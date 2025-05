Paco Bazán amenaza con renunciar a ATV tras disputa con Magaly Medina: “Ojalá sea mi último programa”

Paco Bazán explota y amenaza con renunciar a ATV | El deportivo en otra cancha

En medio de su disputa con Magaly Medina, Paco Bazán sorprendió a la audiencia la noche del jueves 22 de mayo. Durante la transmisión en vivo de su programa ‘El deportivo en otra cancha’, el exfutbolista y actual conductor lanzó un mensaje contundente al expresar públicamente su deseo de renunciar a ATV, lo que generó impacto entre sus seguidores y compañeros de set.

Todo comenzó en los primeros minutos del programa, cuando Paco Bazán y su colega Jason Sánchez analizaban el triunfo de Universitario sobre Sporting Cristal en el Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El también exarquero manifestó su indignación por la decisión inicial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que había determinado que el encuentro se jugara sin público como sanción disciplinaria. Sin embargo, esta medida fue revertida.

El exfutbolista critica duramente a la Federación Peruana de Fútbol por sanciones disciplinarias.

“Se hizo lo que tenía que hacerse, se tenía que jugar con público. Son una vergüenza, son una porquería. Lo peor que le pudo pasar al fútbol peruano que ese miserable de Agustín Lozano esté al mando de la federación. Esa comisión es una vergüenza. Ya somos una liga pedorra como para que estén asesinando al fútbol, sancionando a Alianza y a Cristal para que jueguen sin fútbol”, expresó, visiblemente alterado.

Paco Bazán explotó en vivo

Jason Sánchez, sorprendido por la vehemencia del comentario, reaccionó con una leve sonrisa, lo que incomodó aún más a Paco Bazán. El conductor no dudó en confrontar en vivo a su compañero, marcando distancia de cualquier intención de generar polémica. “Usted se ríe, quiere polemizar”, le respondió con severidad.

La tensión aumentó cuando Sánchez intentó explicar su reacción, asegurando que no se estaba burlando, sino que simplemente le daba espacio para expresarse, al ser él el conductor del espacio. Fue entonces que Paco Bazán dejó entrever que su permanencia en ATV podría tener los días contados. Con voz firme, manifestó su deseo de dar un paso al costado.

“Este no es mi programa. Este programa es de ATV. Yo solo soy un alfil de este canal, y por poco tiempo. Esto no es broma. Ojalá que este sea mi último programa. Mi padre no me crio para esto. Mi padre fue un hombre honorable, me dio educación para estar en otro lugar. Yo, lamentablemente, en este espacio he denigrado a mi padre y me siento mal por eso. Mientras tanto, me toca hablar de esto (de fútbol), pero ojalá se acabe pronto esto, en serio. No lo merezco”, expresó, dejando a todos en el set sin palabras.

Paco Bazán anuncia su posible renuncia a ATV en medio de una transmisión en vivo.

Con el mismo tono de frustración, Bazán continuó explicando sus motivos para desvincularse del canal: “Yo no soy una mala persona, soy un buen hombre, he sido un buen hijo y soy un buen padre. Me equivoqué como esposo, pero yo he tratado de repararlo. Yo nunca le he faltado el respeto a nadie y nunca he faltado a mi palabra. Este es un programa que le pertenece al canal y no me pertenece a mí, que venga otro y se acabó”.

Ante la inesperada descarga emocional de su colega, Jason Sánchez se mostró desconcertado. Visiblemente incómodo y sin saber cómo reaccionar, optó por intentar retomar el contenido habitual del programa. “Volvamos al fútbol”, expresó, en un esfuerzo por calmar el ambiente y devolver el enfoque a la agenda deportiva de ‘El deportivo en otra cancha‘.

Paco Bazán y Magaly Medina están enfrentados, pese a trabajar en el mismo canal.

Paco Bazán se dirige al público

Tras una pausa comercial, Paco Bazán retomó la conducción del programa dirigiéndose directamente a la audiencia para explicar el motivo de su reacción explosiva minutos antes. El exfutbolista confesó sentirse abrumado por las constantes críticas que ha venido recibiendo en redes sociales en los últimos días, las cuales se intensificaron tras su reciente distanciamiento con Magaly Medina.

“Vengo soportando por dos semanas una cantidad de gentuza que me escribe en redes sociales insultándome, maltratándome, llamándome mil cosas. Yo lamento esto sinceramente. Lamento haber deshonrado el apellido que mi padre me heredó. Quiero pedirle perdón a mi viejo que está en el cielo y a mis hermanos también que tienen mi apellido. Nos formaron como personas de bien, como personas decentes", expresó.

Bazán expresa su frustración por las críticas recibidas en redes sociales tras su disputa con Magaly Medina.

Antes de continuar con los temas deportivos, el presentador de ‘El deportivo en otra cancha’ dejó en claro que sí está en su planes no continuar en el canal. “Estamos acá por hoy, de momento. Ojalá que mañana no sea así”, sentenció.