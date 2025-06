Alejandra Baigorria defiende a su trabajador tras polémica con Zully: “No fue con mala intención”

Alejandra Baigorria respalda a su trabajador ante polémica. (TikTok/@d.art.salon)

Alejandra Baigorria salió públicamente en defensa de Richard Reyes, uno de los estilistas de su salón de belleza, luego que este fuera blanco de críticas por comentarios emitidos sobre Zully. El incidente ocurrió tras una visita de la tiktoker al local ubicado en el distrito de Miraflores, donde se sometió a un cambio de look.

El incidente comenzó cuando, durante la atención a Zully, Richard —sin percatarse de que tenía el micrófono encendido— realizó comentarios sobre el estado del cabello de la influencer. “Esa chica tiene el pelo muy maltratado, está bien feo su pelo”, se le escuchó decir.

Además, algunos internautas aseguraron que el estilista hizo comentarios fuera de lugar sobre su jefa, lo que llevó a especulaciones sobre un posible conflicto con Alejandra Baigorria. La situación se viralizó en plataformas como TikTok y Kick, donde la comunidad de seguidores de Zully expresaron su incomodidad.

Alejandra Baigorria se pronuncia

Ante el escándalo, Alejandra Baigorria optó por afrontar la situación de manera pública. Subió un video a la cuenta de TikTok de su negocio, acompañada por Richard Reyes, con el objetivo de aclarar lo sucedido y dar contexto a los comentarios.

“¿Sabes que estás despedido, no? ¡Mentira! Obviamente que no. Richard es un capo y está súper nervioso por lo que ha pasado", expresó la exchica reality, buscando poner paños fríos al asunto. Tras ello, explicó que los comentarios del estilista se dieron en un contexto técnico, mientras él solicitaba productos en el almacén.

“Nosotros le dijimos que su cabello estaba muy maltratado porque había pasado por muchos procesos químicos. Nosotros entregamos una cantidad de producto por cabello para que los estilistas no se excedan y así tener un control. Como el cabello de Zully estaba muy maltratado, él tuvo que explicar eso a la encargada para que le dé más cantidad”, agregó Baigorria.

Por su parte, Richard tomó la palabra con algo de humor: “Ahora soy el más funado de todas las redes sociales”. Luego reconoció que sí habló del estado del cabello de Zully, pero en un entorno profesional. “Ella lo sabía y yo se lo dije. Fui al almacén y olvidé que tenía el micrófono prendido. Ahí solemos hablar del estado del cabello de las clientas para que nos den los productos adecuados. Sí, le dije a la almacenista que su cabello estaba maltratado y feo”.

Ambos dejaron en claro que el comentario no fue con mala intención y que se trató de una evaluación técnica para brindar el mejor servicio. “No es por rajar de alguien. El estilista tiene que ser sincero”, recalcó Alejandra Baigorria. Mientra que el trabajador pidió perdón por lo sucedido: “Disculpas si he ofendido a los seguidores de Zully”.

Sobre la supuesta burla hacia la administradora

Otro punto que causó confusión fue una frase que se interpretó como un insulto hacia Alejandra Baigorria. En el video, Richard aclaró que no se estaba refiriendo a la exchica reality, sino a la administradora del salón de belleza: “Siempre le digo jefa. Lo que pasa es que estaba comiendo en el piso y estaba bien... canchera”, explicó nervioso.

La esposa de Said Palao intervino para respaldarlo: “La gente escuchó que dijiste que era cacher*, pero no. Era canchera. Y la gente lo tomó como si te estuvieras refiriendo a mí, y no era así. Tenemos una confianza súper chévere, yo soy barrio, pero siempre con respeto”.

Finalmente, la empresaria cerró su participación reafirmando su respaldo al trabajador: “Queríamos aclarar esto porque lo funaron, pero ahora lo quieren porque tiene las citas copadas. Todos quieren que les haga el pelo. Richard es un capo. Son cosas que pasan. Obviamente no fue con mala intención”.