Dina Boluarte almorzó y conversó con Gustavo Petro luego de hacerle desplante, afirma canciller: “Ahí sí se saludaron”

Canciller ensaya una explicación del desplante de Dina Boluarte a Gustavo Petro. RPP

El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, afirmó este lunes que la presidenta Dina Boluarte sí saludó y conversó con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, después del desplante que le realizó durante la ceremonia de asunción del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

El gesto inicial, captado por cámaras y viralizado en redes sociales, mostró a Boluarte evitando estrechar la mano de Petro, quien llegó con retraso al evento celebrado en la Asamblea Nacional ecuatoriano. Sin embargo, Schialer aseguró que ambos mandatarios tuvieron un intercambio posterior.

“El saludo formal, que por supuesto tuvo lugar, fue después en el almuerzo que ofreció el presidente Noboa. Ahí sí se saludaron. La señora presidenta lo saludó, estrechando la mano: ‘Señor presidente’. (Todo) perfecto. Conversamos algo”, declaró tras su participación en la Conferencia Anual 2025 del Consejo de las Américas, en Lima.

El canciller indicó que los detalles de la conversación deben mantenerse en el ámbito reservado. “Eso hay que dejarlo en la esfera privada de los presidentes (...) A veces la prensa no tiene otras noticias y quiere levantar cosas que no son ciertas. Y al no ser ciertas, afectan innecesariamente ese esfuerzo, tanto del Perú como de Colombia, para reconducir nuestras relaciones”, expresó.

La presidenta Dina Boluarte destaca a Estados Unidos como un "auténtico amigo" en el contexto de 200 años de relaciones diplomáticas.

Desde marzo de 2023, las relaciones entre ambas naciones permanecen en nivel de encargados de negocios, luego de que Lima retiró a su embajador en Bogotá por considerar que Petro había hecho declaraciones “injerencistas y ofensivas” contra Boluarte, quien asumió la presidencia tras la destitución de Pedro Castillo, luego del fallido intento de golpe de Estado.

El Congreso peruano, por su parte, declaró persona non grata al gobernante por comparar a la Policía Nacional (PNP) con “nazis”, a propósito de los enfrentamientos en protestas antigubernamentales.

“Nosotros esperamos tener pronto acá la dicha y la suerte de recibir una embajadora colombiana, y hacer lo mismo en Bogotá: poderles ofrecer un embajador peruano”, añadió el canciller, al referirse a los avances en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

No obstante, el reciente gesto de Boluarte podría comprometer el restablecimiento de las relaciones bilaterales. La mandataria rehusó estrechar la mano de Petro, quien se aproximó para saludarla, y solo hizo contacto leve con su brazo.

En las imágenes completas del evento, se observa que también evitó en todo momento establecer contacto visual con él. Su expresión facial oscilaba entre la neutralidad y una leve sonrisa, mientras mantenía las manos entrelazadas con rigidez.

Las relaciones bilaterales se encuentran reducidas al nivel de encargados de negocios desde marzo de 2023

Avances

A comienzos de mayo, Colombia y Perú avanzaron hacia la plena normalización de sus relaciones diplomáticas, al pactar una hoja de ruta destinada a fortalecer la cooperación bilateral. Tres meses antes, ambas administraciones acordaron en Lima nombrar nuevamente a sus embajadores y reactivar los principales mecanismos de colaboración.

El vicecanciller peruano, Félix Denegri, y su contraparte colombiana, Daniel Ávila, se encontraron en Bogotá para relanzar los vínculos bilaterales mediante la aprobación de una agenda que reactivará los canales de diálogo más importantes entre ambas naciones.

“El encuentro permitió confirmar los avances positivos en la agenda bilateral y reafirmar el interés compartido por fortalecer los históricos lazos de amistad y colaboración”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

El documento añadió que estos logros evidencian el impulso de las relaciones en áreas clave como seguridad y defensa, desarrollo e integración fronteriza, lucha contra el narcotráfico, además de cooperación técnica y científica.