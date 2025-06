Día del Pescador: Lastenia Cahuachi, con casi toda una vida pescando en el Amazonas, encarna la fuerza de las mujeres de Loreto

Lastenia Cahuachi, de 78 años, ha dedicado casi toda su vida a la pesca en el río Amazonas. Su historia refleja la fuerza y el legado de las mujeres pescadoras de Loreto. Foto: Midis

Cada 29 de junio, el Perú rinde homenaje a quienes extraen del agua su sustento y entregan su vida a la pesca. El Día del Pescador reconoce no solo a los hombres que navegan en mar y ríos, sino también a las mujeres que han hecho de esta actividad una herencia, una pasión y una enseñanza para nuevas generaciones.

La jornada conmemorativa se convierte en una oportunidad para visibilizar el rol de las mujeres en la pesca artesanal, una labor exigente que muchas veces transcurre en silencio. En los distritos ribereños de la Amazonía, estas mujeres mantienen vivo un conocimiento que fluye entre generaciones como las propias aguas del río.

Una de ellas es Lastenia Cahuachi, reconocida en su comunidad como maestra pescadora. Con 78 años, esta mujer del distrito de Indiana, en la provincia de Maynas (Loreto), ha pasado casi toda su vida entre redes, cañas y canoas. Su historia no solo resalta por su destreza, sino también por su constancia: lleva casi ocho décadas explorando el caudaloso río Amazonas.

Lastenia Cahuachi sostiene con firmeza su caña artesanal, la misma herramienta que aprendió a usar a los 10 años junto a su madre. Foto: Midis

Hoy, la figura de Lastenia inspira respeto entre sus colegas y despierta admiración en su localidad. Su legado se entrelaza con el agua, con la memoria de su madre y con la enseñanza que ahora transmite a niñas y niños de su comunidad.

El legado de una mujer que dedicó su vida al Amazonas

Lastenia Cahuachi descubrió su vínculo con la pesca cuando cumplió 10 años. Fue su madre, Delia Vargas, quien la llevó por primera vez a las orillas del Amazonas. Ahí, la niña armó una caña conocida como tortuga, colocó un poco de harina en el anzuelo e intentó su suerte. Minutos después, logró atrapar una mojadita, un pez pequeño muy común en esa zona de Indiana.

Aquel momento marcó el inicio de una vida ligada al río. Desde entonces, Lastenia acompañaba a su madre en cada jornada y observaba sus movimientos. A pesar de los prejuicios que limitaban la pesca a los varones, se convenció de que podía aprender.

“Siempre acompañaba a mi mamá, yo quería aprender más y también navegar. En esos tiempos decían que la pesca solo era para hombres, pero estaba segura que podía hacerlo muy bien”, explicó.

Desde una canoa, Lastenia observa el caudal del río Amazonas, al que ha dedicado casi ocho décadas de su vida. Foto: Midis

A los 18 años, ya se unía a embarcaciones artesanales. Con red y caña en mano, ponía en práctica todo lo aprendido. “Ella siempre me aconsejaba, me pedía que no baje la cabeza”, recordó sobre su madre.

Con decisión y sin dar marcha atrás, Lastenia recorrió diversos tramos del Amazonas. Pasó por Santa María del Ojeal, Islandia, San Nicolás y llegó hasta zonas donde se cruzan los ríos Marañón, Ucayali y Napo. En cada viaje, enfrentó lluvias, calor intenso y noches largas. Pero también consiguió lo necesario para alimentar a su familia.

En cada jornada capturaba mojaditas, bagres, boquichicos, doncellas y otros peces del lugar. Luego, preparaba sus platos favoritos. “Con la pesca del día, hago mi frito, que se hace en una parrilla artesanal. También preparo un rico chilcano donde pongo ajo, cebolla, culantro y un buen pescadito”, contó.

En su comunidad de Indiana, Loreto, Lastenia comparte sus conocimientos de pesca con niñas y niños que la escuchan con atención. Foto: Midis

Una vida de pesca que ahora educa y transforma

Lastenia decidió participar en la intervención Saberes Productivos, impulsada por el Midis. Desde ahí, transmite sus conocimientos a los más jóvenes, incluyendo a su nieta de 10 años que lleva su mismo nombre. “Ella me dice, mamita contigo voy a aprender a pescar cada día que salga del colegio”, señaló con orgullo.

En este Día del Pescador, la maestra Cahuachi pidió valorar los saberes ancestrales que aún persisten entre los adultos mayores. Destacó que la pesca artesanal no solo representa trabajo, sino también historia, cultura y comunidad.

“Las mujeres deben trabajar y no rendirse. Mírenme, yo sigo pescando, me dijeron que no podía por la fuerza que se necesitaba, pero lo logré”, afirmó.

A sus 78 años, Lastenia forma parte del programa Saberes Productivos y sigue enseñando con orgullo el legado que heredó de su madre. Foto: Midis

La vida de Lastenia Cahuachi se entrelaza con el Amazonas, con la fuerza de su madre y con las generaciones que hoy siguen su ejemplo. Su historia, al igual que las aguas que surca, continúa su curso.