ha generado una gran expectación, especialmente por los escándalos en los que Tomate Barraza ha estado involucrado. Uno de los temas que más llama la atención es su relación con la modelo Vanessa López.

'Tomate' Barraza no se quedó callado ante las indirectas de su expareja. Captura/Instagram

Recordemos que durante los últimos meses, López ha estado en el ojo del huracán debido a su vida sentimental, especialmente por su relación con un hombre mucho más joven que ella, Jhonny Silva. Muchos se preguntan si Tomate Barraza abordará este tema durante su confesión, considerando la cercanía que tenía con ella en el pasado.

Además, los seguidores del programa especulan si el salsero hablará sobre su polémica con su primo José María Barraza, un conflicto que ha sido ampliamente discutido en los medios. El enfrentamiento entre los miembros de la familia Barraza ha sido un tema recurrente, y no son pocos los que creen que este será uno de los momentos más explosivos de su aparición en El Valor de la Verdad.

Por otro lado, otra de las preguntas que surge es si Tomate revelará algún episodio relacionado con la exbailarina Danuska Zapata. La relación entre ambos siempre ha estado llena de rumores y, aunque han sido muy discretos en su trato, los rumores de una posible relación secreta o algún altercado entre ellos podrían salir a la luz en este esperado capítulo.

Tomate Barraza revela detalles inéditos en El Valor de la Verdad. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

¿A qué hora ver El valor de la verdad EN VIVO?

Este domingo 29 de junio a las 10:00 p. m., tras la emisión del noticiero Panorama, regresa El Valor de la Verdad con un nuevo episodio protagonizado por la modelo español Bruno Agostini. La artista se sentará en el temido sillón rojo para responder preguntas sobre su vida sentimental, experiencias personales y episodios que hasta ahora habían permanecido ocultos.

El programa, conducido por Beto Ortiz, promete una entrega llena de revelaciones que podrían generar reacciones tanto en el público como en redes sociales. La edición será transmitida a través de Panamericana Televisión y también podrá verse en línea mediante su canal oficial de YouTube, permitiendo así el acceso a una audiencia más amplia.

(El Valor de la Verdad)

¿Dónde ver El Valor de la Verdad?

Los fanáticos del polémico programa El Valor de la Verdad, conducido por Beto Ortiz, pueden seguir cada confesión en señal abierta a través de Panamericana Televisión (canal 5) y en alta definición por el canal 705 de Movistar y Claro.

Además, la producción ha habilitado su archivo completo en su canal oficial de YouTube, donde se pueden revivir programas completos, fragmentos virales y momentos controversiales.

Esta opción digital permite al público acceder al contenido desde celulares, computadoras o tablets, en cualquier horario y lugar, ampliando su impacto más allá de la pantalla tradicional. Así, las verdades incómodas continúan generando conversación también en redes sociales y plataformas de video.

(El Valor de la Verdad)

¿De qué se trata?

El valor de la verdad es un programa peruano de concursos conducido por Beto Ortiz, basado en el formato internacional Nothing but the truth. Estrenado en 2012, plantea a los concursantes responder preguntas personales verificadas con polígrafo a cambio de dinero.

El programa se ha caracterizado por su alto rating, participación de figuras públicas y escándalos, incluyendo el caso de Ruth Thalía, cuya confesión en vivo fue seguida por su asesinato. También ha tenido emisiones con políticos, farándula y versiones para parejas.

La séptima temporada (2025) introdujo nuevos comodines y controversias sobre manipulación del formato. Ha sido acusado de promover el morbo, vulnerar derechos y evadir normas éticas de televisión, aunque sigue siendo un fenómeno mediático nacional.

Federico Salazar confiesa su lucha contra el cigarro y su negativa a ‘El Valor de la Verdad’. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión