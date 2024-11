Petroperú confirma auditoría forense a la Refinería de Talara: pérdidas con anterior directorio bordean los US$1.000 millones

El presidente del directorio, Alejandro Narváez Liceras, destacó la importancia de retomar el plan de reestructuración, que se alinea con el Decreto de Urgencia N° 013-2024, el cual exige la contratación de una empresa especializada para reestructurar la compañía. Créditos: EFE/Juanjo Fernández/Archivo

En un esfuerzo por mejorar la transparencia y la gestión, Petroperú ha decidido contratar una empresa auditora para llevar a cabo una auditoría forense de la Nueva Refinería Talara, ubicada en Piura.

Esta decisión fue aprobada en la última reunión del directorio, donde también se estableció una comisión encargada de preparar las bases para un concurso internacional que permitirá seleccionar a la firma auditora. Se espera que los avances de este proceso se presenten la próxima semana.

Alejandro Narváez Liceras, presidente del Directorio de la empresa, destacó la importancia de retomar el Plan de Reestructuración elaborado en 2023 por el consorcio Arthur D. Little / Columbus MB Latam Inc. Este plan, que no fue implementado por administraciones anteriores, incluye recomendaciones para la reestructuración financiera y el fortalecimiento de la gobernanza de la empresa.

Vale precisar que la implementación de este plan se alinea con el Decreto de Urgencia N° 013-2024, que exige la contratación de una empresa especializada para reestructurar la compañía.

Petroperú ha descartado la posibilidad de solicitar un nuevo rescate al Estado, según Narváez. En un contexto de pérdidas acumuladas que podrían alcanzar los US$960 millones para fin de año, Narváez enfatizó que la nueva administración tiene metas claras y un enfoque de gestión renovado para enfrentar la situación financiera de la compañía.

El presidente subrayó que esta nueva administración se enfrenta a una situación heredada complicada, pero está comprometida a trabajar para reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia operativa de la compañía.

“Esta es una nueva administración con metas y objetivos claros, un estilo de gestión diferente y un equipo humano renovado. Hemos heredado una situación difícil, con pérdidas acumuladas proyectadas de US$960 millones para fin de año. No obstante, trabajaremos para reducir dichas pérdidas”, afirmó.

Se espera que los avances de este proceso se presenten la próxima semana, lo que marcará un paso significativo en el esfuerzo por optimizar las operaciones y la estructura financiera de Petroperú. Créditos: Petroperú

Petroperú espera facturar US$4.800 millones en 2025

Petroperú se encuentra en un proceso de transformación con el objetivo de consolidarse como un actor clave en el desarrollo energético de Perú. El presidente de la compañía, Alejandro Narváez, ha destacado que la empresa busca fortalecer su posición en el mercado, honrar sus compromisos financieros y garantizar la transparencia en su gestión.

Según Narváez, la estrategia está definida y las metas, aunque desafiantes, son alcanzables gracias al talento de sus profesionales. La compañía proyecta una facturación de US$4.800 millones y una utilidad positiva para el año 2025.

Estas proyecciones cuentan con el respaldo de la Junta General de Accionistas y se basan en los lineamientos del nuevo Directorio, que se enfoca en la sostenibilidad financiera, la reducción de costos, la optimización de recursos y una política comercial más agresiva.

En términos de participación de mercado, Petroperú trabaja para alcanzar un 28% al cierre de 2024, con una proyección de crecimiento al 38% en 2025. Este crecimiento es parte de un esfuerzo por convertir a la empresa en una entidad moderna, eficiente, sostenible y rentable, que sea un referente en la industria energética.

Narváez ha expresado su optimismo respecto al futuro de la compañía, subrayando el compromiso de la administración actual con la modernización y eficiencia de Petroperú. La empresa busca no solo mejorar su posición en el mercado, sino también consolidarse como un pilar del desarrollo energético del país.

Conchán. La auditoría forense en la refinería de Talara es vista como un componente crucial para identificar áreas de mejora y asegurar una gestión más eficiente y transparente. Créditos: Petroperú

Petroperú continuará en los lotes de I, VI, Z-69 y X de Talara

Petroperú se encuentra en un proceso de transformación crucial, en el que se busca contratar a una firma internacional de prestigio para llevar a cabo una reestructuración financiera y fortalecer la gobernanza de la empresa, según Narváez.

Este movimiento se enmarca en el Decreto de Urgencia 013-2024, que establece la necesidad de implementar cambios significativos en la estructura y operación de la empresa estatal.

La visión de Petroperú es clara: desarrollar un proyecto integral que garantice la seguridad energética del país. Para lograrlo, la empresa reafirma su compromiso con el sector upstream, operando directamente los lotes I, VI y Z-69, y colaborando con un socio en el Lote X.

Estos lotes son fundamentales, ya que actualmente suministran petróleo y gas natural a la Nueva Refinería de Talara (NRT), un componente clave en la infraestructura energética del país.

El enfoque de Petroperú en el upstream no es casual. La empresa busca consolidar su posición en el mercado energético nacional, asegurando un suministro constante y seguro de recursos energéticos. La participación en estos lotes representa una estrategia para mantener la estabilidad y el crecimiento en un sector vital para la economía peruana.

Lote X de Talara. Petroperú ha decidido avanzar con la implementación del Plan de Reestructuración elaborado en 2023 por el consorcio Arthur D. Little / Columbus MB Latam Inc., un proyecto que había sido dejado de lado por administraciones anteriores. Créditos: Petroperú