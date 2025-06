Tula Rodríguez revela el difícil reto de criar sola a su hija adolescente: “Ahora quiere salir a fiestas cada fin de semana”

Tula Rodríguez revela el difícil reto de criar sola a su hija adolescente. IG.

La popular conductora y actriz Tula Rodríguez abrió su corazón y compartió uno de los retos más grandes que vive actualmente: acompañar el crecimiento y la independencia de su hija Valentina, de 16 años, mientras asume sola la crianza y la protección de su familia tras la pérdida de su esposo, Javier Carmona.

Una tarea que, según ella misma reconoce, se vuelve cada día más compleja y desgastante.

La adolescencia de Valentina Carmona

Tula Rodríguez ya ha contado varias veces que Valentina siempre fue una niña apegada a ella, especialmente luego del fallecimiento de su papá.

Sin embargo, la llegada de la adolescencia ha traído un cambio inevitable en su relación. Valentina busca más independencia, quiere salir los fines de semana, disfrutar con amigos y explorar la vida social propia de su edad.

“Mi hija tiene 16 años y empieza a tener vida social. Ahora quiere salir los fines de semana, pero yo me hago cargo de ella sola. Estoy agotada, tengo que esperar a que regrese, dormir a las 2 o 3 de la mañana. No quiero cortarle la posibilidad de salir, pero yo estoy sola y me da miedo salir”, explicó Tula, haciendo visible el dilema que viven muchas madres solteras.

La exconductora de TV compartió un video donde se le puede escuchar tener una tensa conversación con su hija acerca de sus salidas habituales cada fin de semana:

— Valentina: ¿Qué te cuesta dejarme salir?— Tula: ¿Cómo que qué me cuesta? Mamá está agotada.— Valentina: Mamá, ya te di buenas notas, me porté bien, saqué los perros, hice mi cuarto, ¿qué más?

La adolescente argumenta, presenta sus méritos y reclama su derecho a socializar. Tula lo entiende, pero no es fácil dejar ir, menos aún cuando la preocupación y el cansancio se acumulan.

“Hijita, yo quiero dormir”, responde la conductora. “Pero duerme, mamá”, insiste Vale. “No, Valentina, si tú no estás en la casa, yo no duermo”, concluye Tula, quien reconoce que su hija tiene derecho a salir, pero la ansiedad la desvela hasta que vuelve.

En plena discusión, Valentina le pregunta: “Ay mamá, ¿tú qué hacías a mi edad?”. La pregunta deja expuesta una tensión generacional: Tula sabe lo que significa querer libertad, pero también conoce los riesgos y temores que siente cualquier madre al dejar que su hija empiece a volar sola.

El dilema de Tula no solo se explica por la edad de Valentina. La ausencia de Javier Carmona, su esposo, pesa día tras día y coloca sobre sus hombros la responsabilidad total de proteger a su única hija. No sentirse acompañada multiplica el miedo y la sensación de vulnerabilidad.

Tula Rodríguez revive el duro momento con Javier Carmona antes de perder el conocimiento

El peso de la maternidad en solitario se acentúa por la huella imborrable que dejó la partida de Javier Carmona. Durante el programa Día D, Tula y Valentina compartieron uno de los momentos más impactantes y tristes que vivieron como familia: la última noche que pasaron juntos antes de que Carmona cayera en coma.

“Estábamos jugando en la cama, como todos los días. De pronto, papá entra y dice que se siente mal”, recordó Tula.

Lo que comenzó como una noche familiar terminó en una carrera desesperada en busca de ayuda. La urgencia reemplazó las risas. Tula intentó sacar a su esposo para llevarlo a emergencias, pero él insistía en estar cerca de su hija.

Valentina rememoró el instante en el ascensor: “Él perdió el conocimiento. Yo estaba en la camilla y mi mamá lo estaba abrazando. Le dijo: ‘¿Quién eres?’ y ‘no me toques’. Mi mamá se sorprendió mucho”. En esa confusión, madre e hija vieron cómo Javier se desconectaba definitivamente de su entorno.

El diagnóstico fue devastador: desprendimiento de la aorta, falta de oxígeno al cerebro y un estado vegetativo que se prolongó hasta septiembre de 2020, cuando Carmona falleció. Desde entonces, madre e hija han aprendido a reinventar su dinámica familiar entre el dolor y la aceptación de los nuevos retos.

La promesa de Javier Carmona que las mantiene unidas

Pese al dolor, tanto Tula como Valentina encuentran consuelo en la última frase que Javier les dejó antes de desconectarse: “Pase lo que pase, todo va a estar bien”.

Esas palabras resuenan en su casa cada vez que surgen dudas o miedos. Son el recordatorio de que, a pesar de las dificultades, deben seguir adelante, apoyándose una en la otra.

Hoy, Tula Rodríguez muestra su duelo y sus temores, pero también su deseo de criar una hija feliz y libre. Su historia conecta con miles de madres que, como ella, se desvelan esperando a que sus hijas regresen, que luchan con el miedo y el deseo de verlas crecer sin sobreprotegerlas.

Para la tambien actriz, el reto sigue siendo enorme, pero su mayor fuerza está en ese vínculo irrompible construido con su hija, basado en el amor, la comprensión y la promesa de que, pase lo que pase, todo estará bien.

