‘Esto es Guerra’ anuncia la muerte de miembro histórico de América TV: “Que en paz descanses”

Conductores de 'EEG' anuncian muerte de miembro del canal

La familia de América Televisión atraviesa un momento de profundo dolor. Este lunes 26 de mayo, durante la emisión en vivo del programa ‘Esto es Guerra‘, los conductores Renzo Schuller y Katia Palma confirmaron con gran pesar el fallecimiento de Jose Luis Lara, un querido productor que dedicó más de dos décadas de su vida al canal 4 y dejó una huella imborrable en todos quienes lo conocieron.

Antes de iniciar con la competencia habitual, los presentadores de ‘Esto es Guerra’ interrumpieron el formato para rendir un homenaje al compañero que partió en circunstancias que la familia ha decidido mantener en privacidad.

“Él ha trabajado en muchas de las producciones, es muy conocido entre todos nosotros. Ha trabajado aquí incluso en la época de ‘Habacilar’. El día de hoy falleció, nos dejó. Queríamos dedicarle estas palabras para su familia, para todos aquellos que lo conocían”, expresó Renzo Schuller, visiblemente afectado.

La familia de América Televisión lamentó la pérdida de Jose Luis Lara, productor con más de veinte años de trayectoria en el canal | Captura América TV

Katia Palma, por su parte, ofreció unas emotivas palabras recordando los más de 20 años de amistad y trabajo compartido con Jose Luis Lara. “Era un padre responsable, un amigo incondicional y un profesional en lo que hacía. Cada vez que alguien tenía problemas, Jose siempre nos daba la mano y siempre nos daba esa calma. Era un personaje que siempre vamos a recordar, sobre todo por la dedicación que tenía hacia su familia”, dijo con la voz entrecortada.

Llanto en el set de ‘Esto es Guerra’

El tributo se tornó aún más conmovedor cuando Melissa Loza, integrante del reality, no pudo contener el llanto al recordar al productor. Conoció a Jose Luis Lara desde los tiempos de ‘Habacilar‘, programa en el que ambos participaron.

“Ha sido una noticia que me ha impactado mucho. A Jose lo conocemos hace muchos años, fue un gran profesional, un gran ser humano. Creo que el trabajo fue bastante ingrato para él, laboralmente hablando. Fue una persona que luchó mucho por su familia, por sus tres hijas que ha dejado. Mucha fortaleza para su esposa, para sus hijas y para todos sus familiares. Estamos con ustedes, de corazón. Le brindamos todo nuestro apoyo. Que en paz descanses, amigo querido”, expresó entre lágrimas.

Melissa Loza expresó su dolor por la partida de Jose Luis Lara, a quien conoció desde los tiempos de 'Habacilar' | Captura América TV

Como cierre del emotivo momento, Renzo Schuller anunció que el programa de ese día estaría dedicado a la memoria de Jose Luis Lara. “Nuestras condolencias a toda su familia, este programa se lo dedicamos a él y a su familia, con mucho cariño, como él siempre lo brindó para todas las producciones. Como él siempre decía, el show tiene que continuar”, manifestó el conductor.

Los integrantes de ‘Esto es Guerra‘, conmovidos, se sumaron al homenaje con un sentido aplauso. La energía habitual del programa dio paso a un espacio de recogimiento y solidaridad, donde la pérdida de un compañero fue sentida por todos. “Haremos televisión como te gusta”, concluyó Katia Palma, cerrando el tributo con una promesa llena de cariño y respeto.

Renzo Schuller y Katia Palma confirmaron en vivo el fallecimiento de Jose Luis Lara durante la emisión de 'Esto es Guerra' | Captura América TV

Carlos Vílchez lamentó triste partida

La tarde del lunes 26 de mayo fue especialmente dolorosa para el equipo de ‘Mande Quien Mande’. La inesperada muerte de Jose Luis Lara, histórico miembro técnico de América Televisión, estremeció a los integrantes del programa, en especial al conductor Carlos Vílchez, quien protagonizó uno de los momentos más conmovedores del homenaje en vivo.

Vílchez, quien ingresó al set caracterizado como su popular personaje “La Carlota”, no logró contener las lágrimas al intentar dedicar unas palabras a su viejo amigo. “Yo conversé con él la semana pasada y ya no lo sentían muy bien que digamos, pero no sabía que estaba tan mal… Hemos compartido años, años… muchos, muchos años juntos desde Bienvenida la Tarde”, expresó entre sollozos.

El actor y conductor contó que se enteró de la noticia muy temprano, lo que lo afectó profundamente. “Me mandan un mensaje a las 6:50 de la mañana y yo cuando recibo mensajes a esa hora me asusto mucho. Estaba con mi mamá, que también es mayor. Fue su hija quien me avisó”, reveló con la voz entrecortada.

Carlos Vílchez no pudo contener las lágrimas al recordar a su amigo Jose Lara en vivo | Captura América TV

Por su parte, María Pía Copello, también conductora del espacio, confirmó que varios miembros del equipo sabían que Jose estaba delicado de salud, pero no imaginaron un desenlace tan rápido. El productor falleció con menos de 50 años, dejando un gran vacío entre sus compañeros.