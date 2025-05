¿Cómo recibir la bendición del papa León XIV? Paso a paso para acceder a la gracia del Santo Padre

La emocionante aparición del nuevo Papa León XIV, Robert Prevost | América TV

Además de su trabajo evangelizador, la Iglesia Católica ofrece ayuda a sus fieles en situación de pobreza. La recolección, organización y distribución de las donaciones está a cargo del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, también conocido como la Limosnería Apostólica, entidad que ofrece bendiciones a nombre del Santo Padre para diversas ocasiones.

Tras la muerte del papa Francisco, las bendiciones apostólicas para el bautismo, primera comunión, confirmación, matrimonio, ordenación sacerdotal, profesión religiosa, ordenación de diácono permanente, aniversario de matrimonio y cumpleaños aparecen con el rostro del papa León XIV en diversos diseños a elección del comprador.

Ejemplos de los pergaminos de bendición apostólica que ofrece el Dicasterio para el Servicio de la Caridad. (Foto: Vatican News)

“El Limosnero de Su Santidad tiene también la facultad de otorgar la bendición apostólica mediante diplomas debidamente certificado en papel pergamino y todo lo recaudado se destina a la caridad. Entre sus encargos, el Limosnero tiene también la encomienda de vaciar la cuenta de la caridad del Santo Padre y según la lógica del Evangelio, ayudar a los que se encuentren en grandes dificultades”, se lee en su sitio web.

Paso a paso para obtener una bendición online

La adquisición de este beneficio puede hacerse de manera virtual y presencial. Aquellos que se encuentren en el Vaticano podrán acercarse a las oficinas de la Limosnería Apostólica entrando por la puerta de Santa Ana ubicada a la derecha de la Columnata de la Plaza de San Pedro. Los lunes, miércoles, viernes y sábados la atención va de 8:30 a.m. a 1:30 p.m. mientras que los martes y jueves es de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

El papa León XIV comparte su bendición a traves del Dicasterio para el Servicio de la Caridad. (Foto: Vatican News)

El sitio web de la Limosnería (elemosineria.va) es la única vía oficial para conseguir una bendición apostólica y deben seguirse los siguientes pasos:

Seleccionar el motivo u ocasión para la que se pide la bendición. Seleccionar un modelo de pergamino. Introducir los datos que aparecerán en el pergamino. Realizar el registro del solicitante y elegir especificar la dirección a la cual será enviada a través del servicio de mensajería. Realizar la donación a través de un pago con tarjeta de crédito. Esperar el correo de confirmación de la Limosnería Apostólica.

En caso de bendiciones a sacramentos, profesión religiosa o aniversario será necesario especificar la fecha, nombre de la Iglesia y lugar donde se celebrará el acontecimiento. Aquellos que solicitan un pergamino para conmemorar un aniversario de matrimonio y cumpleaños deberán declarar que el beneficiario es católico, vive una vida cristiana, no pertenece a grupos religiosos no católicos, no es concubino, ni casado solo por la vía civil o divorciado. Asimismo, debe indicar que no está sujeto a ninguna pena canónica ni tener algún cargo público.

El papa León XIV comparte su bendición a traves del Dicasterio para el Servicio de la Caridad. (Foto: Vatican News)

Aquellos que solicitaron el pergamino vía online, deberán esperar 30 días para el envío postal y 25 días para aquellos que deseen retirarlo desde las oficinas ubicadas en el Vaticano. El precio de los pergaminos oscila entre los 20 y 30 euros. Los gastos de envío se diferencian dependiendo del país y continente al que son destinados. Los interesados deberán pagar 25 euros en caso destinen los documentos a Estados Unidos, Canadá, México, América Central y del Sur, Oceanía y Asia. Los envíos a Europa con excepción de Italia y el Reino Unido ascienden a 20 euros.

“El precio indicado para la concesión de la bendición apostólica comprende solo el diploma, los gastos de preparación y envío, como también una aportación a la caridad del Papa. Todos los ingresos que recibe la Limosnería Apostólica, sobre todo como contribución por la concesión de los pergaminos con la bendición, se destinan en su totalidad a la caridad que esta oficina realiza directamente en favor de los necesitados, que cotidianamente solicitan la ayuda del sucesor de Pedro”, indica la Limosnería.