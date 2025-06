Larcomar y Municipalidad de Miraflores enfrentados por cierre del centro comercial: ¿hasta cuándo durará la clausura?

Ingeniero del CISMID-UNI advierte del peligro inminente que hay en el acantilado de Miraflores | Canal N

La Municipalidad de Miraflores anunció la clausura del centro comercial Larcomar debido a que habría encontrado deficiencias durante una Vista de Inspección de Seguridad en Edificaciones (VISE). Además, se le revocó el certificado ITSE (Defensa Civil), según un comunicado del municipio.

En el pronunciamiento, menciona que las principales deficiencias detectadas están relacionadas con grietas en zonas de tránsito, instalaciones eléctricas expuestas, una agrietas y una inadecuada implementación de medidas de seguridad, entre otras.

Sin embargo, esta no fue la única medida que se implementó, ya que también se están realizando revisiones en otros lugares, como la Huaca Pucllana, el café Buenavista, el restaurante Beso Francés, las playas de estacionamiento e inclusive los locales ediles.

Larcomar es conocido por ser uno de los centros comerciales más exclusivos de Lima. Foto: Perú Retail

¿Qué indicó la municipalidad?

Eduardo Azabache, vocero de la Municipalidad de Miraflores, dijo a Infobae Perú que las fisuras se encuentran en la zona del mirador, además de parapetos que están rajados, cerca al acantilado. “Eso nos preocupa porque también hemos sobrevolado drones en ese sector y hemos visto el desprendimiento de tierra por debajo de las vigas”, contó.

Acotó que también han observado que las zonas de evacuación son “prácticamente túneles que deberían estar hechos de concreto armado en algunos sectores”.

“No tienen concreto armado, sino melamina u otros materiales que son altamente combustibles. No tienen tampoco rociadores como exige la norma en caso de incendio. Una de estas rutas de evacuación es de la ruta de evacuación del cine y ya nosotros tenemos la mala experiencia del 2016 en que se incendió un cine en Larcomar y necesitamos garantizar que esa ruta sea la óptima”, aseveró.

Larcomar es uno de los centros comerciales más icónicos del Perú. Foto: Revista Shopping Centers

Finalmente, señalaron que existen problemas con la electricidad en la zona del estacionamiento. Según Azabache, había oficinas administrativas en medio del aparcamiento

“En gran medida ya lo han desmontado, pero lo que no han subsanado es que equipos como condensadores y otros deberían estar conectados a pozo a tierra y no están. Entonces, si por algún motivo hay una descarga eléctrica, no podríamos garantizar eso”, dijo.

La versión de Larcomar

El Larcomar publicó un comunicado donde rechaza el cierre del centro comercial y sostuvo que la decisión tiene fundamento en otras motivaciones no vinculadas con los presuntos riesgos.

Comunicado de Larcomar

El vocero de la comuna aseguró que la clausura no ha sido arbitraria, ya que ellos “ya conocían de las observaciones porque nos reunimos con ellos la semana pasada”.

“Yo estuve presente el día miércoles en una reunión con ellos. Aceptaron muchas de las cosas que les hemos dicho y se comprometieron a presentar un nuevo certificado (...) Pero principalmente quiero comentarte que ellos han acompañado toda la inspección, es decir, ellos han visto in situ todas las observaciones (...)”, afirmó.

Asimismo, comentó que el domingo, el día que sucedió el temblor 6.1 de magnitud, él firmó un documento pidiendo que Larcomar de las facilidades para hacer una inspección y advirtiendo de los temas estructurales.

“Nos contestó rápidamente desde la noche del domingo a la mañana del lunes, adjuntando una carta de un estructuralista reconocido, Carlos Cazaubón, indicando que los estudios que el que hizo la consultora Maggi Martinelli a pedido de Larcomar el año 2021 y 2023″, relató.

“Dejaban en claro que la magnitud del sismo no había comprometido nada. Pero lo que nosotros queremos es que vengan los estructuralistas y puedan ver in situ estas grietas y puedan hacer los estudios necesarios para que podamos garantizar que es así. No simplemente con una conjetura o una conclusión de escritorio hecha sobre un estudio que se actualizó por última vez hace dos años”, puntualizó.

¿Hasta cuándo duraría el cierre?

Sobre la duración de la clausura, el vocero de la municipalidad dijo a este medio que, según la normativa en materia de riesgo de desastres, después de que el centro comercial presente una solicitud, tendrán siete días hábiles para pronunciarse a favor o en contra.

“Ese tiempo de siete días hábiles se va a interrumpir en la medida en (...) que persistan las observaciones que hemos hecho y le damos un plazo de 20 días para que la empresa pueda subsanarlos, que puede ser menor 20 días. Yo creo que en este momento la pelota está en la cancha de Larcomar y debe hacer todos los esfuerzos para que se levanten las observaciones”, explicó.