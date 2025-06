Paro de transportes en Lima y Callao 18 de junio: buses operan con normalidad y pasajeros dicen que “no sabían nada” de la protesta

Paro de transportes en Lima y Callao no se siente: buses circulan con normalidad y pasajeros siguen su rutina

El paro de transportistas convocado para este miércoles 18 de junio no generó el impacto esperado. Desde las primeras horas de la mañana, las unidades de transporte formal circularon con normalidad, e incluso varias de ellas lo hicieron vacías.

Aunque algunos usuarios tomaron precauciones y salieron más temprano de sus casas ante un posible desabastecimiento del servicio, otros ni siquiera estaban al tanto de la medida anunciada por un grupo de conductores y trabajadores del sector.

Paro de transportistas en Lima y Callao no tuvo mayor impacto. Foto: captura Panamericana

En el puente Atocongo, las cámaras de Buenos Días Perú captaron a buses de las empresas Etuchisa, El Rápido y Nueva Estrella transitando sin ningún problema.

Además del transporte regular, se observó la presencia de colectivos informales que recogían pasajeros en distintos paraderos. Sin embargo, debido a la baja demanda, los precios de los pasajes se mantuvieron estables, a diferencia de lo ocurrido en otras jornadas de paralización.

Varios usuarios entrevistados por el medio aseguraron no haber sentido el efecto del paro, pues lograron abordar buses con facilidad y sin mayores retrasos. “Recién me avisaron, no sabía nada”, comentó un trabajador sorprendido al enterarse de la protesta en plena ruta.

Pasajeros no notan el paro de transporte en Lima y Callao. Foto: captura Panamericana tv

Hasta el momento, tampoco se registraron actos de vandalismo o agresiones contra los chóferes que no acataron la paralización. Sin embargo, se vio un incremento del resguardo policial en los diferentes paraderos.

PNP pone buses a disposición en caso sea necesario

El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Felipe Monroy, ofreció un balance preliminar sobre el desarrollo del paro de transportistas convocado para este miércoles 18 de junio. Si bien precisó que el impacto real de la jornada se evaluará conforme avance el día, hasta el momento no se han registrado inconvenientes en el desplazamiento de los ciudadanos.

Como acción preventiva, la Policía Nacional del Perú habilitó 45 buses del Estado para trasladar a personas que requieran llegar a sus centros de trabajo. No obstante, el general Monroy señaló que esta medida no ha sido necesaria, ya que la mayoría de empresas no se ha sumado a la paralización y el transporte público continúa operando con normalidad.

Por último, el general Monroy pidió a la población que, si decide protestar, lo haga de manera pacífica y sin afectar a quienes necesitan movilizarse para ir a trabajar o cumplir con sus actividades del día a día

¿Por qué se convocó a un nuevo paro de transporte?

El paro de transportistas convocado para este miércoles 18 de junio tiene como principal motivación la creciente inseguridad que enfrentan los conductores en diversas rutas del país. Según han denunciado los gremios del sector, las extorsiones se han vuelto constantes, poniendo en riesgo no solo sus vehículos, sino también sus vidas y las de sus familias. En lo que va del 2025, 15 chóferes de transporte público han sido asesinados a manos de extorsionadores y sicarios.

Ante este escenario, exigen al Gobierno la implementación urgente de un plan de seguridad integral que incluya una mayor presencia de la Policía Nacional en las zonas consideradas críticas por la alta incidencia delictiva. Representantes de la Confederación Nacional de Transportistas del Perú han calificado la situación como “insostenible” y advirtieron que, si no reciben una respuesta concreta, las protestas podrían prolongarse o radicalizarse en los próximos días.

Asesinan de varios disparos a chofer de colectivo en Trujillo | Video: Buenos Días Perú

“Esto no es solo un problema del gremio, es un tema que afecta a toda la sociedad”, indicaron los voceros, quienes aseguran que la seguridad en las carreteras debería ser tratada como una prioridad nacional.

La medida de fuerza cuenta con el respaldo de agrupaciones como la Alianza Nacional de Transportistas, Transportes Unidos en Lima Norte, la Asociación de Transportistas Nacionales e Internacionales y la Federación Nacional de Transportistas. Se estima que entre 20.000 y 30.000 unidades de transporte se han plegado a la convocatoria en todo el país.