Lucy Bacigalupo recuerda doloroso accidente post-cirugía y afirma tomará acciones: “Casi quedo sin caminar”

En una emotiva intervención en el programa El Valor de la Verdad este 22 de junio, Lucy Bacigalupo, la conocida actriz cómica, recordó con profundo dolor un trágico incidente que marcó su vida tras una operación de columna.

Durante la entrevista con Beto Ortiz, Bacigalupo se mostró visiblemente afectada al narrar cómo, después de someterse a una cirugía, sufrió un grave accidente debido a la negligencia de una enfermera que la dejó caer de una camilla. La situación fue tan crítica que la actriz pudo haber quedado paralítica.

Bajo la mirada atenta del periodista, la actriz cómica relató que tras la operación que había realizado para tratar su columna, necesitaba realizarse una resonancia magnética. Sin embargo, lo que parecía ser una simple intervención médica se convirtió en un episodio aterrador. Según lo que ella relató, después de la operación fue trasladada a la camilla para ser trasladada a la zona de resonancia. Aunque estaba medio sedada por los efectos de la anestesia, ella asegura que aún recuerda con claridad lo que sucedió después.

Lucy Bacigalupo: "Casi quedo paralítica por un error de una enfermera tras mi operación". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

“La enfermera me pasó de mi cama a la camilla. Yo estaba medio dopada y ella sola quería sacarme del cuarto. Había un desnivel en la puerta y, al no poder sacar la camilla por allí, empujó la camilla hacia la puerta, lo que causó que cayera al suelo”, explicó entre lágrimas, sin poder ocultar el dolor que aún siente por lo sucedido. Ese momento tan desgarrador, según Bacigalupo, provocó no solo un enorme sufrimiento físico, sino también un riesgo real para su vida y su movilidad.

Con la voz entrecortada, Lucy relató que tras la caída experimentó un dolor insoportable que se extendió por todo su cuerpo. “El dolor se me disparó hasta el último dedo. No solo era dolor físico, sino también el miedo de lo que podría haber pasado. Fue un sufrimiento total”, añadió. A pesar de la agonía que vivió en ese momento, Bacigalupo también relató que los médicos que la atendieron después del accidente le dijeron que fue un “milagro” que no hubiera quedado paralítica, como podría haber sido el resultado de una caída tan fuerte.

“Me dijeron que un ángel me cogió. Gracias a Dios no quedé sin caminar”, expresó con la voz quebrada. Esas palabras fueron un pequeño consuelo ante el dolor que aún siente por lo que sucedió. A medida que compartía este estremecedor relato, la actriz no pudo evitar sollozar al recordar el sufrimiento vivido en ese lapso tan oscuro de su vida.

El incidente no solo la marcó a nivel físico, sino que también la obligó a enfrentar una larga recuperación. Tras la caída, la actriz tuvo que someterse a dos operaciones adicionales y pasó tres meses internada en el Hospital Rebagliati, recibiendo atención médica y luchando por su recuperación. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, la experiencia dejó una profunda huella en su vida.

Lucy también reveló que el doctor de turno, al acercarse tras el accidente, le ofreció disculpas por lo ocurrido. “El doctor vino pálido, transparente, y me preguntó: ‘¿Hija, estás bien?’ Me tomó las manos y me dijo: ‘Perdónanos, nosotros hacemos lo mejor por nuestros pacientes, pero no tenemos las herramientas’”, relató la actriz, dejando en evidencia la falta de recursos en el hospital de EsSalud, donde ocurrió el incidente.

Tomará acciones legales

Finalmente, Lucy Bacigalupo aseguró que no se quedará callada ante lo sucedido y tomará acciones legales. “Voy a denunciar lo ocurrido. No solo porque me sucedió a mí, sino porque alguien más podría pasar por lo mismo si no se toman las medidas adecuadas”, afirmó con firmeza.

La actriz añadió que, a pesar de haber perdonado el incidente en su momento, ahora siente la necesidad de hacer justicia, ya que lo que ocurrió podría haberle costado la movilidad y cambiar su vida para siempre. Con lágrimas en los ojos, Bacigalupo dejó claro que, aunque lo sucedido fue una tragedia, su fortaleza y su actitud positiva la ayudaron a superarlo.

