Luisito Comunica reveló la aterradora experiencia que vivió cuando visitó La Rinconada: “Es una ciudad peligrosa, en serio”

Luisito Comunica revela que La Rinconada fue el lugar que más lo ha asustado | YouTube / Free Güey

El popular youtuber mexicano Luisito Comunica confesó en una entrevista que el lugar más aterrador que ha visitado en sus recorridos por el mundo fue La Rinconada, la ciudad minera ubicada en el sur de Perú. “De los territorios que más me han asustado, esa es la palabra, asustado, es una ciudad que se llama La Rinconada, que está en Perú. El Perú es lindísimo, yo le tengo mucho cariño, viajar por Perú me encanta, pero justo esa ciudad… no, no, no, es una ciudad peligrosa, en serio”, relató.

Luisito detalló que inicialmente su idea era registrar la experiencia de estar en la ciudad más alta del mundo (por encima de los 5,000 metros), pero la dificultad para respirar resultó ser lo menos intimidante. “Yo pensé que mi video iba a ser sobre eso, sobre la ciudad más alta del mundo y qué difícil es respirar. Respirar resultó ser lo más amigable… Es una ciudad de mineros, mucho tráfico de oro, mucha trata, mucha corrupción. Y la misma gente que vive ahí te lo dice: ‘es una ciudad bien peligrosa’”.

Luisito Comunica llegó hasta La Rinconada, ubicada a más de cinco mil metros sobre el nivel del mar.

Contó que durante su visita, la policía, al enterarse de su presencia, le asignó un escuadrón armado para protegerlo. “Yo creo que les dio miedo de que algo me pasara. Si le pasa algo al youtuber este famoso aquí, va a hacer prensa en toda Latinoamérica. Eran como 12 personas y armas largas”.

Recordó que uno de los momentos más tensos fue al intentar grabar dentro de una mina: “Yo quería grabar adentro, y de pronto nada más escucho que cortan cartucho… Yo iba con mi camarita, tenía dos delante, dos atrás, uno al lado apuntando y yo así de: ¿pero qué va a pasar aquí? Me dijeron: ‘Luisito, las minas son oscuras, aquí se esconden ladrones y a los mineros los asaltan; en muchos casos ni preguntan’”.

Otra escena que lo impactó fue la violencia cotidiana: “En la clínica, por el hotelito donde yo estaba quedándome, había un camino de sangre, de gotas… Los médicos me decían: todas las noches tienen que atender algún baleado porque aquí todos están armados y pasa lo que pasa”.

Luisito Comunica recorre La Rinconada de Perú | YouTube / Luisito Comunica

Así fue la aventura de Luisito Comunica en La Rinconada

Durante su estadía, Luisito Comunica comprobó advertencias de que “ni la policía se atreve a entrar en ciertos puntos” de La Rinconada. “Es muy común ver avisos de que pueden dispararte o lincharte; te matan a cualquier hora. Hay mucha trata de personas y armas por todos lados. Y es peligroso no solo en la noche”, describió.

El youtuber explicó la dificultad para respirar, el frío extremo, la acumulación de basura y residuos mineros, y el ambiente hostil por la presencia masiva de mineros y buscadores de oro de todo el continente. “Los pasajeros rascan todo tipo de desperdicio tratando de encontrar algo de oro. Aquí hasta hay letreros que dicen ‘tenerse orden de disparo’”.

En su video de YouTube, Luisito pidió recomendaciones para salir a divertirse en La Rinconada de noche: “Aquí en la noche, ¿qué me recomienda hacer? –le pregunté a un local– ‘Dormir nomás, porque aquí es peligroso’. Hay discotecas, pero no, mejor no vayas. Mejor descansa”, confesó que le respondieron.

Además, visitó los centros de compra de oro y describió cómo los puestos ofrecen fundir minerales mezclados para revenderlos, aunque advirtió sobre los constantes asaltos a los mineros, incluso por personas disfrazadas de policías: “A veces hasta los propios rateros se visten de policía, te llevan a la comisaría y se quedan con el oro. No puedes reclamar a nadie”.

Mineros le recomiendan a Luisito Comunica no salir por las noches en La Rinconada | YouTube / Luisito Comunica

‘El Chinche’, la deidad de los mineros

Durante su recorrido, Luisito ingresó a una mina, siempre custodiado. Allí conoció la figura del “chinche” o “tío”, la deidad minera a la que los trabajadores dejan ofrendas como alcohol o coca con la esperanza de que les señale dónde hay oro: “Algunos mineros me dijeron que si el ‘tío’ ve en tus ojos que lo que ganas lo vas a gastar en vicios, te ayuda; si ve que quieres ahorrar para tu familia, te engaña, te da oro falso”.

Relató cómo esta creencia alimenta la cultura del exceso y la violencia. “La gente cae en la mentalidad de que lo que gano, el chinche dice que debe ser para vicios. Por eso hay tanto vicio aquí”.

Luisito Comunica explora una de las minas de La Rinconada | YouTube / Luisito Comunica

Luisito terminó su experiencia afirmando: “En La Rinconada se escucha balazos de noche, ves sangre en la calle, incluso los médicos lo ven normal porque tienen que atender baleados todos los días. Me sentí muy cuidado, pero sabía que traía el miedo aquí. Por suerte todo salió bien, pero sí, La Rinconada es el sitio que más miedo me ha dado en todo el mundo”.