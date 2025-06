Daniela Cilloniz expone deuda de Juan Manuel Vargas tras escapada con Tilsa Lozano en hotel de Chincha

Daniela Cilloniz revela deuda pendiente de Juan Manuel Vargas tras incidente en su resort.

Daniela Cilloniz, actriz y periodista vinculada al mundo del espectáculo, reveló un episodio desconocido sobre su vínculo con el exfutbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas y la exmodelo Tilsa Lozano. El relato se remonta varios años atrás, durante la época en que la pareja mantenía una relación sentimental que permanecía fuera del ojo público.

El hecho central ocurrió en el resort Wakama, propiedad de Daniela Cilloniz, ubicado en Chincha. Según explicó la conductora en una entrevista a un diario local, el entonces futbolista decidió hospedarse en el establecimiento para pasar un fin de semana junto a Tilsa Lozano.

Aunque el viaje tenía como intención el descanso, la historia tomó otro rumbo tras un incidente inusual dentro de una de las habitaciones del resort. “Estaba tan emocionado que me rompió la cama y el colchón”, relató Daniela Cilloniz al recordar que Vargas causó daños en el mobiliario: una cama y un colchón king Rosen.

Este suceso, según la versión que dio la expresentadora de ‘Enemigos Públicos’ al diario Trome, nunca fue resarcido económicamente por el exfutbolista.

“El ‘Loco’, después de romper la cama, regresó a Lima, Tilsa se quedó, ella estaba en la ducha, él la llamó, vi su teléfono y lo apunté, ella se molestó y nos distanciamos por más de tres años, hasta que finalmente volví a recuperar su amistad”, narró la periodista, aludiendo a una posterior ruptura de su amistad con Tilsa Lozano.

Para Daniela Cilloniz, el episodio no solo implicó pérdidas materiales. La tensión entre los personajes involucrados derivó en una larga distancia y en la postergación de un pago que, hasta el momento, permanece pendiente.

¿Cuánto le debe Juan Manuel Vargas?

La periodista estimó el monto de la deuda en alrededor de 1700 soles, correspondiente al colchón y la tarima que fueron dañados. “Fue un colchón king Rosen más la tarima, unos 500 dólares. Al menos que me invite una parrilla ahora que hace el podcast ‘Las parrillas del Loco’ y vamos saldando la deuda”, dijo con una sonrisa.

Con este comentario, Daniela Cilloniz dejó abierta la posibilidad de dar por cerrado el tema de forma amistosa, aunque no sin dejar en claro que no olvida aquel singular episodio que un día ocurrió en su hotel y que, hasta hoy, sigue generando titulares.

El romance oculto entre Tilsa y Juan

Juan Manuel ‘Loco’ Vargas y Tilsa Lozano protagonizaron uno de los romances más impactantes y controvertidos de la farándula peruana entre 2011 y 2013. La relación se mantuvo en secreto inicialmente, dado que el futbolista seguía siendo vinculado con Blanca Rodríguez, madre de sus cinco hijos.

Aunque para esa época solo eran rumores, Tilsa Lozano confirmó que el vínculo fue real durante su participación en ‘El Valor de la Verdad’ en 2013. Ella contó cómo se produjo el acercamiento y afirmó que el deportista le aseguró que ya estaba separado, pero que no quería hacerlo público.

“Yo le ponía plazos y los rompía un montón de veces. Siempre le creía hasta que me aburrió que no me dé lo que debería tener. Me aburrí que no me legalice”, expresó en su confesión. Esta falta de compromiso, sumada a sus promesas incumplidas, llevó a la ‘Vengadora’ a tomar la difícil decisión de alejarse de él.

Según declaraciones de Vargas en marzo de 2025, el romance se dio en un momento “especial” de su vida, aunque reconoce que hubo falta de respeto hacia Blanca Rodríguez: “No era la forma adecuada”, expresó en entrevista con Verónica Linares. "Me arrepiento del daño que pude causar”.

Actualmente, Tilsa Lozano está divorciada, mientras que Juan Manuel Vargas continúa su relación con Blanca Rodríguez, madre de sus hijos, con quien suma más de 20 años juntos, una historia marcada por altibajos que lograron superar.

