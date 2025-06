Tilsa Lozano sorprendida por amistad entre Jackson Mora y Shirley Arica: “Si supieras las cosas que él me habló de ella”

Tilsa Lozano sorprendida por reencuentro de Jackson Mora y Shirley Arica: “No entiendo sus actitudes”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Este 16 de junio, durante la reciente edición de La Noche Habla en Panamericana Televisión, Tilsa Lozano se mostró sorprendida al conocer que Jackson Mora y Shirley Arica se habían vuelto a seguir en redes sociales.

Este hecho generó controversia, especialmente por la relación conflictiva entre Tilsa y la modelo. Según se explicó en el programa, ambos se habrían encontrado en un famoso restaurante, lo que habría dado lugar a que se reactivara su contacto en Instagram, un gesto que para muchos resultó intrigante, considerando las diferencias entre Shirley y la conductora.

Al parecer, el exboxeador y la ‘chica reality’ habían sido amigos antes de que Jackson comenzara su relación con Tilsa, pero igual a ella, la situación actual la sorprendió. “Sé que se conocían, pero bueno, en base a las cosas que él me habló de ella, yo no quiero que un amigo hable así de mí nunca”, explicó Lozano durante su intervención.

Ric La Torre, no dudó en profundizar sobre el tema y le preguntó si Shirley y Jackson habían sido amigos antes de su relación con ella. La respuesta de Tilsa dejó claro que, aunque aceptaba que se conocían, no entendía cómo podían ser amigos después de todo lo que había dicho el exdeportista sobre Shirley en el pasado.

Tilsa, visiblemente sorprendida, trató de mantenerse lo más neutral posible, pero no pudo evitar expresar su desconcierto. Al ser preguntada por los calificativos que Mora había usado para referirse a la chica reality, Lozano evitó dar detalles.

“No, no las puedo mencionar en televisión”, comentó, sugiriendo que los comentarios de su expareja hacia Arica habían sido tan duros que no quería mencionarlos públicamente. La Torre insistió, proponiendo que los calificativos podrían haber sido tan fuertes que no se podían mencionar. Sin embargo, Tilsa mantuvo su postura: “Son adjetivos de alto calibre”, dijo.

El tema continuó siendo un punto sensible para la exconejita de Play Boy, Ric explicó que la forma en que maneja sus redes sociales es diferente a la de otros. “Si yo me encuentro con una persona de la farándula o con alguien que he visto hace años en un restaurante, no le devuelvo el ‘follow’ así por así”, afirmó el presentador.

Este comentario dejó entrever que no comprendía el porqué de la acción de deportista de seguir a Shirley, especialmente después de lo que había dicho sobre ella en el pasado. “No sé cuánta gente sigue Jackson, pero entiendo que no sigue a tantas personas”, agregó, dejando entrever su sorpresa por el comportamiento de su exesposo.

Tilsa también se refirió al hecho de que, aunque Jackson tiene la libertad de seguir a quien quiera, ella no entendía cómo podía continuar su amistad con Shirley, cuando anteriormente los comentarios de Jackson sobre ella eran tan duros. “Lo que él me hablaba de Shirley no coincide con las actitudes que está demostrando ahora”, dijo, manteniendo su postura de que no atacaba a Shirley, pero también destacando la contradicción que veía en las acciones de Jackson.

Además, la conductora de ‘La Noche Habla’ subrayó que no estaba buscando atacar a Shirley Arica en ningún momento, aclarando que su experiencia personal con Jackson era la que la llevaba a hablar de la situación. “No te voy a desmentir, pero no voy a decir más”, concluyó Tilsa Lozano.

