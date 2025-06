Samahara Lobatón justifica su perdón a Bryan Torres tras infidelidad: “Fue por amor”

La influencer sorprendió al contar en televisión nacional que su decisión de seguir con Bryan Torres fue tomada desde el corazón, defendiendo su derecho a elegir sin ceder ante la presión social (América TV)

Samahara Lobatón rompió el silencio sobre uno de los episodios más comentados de su vida sentimental. En televisión nacional y sin rodeos, la hija de Melissa Klug reveló por qué decidió continuar su relación con el cantante Bryan Torres, a pesar de que él le fue infiel.

Lejos de justificarse, la joven explicó que no se trató de una falta de amor propio, sino de una elección consciente. Reconoció que el amor que siente por su pareja fue el factor determinante para darle una nueva oportunidad. “Fue algo que decidí desde el corazón”, aseguró, mientras intentaba dejar claro que no hubo imposiciones.

Reconoce la traición, pero no minimiza lo que siente

Aunque reconoció que su pareja le falló, Samahara Lobatón afirmó que su elección no se basó en el olvido, sino en la fuerza de un vínculo que decidió preservar desde el sentimiento, no desde la presión. (América TV)

Durante su entrevista televisiva, Samahara Lobatón no intentó disfrazar los hechos. Confirmó, sin adornos, que su pareja la traicionó. Sin embargo, sostuvo que ese episodio, por más doloroso que fuera, no eclipsó lo que siente por Bryan Torres. “Lo hice por el amor que tengo por él. Es real. Más allá de los errores, yo elegí quedarme”, declaró.

La joven madre explicó que enfrentó un momento de fuerte tensión emocional, y aunque recibió múltiples consejos, optó por guiarse por su propia percepción del vínculo. Dijo haber puesto límites, pero también apostó por una segunda oportunidad. “No me juzgo por perdonar. Cada quien sabe lo que vive”, comentó.

Sus declaraciones generaron reacciones divididas en redes sociales, donde muchos cuestionaron su decisión, mientras otros destacaron su madurez al decidir desde lo personal y no desde la presión social o mediática.

“Bloqueé esa parte porque elegí mirar hacia adelante”

Samahara dijo haber bloqueado el episodio que marcó su relación, señalando que la reconciliación fue consciente. Bryan, según ella, mostró arrepentimiento, y eso abrió paso a una nueva etapa. (Facebook)

Samahara fue clara al afirmar que no olvida lo sucedido, pero sí ha decidido no centrarse en el pasado. “Lo bloqueé”, dijo al referirse a la infidelidad de Torres, en un intento por dejar atrás un episodio que, según ella, no define la totalidad de su relación. “Me dolió, como a cualquiera. Pero estoy construyendo algo que para mí vale la pena”, expresó.

Negó que la reconciliación haya sido producto de manipulación o presión, y aseguró que se trató de una conversación profunda entre ambos. Según la joven, Bryan mostró arrepentimiento, y ella consideró genuino ese gesto. “Todos se equivocan. Lo importante es cómo se enfrentan esos errores”, añadió.

Su versión apunta a que, más allá del escándalo, eligió quedarse no por dependencia, sino por una decisión emocional respaldada por una nueva dinámica entre los dos.

Prioriza su familia y lo que proyecta con él

La influencer sostuvo que su reconciliación con Bryan no es fruto de la rutina ni la necesidad. Aseguró que su familia es importante, pero que su vínculo amoroso con él se sostiene por su convicción emocional. (Facebook)

Durante la conversación, Samahara habló también sobre su rol como madre. Afirmó que su hija es parte esencial de su vida, pero que su relación con Bryan Torres es independiente del vínculo paterno. “Esto es entre él y yo”, dijo, enfatizando que su decisión no está condicionada por factores externos.

Reveló que la reconciliación no fue inmediata. Hubo un proceso de reflexión, conversaciones y acuerdos internos que prefirió no detallar. Para Samahara, las relaciones se construyen con base en momentos difíciles también. “Lo fácil es irse. Lo difícil es apostar otra vez”, aseguró.

Aunque no detalló si hay terapias de pareja o compromisos formales para reconstruir la confianza, dio a entender que hay voluntad mutua. Su actitud fue la de alguien que asume riesgos emocionales desde la consciencia, no desde la ingenuidad.

No espera aprobación, pero defiende su elección

Acostumbrada a vivir bajo la lupa pública, Samahara defendió su decisión con firmeza. Declaró que el amor que eligió preservar es suyo y no necesita ser justificado frente a quienes opinan desde fuera. (Facebook)

En medio del debate público, la joven influencer reconoció que no todos comprenderán su postura. “No busco que lo entiendan, es mi vida”, afirmó al referirse a las críticas constantes que recibe por su relación.

Añadió que ha aprendido a diferenciar lo que ocurre dentro de su intimidad de lo que se comenta en redes o en programas de espectáculos. Según dijo, si bien la exposición mediática forma parte de su entorno, no puede condicionar cada paso que da.

“Me han juzgado desde que tengo uso de razón”, recordó, en referencia a su vida bajo la mirada pública como hija de una figura conocida. Hoy, insiste, desea construir su propio camino y tomar decisiones que respondan a su sentir, incluso si eso implica perdonar donde muchos no lo harían.

La joven cerró la conversación reafirmando que el amor —aunque cuestionado— es suyo, y que no se arrepiente de haber elegido quedarse.