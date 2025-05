Quién es el esposo de Jessica Newton, Fernando Sánchez, padre adoptivo de Cassandra Sánchez y sus hermanos. ATV.

En medio de la polémica por las declaraciones de Carlos Morales, expareja de Jessica Newton, que criticó públicamente el cambio de apellido de sus hijos, sale a la luz un nombre clave en la familia: Fernando Sánchez de Lamadrid.

Él es el actual esposo de Jessica Newton, padre biológico de sus últimos hijos y, sobre todo, la figura paterna elegida por Cassandra, Tamara y Sebastián, quienes decidieron llevar su apellido. ¿Quién es el hombre que unió a esta familia y cuál es su historia?

Fernando Sánchez de Lamadrid: un empresario de perfil bajo

Fernando Sánchez de Lamadrid nació en España y, aunque está casado con una de las mujeres más conocidas del mundo del espectáculo y la belleza en el Perú, ha optado por reservarse en el ámbito mediático.

Muy alejado del entorno farandulero, su trabajo se centra en los negocios internacionales y en la gestión de empresas transnacionales. Jessica Newton ha comentado en varias ocasiones que Fernando viaja constantemente a Europa y se mantiene enfocado en su vida profesional, lejos de las cámaras y titulares.

Las pocas imágenes públicas sobre su vida privada suelen encontrarse solo en redes sociales. Allí, Jessica comparte algunos momentos familiares, viajes y celebraciones junto a Fernando, pero él mantiene una clara distancia del protagonismo público.

Jessica Newton y Fernando Sánchez: Un amor a primera vista

La relación entre Jessica Newton y Fernando Sánchez de Lamadrid comenzó en un concurso de belleza. Según relató la propia Jessica, su esposo la vio durante una gala de Miss Perú y pidió a un amigo, el notario Donato Carpio, que lo ayudara a subir al escenario para conocerla.

El flechazo fue inmediato. Poco después, Jessica viajó a Sudáfrica por motivos de trabajo, pero al regresar, Fernando ya la esperaba en el aeropuerto. Así nació una historia de amor que siguió creciendo hasta dar el paso definitivo en 2004, cuando ambos se casaron.

En palabras de Jessica, el deseo de formalizar sorprendió incluso a ella misma, ya que nunca pensó en casarse debido a su experiencia con padres divorciados. “No creía en el matrimonio. Por eso me sorprendí cuando acepté casarme de blanco”, contó en una entrevista con Milagros Leiva.

Cassandra Sánchez y sus hermanos lo escogieron como papá adoptivo

Uno de los aspectos más reconocidos de Fernando Sánchez de Lamadrid es el vínculo que ha construido con los hijos mayores de Jessica: Cassandra, Tamara y Sebastián, fruto de su relación con Carlos Morales Andrade.

Tras la separación de sus padres biológicos, Fernando tomó un rol activo en la vida de los tres, quienes lo reconocen públicamente como figura paterna.

Cassandra Sánchez, actualmente pareja de Deyvis Orosco, ha dedicado mensajes emotivos en redes sociales a Fernando.

“Cuando les digo que tengo al mejor papá del mundo, no bromeo. Tengo mucha suerte de tenerlo en mi vida. Si soy la mujer que soy se lo debo en gran parte al hombre que tuve y tengo como padre. Siempre me enseñó con el ejemplo y no hay nada más fuerte que el amor”.

Tamara y Sebastián, cuando llegaron a la mayoría de edad, también optaron por llevar el apellido Sánchez de Lamadrid, reafirmando así el lugar protagónico de Fernando en sus vidas.

Fernando Sánchez y el respaldo familiar

La vida familiar de Jessica Newton volvió a ser tema de actualidad ante las declaraciones de Carlos Morales, quien lamentó el cambio de apellido y aseguró haber cumplido con sus hijos en lo económico y lo emocional.

Sin embargo, la respuesta en actos de Cassandra y sus hermanos fue tajante: eligieron a Fernando como su padre y solicitaron legalmente cambiar su apellido. En una reciente declaración, la esposa del cantante comentó que su único padre es Fernando y que padre “es el que cría y no el que engendra”.

Al respecto, Sánchez de Lamadrid expresó su orgullo y amor por Cassandra en una entrevista exclusiva: “Me llena de orgullo verla como madre, como mujer. Es una niña maravillosa y de gran corazón. A Cassandra la amo con locura”.

Hoy, Jessica Newton y Fernando Sánchez de Lamadrid celebran dos décadas de matrimonio, consolidándose como una familia sólida, reforzada en el cariño elegido y en la admiración mutua.

Cassandra junto a Deyvis Orosco, Fernando Sánchez y Jessica Newton. (Foto: Instagram)