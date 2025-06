Paro de transportistas del 18 de junio: ¿Dónde se concentrará la manifestación?

El inicio del paro de transportistas en Lima dejó algunas unidades en circulación, aunque con precios de pasaje más altos.

El paro nacional, respaldado por la Confederación Nacional de Transportistas del Perú (CNTP), la Asociación Nacional de Transportistas (ANTRA) y la Asociación de Transportistas de Carga Pesada, entre otros gremios, se desarrollará desde las 00:00 hasta las 23:59 del mismo día. La protesta se concentrará en puntos estratégicos de Lima y Callao, como el Óvalo Santa Anita, el puente Los Ángeles en San Juan de Lurigancho, la Plaza Bolognesi en el Cercado y el Óvalo La Perla en Callao. Además, se prevé que la movilización impacte rutas clave en otras regiones del país.

La principal demanda de los transportistas es la implementación de un plan de seguridad integral y el fortalecimiento de la presencia policial en las zonas más peligrosas. Los gremios han advertido que la medida podría prolongarse si el gobierno no responde a sus exigencias. Según publicó Panamericana Televisión, los trabajadores del sector han reportado un aumento en la frecuencia e intensidad de las extorsiones, lo que ha puesto en riesgo su sustento y el de sus familias. “La seguridad en las carreteras es un asunto que trasciende al sector y afecta a toda la sociedad”, han señalado los representantes gremiales, quienes han llamado a la población a solidarizarse con su causa.

El paro de transportistas dejó una Lima dividida, con algunos sectores sin transporte pero muchos usuarios logrando movilizarse pese al aumento de pasajes.

El impacto de la paralización se sentirá principalmente en las rutas interprovinciales y en algunas líneas urbanas, lo que podría generar complicaciones en el traslado de pasajeros y mercancías en Lima, Callao y otras ciudades del interior. Hasta la noche del 16 de junio de 2025, las autoridades no habían emitido una respuesta oficial a las demandas de los transportistas, lo que ha incrementado la tensión entre los gremios y el gobierno. El ambiente es de incertidumbre, mientras los ciudadanos se preparan para posibles complicaciones en su movilidad.

Por otro lado, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), que lideró la paralización del transporte urbano en Lima y Callao en abril, informó que no participará en esta nueva convocatoria. Su dirigente sostuvo que esta protesta tiene fines políticos y demandas que no abordan de manera central la problemática de la inseguridad ciudadana. Tras una mesa de trabajo con el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Anitra otorgó a las autoridades un plazo de 15 días hábiles para mostrar avances claros en la lucha contra el crimen organizado en el sector. De no verse resultados concretos, no descarta convocar una nueva huelga en las próximas semanas. Entre los compromisos asumidos por el gobierno destacan un plan nacional de seguridad en el transporte, instalación de cámaras y bloqueos de cuentas vinculadas a delincuencia.

A pesar del paro de transportistas en Lima, el transporte público no se detuvo por completo y varias unidades operaron con normalidad | Agencia Andina

Paraliza sus actividades

El acceso a espacios con conectividad y servicios dentro del campus universitario, como las aulas del Complejo Mac Gregor y del Aulario, así como la disponibilidad de oficinas docentes previa coordinación, figura entre las medidas adoptadas por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) para enfrentar el paro nacional de transportistas convocado para el 18 de junio. Según informó la propia PUCP, todas las actividades académicas se realizarán ese día de manera remota a través de clases virtuales, con el objetivo de minimizar riesgos y asegurar condiciones seguras tanto para estudiantes como para trabajadores.

De acuerdo con la comunicación oficial difundida por la PUCP, la decisión responde a la preocupación por el posible impacto que la paralización del transporte pueda generar en la movilidad y la seguridad de la comunidad universitaria. La universidad mantendrá abiertos el campus principal y los distintos locales donde existan actividades o eventos programados que no hayan sido reprogramados por sus organizadores. En estos espacios, se garantizarán las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades presenciales que continúen en pie.

Durante el paro de transportistas, muchas unidades continuaron circulando en Lima, aunque algunos aumentaron el precio del pasaje | Agencia Andina

La PUCP especificó que, además de las aulas mencionadas, se habilitará el acceso a oficinas docentes, siempre que se coordine previamente, y se ofrecerá servicio de tópico hasta las 17:00 horas. También se dispondrá de una oferta limitada de servicios de alimentación para quienes deban acudir al campus. “Las labores administrativas que requieran presencialidad para asegurar la continuidad de servicios esenciales se mantendrán, previa evaluación de cada unidad”, comunicó la universidad, subrayando que en estos casos las jefaturas deberán coordinar con sus equipos la modalidad de trabajo más adecuada.