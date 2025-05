Edwin Guerrero cuenta qué tipo de relación tuvo con la tiktoker Alina Loja: “Yo estaba solo”

Edwin Guerrero confiesa encuentro con tiktoker Alina Loja y aclara qué relación tuvieron. | TikTok.

Edwin Guerrero, fundador del reconocido grupo de cumbia Corazón Serrano, ha salido al frente para aclarar los señalamientos de Alina Loja, la tiktoker conocida como ‘Reina Colibrí’, quien en días recientes difundió conversaciones privadas y audios comprometidos en el programa de Magaly Medina.

Según la influencer, mantuvo una relación clandestina con el productor mientras este aún estaba vinculado sentimentalmente con la cantante Ana Lucía Urbina, quien, además, se encontraba embarazada en ese momento.

El líder del grupo piurano decidió romper su silencio mediante una breve entrevista en el canal de TikTok ‘Faranduleando con Fer’, donde confirmó que sí conoció a Alina Loja y salió con ella, pero descartó rotundamente que hayan tenido una relación formal. Guerrero insistió en que, durante ese periodo, se encontraba soltero y sin compromiso alguno. “Todo fue en privado con ella. La conversación que ella publicó es otra cosa. Pensé que así quedaba todo claro”, declaró.

Tiktoker Alina Loja confesó que Edwin Guerrero le negó embarazo de Ana Lucía Urbina. ATV.

Asimismo, Edwin Guerrero explicó que, tras retomar su vínculo con Ana Lucía Urbina, visitó a Alina para comunicarle directamente su decisión. “Después fui a su casa y le expliqué que había regresado con Ana Lucía, que íbamos a vivir juntos y que ella estaba esperando un hijo mío”, comentó el productor, remarcando que no hubo engaño ni doble vida, como insinuó la influencer en su denuncia pública.

Cabe recordar que en el programa de Magaly Medina se mostraron supuestos audios donde Edwin Guerrero negaba tener una relación con Ana Lucía y desmentía ser el padre del bebé que ella esperaba. Esta exposición generó una ola de críticas hacia el productor musical, así como muestras de solidaridad con Ana Lucía Urbina, quien hasta el momento no ha brindado declaraciones oficiales sobre el caso.

Finalmente, Guerrero se mostró firme en su versión y dejó entrever que tomará medidas para proteger su privacidad y la de su familia. “No éramos novios con esta chica, solo habíamos salido porque yo estaba solo”, reiteró, intentando poner fin a la controversia que ha remecido al mundo del espectáculo y la cumbia peruana. Mientras tanto, la situación sigue generando reacciones en redes sociales y la opinión pública permanece atenta a cualquier nuevo desarrollo.

Edwin Guerrero es acusado, nuevamente, de infidelidad. (Foto: Captura de IG)

Explica por qué negó a su hijo

Durante su entrevista con el canal de TikTok ‘Faranduleando con Fer’, Edwin Guerrero ofreció una confesión inesperada al referirse a los audios que lo comprometían con la tiktoker Alina Loja. Aunque al inicio aseguró que nunca negó ni a su hijo ni su relación con Ana Lucía Urbina, el productor de Corazón Serrano terminó por admitir que sí lo hizo en conversaciones privadas, argumentando que actuó movido por el deseo de mantener su vida personal en reserva.

Guerrero explicó que, en medio de los constantes rumores y preguntas, optó por ocultar el embarazo de Ana Lucía y su vínculo con ella. “Cuando mucha gente me preguntaba si estaba embarazada, yo decía que no. Lo único que se me ocurría era decir que tenía su enamorado, no para decir que era de otro”, expresó. Según el músico, su intención no fue desentenderse, sino proteger su intimidad ante la exposición mediática que rodea su figura.

A pesar de esta estrategia que ahora reconoce como un error, Edwin Guerrero fue enfático en señalar que nunca puso en duda la paternidad del bebé que Ana Lucía esperaba, ni le negó su apoyo. “Nunca le he dicho a Ana Lucía que ese hijo no es mío. Yo estaba dispuesto a ser un buen padre y me duele que ahora me estén destrozando por todos lados”, sostuvo. El productor lamentó profundamente la pérdida del bebé y dejó en claro que su compromiso con la cantante y su hijo era real, aunque sus actos no reflejaran esa intención en su momento.