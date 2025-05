Martín Vizcarra revela que Perú Primero lo eligió candidato presidencial pese a inhabilitación: “Ya hablé con la CIDH”

El expresidente Martín Vizcarra reveló que el Comité Ejecutivo Nacional de su partido Perú Primero lo designó como candidato presidencial para las Elecciones Generales 2026. Ello pese a que está impedido de postular debido a las dos inhabilitaciones que le impuso el Congreso.

“Están afectando mi derecho a participar como candidato a la Presidencia de la República. Es más, el CEN (Comité Ejecutivo Nacional) de Perú Primero en reunión ha acordado designarme como candidato. Dicen cumpliendo las leyes y levantandose las inhabilitaciones”, dijo Vizcarra en entrevista con Exitosa.

Justamente, en ese intento de revertir su situación para poder presentarse en los comicios generales, el exjefe de Estado indicó que ya ha “conversado” con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Ya ha conversado con la Comisión, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el propio presidente. No me acuerdo el nombre, pero es recién de este año, de procedencia de México. He conversado con él, he conversado con su equipo”, agregó.

Martín Vizcarra se refirió a la posibilidad de usar “Mi bebito fiu fiu” en una eventual campaña política

Vizcarra busca que el organismo supranacional le otorgue una medida cautelar parar que se le permita ser candidato presidencial. Pone el ejemplo del presidente colombiano Gustavo Petro, quien fue inhabilitado cuando era alcalde. Petro recurrió a la CIDH y este anuló la sanción.

Sin embargo, cabe hacer la precisión que, en el caso del hoy mandatario de Colombia, la CIDH dejó sin efecto la inhabilitación debido a que la impuso una entidad administrativa. Y es que, según el organismo, una autoridad administrativa no puede desconocer la voluntad popular expresada en los votos. Este no es el caso de Vizcarra, quien fue inhabilitado por un Poder del Estado de elección popular.

Niega fuga e insulta a fiscal

En la misma entrevista con Exitosa, el expresidente Martín Vizcarra ha desestimado un informe de la Policía Nacional del Perú que sugiere una posible fuga suya del país. Vizcarra, quien enfrenta un juicio por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, ha calificado el informe como una “payasada”.

El exmandatario ha asegurado que no tiene intenciones de huir y que estará presente cuando se dicte la sentencia, confiando en que será absuelto de todos los cargos.

Asimismo, Vizcarra reafirmó su compromiso con el país, declarando que no se esconderá y que desea seguir participando en la política peruana. “Yo soy peruano, yo quiero a mi patria y yo quiero ser candidato a la presidencia”, expresó, subrayando su intención de asumir cualquier responsabilidad que le corresponda.

Además, Vizcarra se mostró desafiante ante la posibilidad de una condena, afirmando que acataría la decisión judicial, aunque no fue claro sobre si iría a prisión.

El expresidente también dirigió duras críticas al fiscal Germán Juárez, quien ha solicitado una pena de 15 años de prisión en su contra. Vizcarra calificó al fiscal de “inútil”, argumentando que no ha podido demostrar su presencia en el lugar y momento en que supuestamente se habrían entregado sobornos. Según el exmandatario, la geolocalización de los dispositivos no respalda las acusaciones.

Vizcarra lidera encuesta

Vizcarra lidera las encuestas de intención de voto con un 15.1%, según un estudio de CPI. Su apoyo es especialmente fuerte en el interior del país, entre mujeres y jóvenes de 18 a 24 años. Sin embargo, enfrenta un obstáculo significativo: su inhabilitación para ejercer cargos públicos, impuesta por el Congreso en 2021 tras el escándalo del “Vacunagate”. Esta sanción le impide postularse en las elecciones de 2026, a menos que logre revertirla a través del Tribunal Constitucional, donde ha solicitado la anulación de su inhabilitación.

Por otro lado, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, se posiciona en segundo lugar con un 10.3% de intención de voto. Su apoyo es más fuerte en Lima y Callao, y de confirmarse su candidatura, sería la cuarta vez que aspira a la presidencia. Fujimori cuenta con un respaldo notable en la costa y sierra norte, así como en el oriente del país. A pesar de su experiencia y reconocimiento, enfrenta el desafío de superar la barrera del 10% para consolidarse como una opción viable en un escenario electoral tan competitivo.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ocupa el tercer lugar con un 8.4% de respaldo. Su figura ha ganado notoriedad en la capital, aunque su apoyo a nivel nacional aún no alcanza los niveles de los dos primeros candidatos. Otros nombres que aparecen en la encuesta incluyen al cómico Carlos Álvarez con un 6.9%, el excandidato presidencial Hernando de Soto con un 5.2%, y la excandidata presidencial Verónika Mendoza con un 3%. Estos candidatos, aunque con menor intención de voto, reflejan la diversidad de opciones políticas que se presentan en estas elecciones.