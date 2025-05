Alumnos y profesores viven momentos de terror tras balacera en universidad de Huacho

Balacera en universidad de Huacho. | Fuente: Exitosa

La noche del viernes 23 de mayo, una balacera sorprendió a la comunidad de la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) en su sede de Huacho, situada en el distrito de Santa María. El incidente desató momentos de angustia y pánico entre estudiantes y docentes, quienes vivieron instantes de terror. Afortunadamente, no se registraron víctimas dentro del campus.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:30 p.m., cuando fuertes disparos interrumpieron las clases que se desarrollaban en el recinto académico. Los estudiantes, alarmados por la situación, se refugiaron rápidamente en los salones, cerrando las puertas y cubriéndose con escritorios y sillas. La confusión reinó en el lugar mientras los docentes intentaban tranquilizar a los jóvenes y protegerlos de la amenaza externa.

La situación generó una gran preocupación en las familias de los estudiantes, quienes acudieron al campus al recibir noticias alarmantes. Mientras tanto, la Policía Nacional del Perú (PNP), junto con personal de Criminalística, llegó al lugar para investigar los hechos y determinar si los disparos provinieron del interior o de las afueras de la universidad.

Estudiantes y profesores atrincheraron las aulas para resguardarse de la balacera. Foto: Composición Infobae Perú

Una noche de pánico en la UCSS Huacho

A las 8:30 p.m., el sonido de varios disparos provocó una inmediata reacción entre los presentes. “El profesor que estaba en clase salió al pasillo a ver qué ocurría. Nosotros nos agachamos y nos dijeron que había disparos”, relató una estudiante a Exitosa.

Los disparos continuaron, lo que obligó a los docentes y alumnos a poner a salvo a los estudiantes, quienes, siguiendo su instinto, se resguardaron dentro de las aulas.

“Yo estaba en jornada de clases y con mis alumnos escuchamos como cinco disparos muy fuertes, lo que nos obligó a encerrarnos en los salones”, comentó un profesor que también vivió el momento de incertidumbre. Con el objetivo de protegerse, se encerraron en los salones, poniendo sillas y escritorios frente a las puertas para bloquear el acceso.

Alumnos refugiándose durante balacera. Foto: Cmi Huacho

El pánico también se desató fuera del campus, donde padres y madres de los estudiantes acudieron al lugar tras recibir mensajes alarmantes. En las redes sociales comenzaron a circular videos y audios que mostraban el miedo de los jóvenes atrapados en los salones.

Mientras tanto, el personal de la universidad y los cuerpos de seguridad trabajaron rápidamente para mantener el orden y realizar las investigaciones pertinentes. La Policía de Huacho y los especialistas en Criminalística comenzaron a analizar la zona, intentando confirmar si los disparos habían tenido lugar dentro o fuera del recinto educativo.

Director aclara balacera en La UCSS de Huacho

El director de la filial de la universidad en Huacho, Donato Maguiña Ruiz, ofreció una declaración a los medios locales.

Según indicó, los disparos no ocurrieron dentro del campus, sino en las inmediaciones de la universidad. Maguiña afirmó que los proyectiles fueron disparados fuera de las instalaciones, específicamente a unos 40 o 50 metros de la salida principal de la universidad, en dirección a una empresa de transportes.

Director de la UCSS explica los hechos tras la balacera en Huacho. | Fuente: ETP Huacho

“Queremos dejar claro, de manera enfática y categórica, que los hechos ocurrieron fuera de la universidad, a aproximadamente 40 o 50 metros del lado izquierdo del campus, donde se escucharon disparos dirigidos contra una empresa de transporte”, explicó Maguiña a ETP Huacho. Según el director, el ataque tuvo como objetivo a una empresa de transporte que opera en la zona.

El director también comentó que, afortunadamente, no hubo víctimas ni heridos en el incidente, ya que la situación no pasó de un intento de amedrentamiento contra la empresa de transportes. “Gracias a Dios no ocurrió ningún accidente ni se registraron heridos. Al parecer, la intención fue intimidar a la empresa”, puntualizó.

Policía investiga. Foto: Prensa Alterna