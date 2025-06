Gonzálo Molina, su nueva película y la dicha de trabajar con su hijo Fausto: “Fueron días entrañables que atesoro”

Trailer de Cuadrilátero

Gonzálo Molina, de 47 años, y su hijo Fausto Molina, de 23 años, llegaron a las salas de cine nacional con Cuadrilátero, una película dirigida por Daniel Rodríguez Risco, que propone una provocadora y oscura metáfora sobre la exclusión y la pertenencia.

Estrenada comercialmente en Perú el 12 de junio de 2025, esta cinta mezcla el suspenso, la comedia negra y el drama para contar la historia de Adriana (Lizet Chávez), una madre obsesionada con mantener el orden de su hogar compuesto por su esposo y dos hijos. Sin embargo, la llegada de un tercer hijo desata en ella un conflicto interno: en su mente, solo hay espacio para cuatro.

En conversación con Infobae Perú, Gonzálo Molina y Fausto Molina nos dieron detalles de cómo fueron las grabaciones, donde tuvieron que enfrentarse por un lugar en la familia. Además, expresaron el orgullo que sienten el uno del otro.

Cuadrilátero resulta ser una película bastante impactante, ¿cómo vivieron el proceso de grabación?

- G.M. Para mí esta película es particularmente especial por muchas cosas, una de ellas, que es una de las más importantes, es haber trabajado con Fausto, con mi hijo, como mi hijo. Fueron días muy entrañables. Los tengo atesorados porque nos dio la posibilidad de poder convivir de otra manera, creando. Lo otro es que yo conozco a Daniel (Rodríguez Risco) desde hace casi 30 años, con quien trabajé hace mucho tiempo. No volvimos a coincidir hasta unos meses. Cuando me planteó su idea de Cuadrilátero, tan particular y con mucho humor, y que además, Fausto sería mi hijo, decidí sumergirme en la historia. En lo personal, creo que es lo más bello que ha dirigido.

Gonzálo Molina y Fausto Molina interpretan a padre e hijo en la película Cuadrilátero.

- FM. La primera vez que leímos el guion con Daniel y con el equipo fue muy interesante. Mi personaje no es que hable mucho, siento que ahí estuvo el reto. Como contar, como transmitir, fuera de las broncas y las peleas que tiene la familia, pero también desde cosas muy pequeñas como los movimientos o la mirada, que al final terminan contando mucho más junto a la fotografía. Fue un proceso muy nuevo para mí dentro del cine.

Hay escenas donde los dos se enfrentan y hay daños físicos...

- G.M. Sí claro, Fausto estaba más asustado que yo porque me decía: ¿y ahora? Yo le decía: ‘pega nomás’ (risas). Me pega con una sartén, pero era blanda, aunque también se sentía. Por otro lado, creo que debe ser liberador darle un lapo a tu papá. Así que espero que lo haya disfrutado (risas).

- F.M Me dio un poco de miedo. No era una esponja, era una sartén. Creo que sí terminó de removerle un poco la cabeza. Pero igual fue divertido poder meterle un sartenazo en la cara a mi papá. Lo haría otra vez (risas).

Respecto a tus personajes, ¿qué es lo primero que te interesa?

- G.M. Me gustan mucho las historias que hablan sobre familias. No sé si las historias me buscan a mí o yo las busco a ellas. La historia que tenga que ver con paternidad también, esos dos pilares para mí son atractivos, los que me gusta contar. Con todas las complejidades que implican los personajes. Pueden ser asertivos o equívocos.

¿Y cómo es Gonzálo Molina como papá?

- G.M. A diferencia de mi personaje, yo, Gonzalo, trato más bien de que los vínculos en mi casa, en mi familia, con mis hijos, partan desde este impulso sentimental. Evidentemente, muchas veces puedo fracasar o me voy de cara, pero trato. Creo que el problema de los personajes de Cuadrilátero es que tratan de que su orden sea el gran valor por encima de ellos, de lo emocional. Es ridículo, los niveles a los cuales llegan son absurdos. En mi caso, yo soy bastante caótico, soy más llevado hacia el desorden. Mi esposa es más ordenada (risas). Siempre he tratado de que mis hijos, en medio de la vida que tienen, traten de guiarse mediante sus ideas y sentimientos.

Gonzálo Molina y Fausto Molina brindaron una entrevista a Infobae Perú, donde hablaron de su película Cuadrilátero.

Padre de tres hijos, dos de ellos han decidido seguir tus pasos. ¿Cuéntame cómo fue este proceso?

- G.M. Sí, tanto a Fausto como a Lorenzo, nunca los motivé a que fuesen actores porque no me corresponde. Por un lado, soy un partidario de que a los niños o las niñas nunca se les debe llamar actores o actrices, huyo de esas etiquetas. Como también me parece abominable que digan ‘va a ser actor o abogado como su padre o madre’. Será lo que quiera ser, no lo que te provoque. Les hemos dado la libertad de que elijan y han tomado la decisión de dedicarse a esto.

¿Y qué sientes que uno de ellos esté sorprendiendo con su talento?

- G.M. Fausto me parece talentosísimo. Yo lo veo actuar y digo ¡ala!, o sea qué bárbaro. Él se va a seguir disparando porque es muy talentoso, no lo digo solo porque sea su papá, sino porque lo he visto trabajar en el cine y en el teatro. Tal vez es algo que viene en el ADN, pero noto que se está construyendo el camino solo. Él ha tomado la decisión de llevar la carrera con seriedad, formándose siempre. Es algo que definitivamente, le hemos inculcado con su mamá.

Gonzálo decía que fue muy especial grabar contigo, ¿tú cómo lo viviste? ¿Te aconsejó en pleno rodaje?

F.M. Ser hijo de Gonzálo Molina lo tomó con mucho cariño, no me dio consejos. Es más, escuché cuando dijo que no quería decirme nada para no meterse en mi proceso. En lo personal, he disfrutado mucho trabajar con él. Lo haría mil veces más. Es bonito ser parte de este legado, si lo quieren llamar así, pero lo que no quiero o me da miedo es quedarme como el hijo Molina. Por eso trato de no sofocarme con esas palabras como legado, intento tomarlo con tranquilidad y amor.

¿Y te proyectas fuera de Perú?

F.M. Sí, definitivamente. Me da miedo como cualquiera, pero creo que las oportunidades se pueden dar y ahorita estoy eso.

‘Cuadrilátero’ reúne a un destacado elenco nacional, encabezado por Lizet Chávez, Amil Mikati, Gonzalo Molina, Valentina Saba y Fausto Molina. La película ya se encuentra en cartelera en las principales salas de cine del país.

‘Cuadrilátero’ fue dirigida por dirigida por Daniel Rodríguez Risco.