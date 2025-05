Jessica Newton envía fuerte mensaje a Carlos Morales: “Que me devuelva mi casa”. | Amor y Fuego.

Jessica Newton no se quedó callada luego de las recientes declaraciones de Carlos Morales, su expareja y padre de sus hijos. De acuerdo al exgerente de Aerocontinente, cuando tuvo que refugiarse en Estados Unidos por las investigaciones judiciales que tenía en el Perú, sus hijos fueron “incitados” a cambiarse de apellido.

Sus palabras no fueron pasados por alto, por lo que la organizadora del Miss Perú decidió salir al frente para hablar del tema. Para empezar, señaló que su expareja no tiene conocimiento sobre las leyes peruanas, pues solo hay dos formas (de manera legal) para solicitar el cambio de apellido.

“En este país, el cambio de apellido se da con el consentimiento y firma de ambos progenitores o cuando una persona cumple la mayoría de edad y es una decisión personal”, expresó, descartando haber intervenido en la decisión que tomaron sus hijos.

Carlos Morales habla de la demanda que le entabló Jessica Newton.

Asimismo, Jessica Newton no se guardó nada cuando la reportera del programa ‘Amor y Fuego’ le preguntó si es que le gustaría enviarle un mensaje a Carlos Morales. De inmediato, la exreina de belleza le solicitó que le devuelva su casa, dando a conocer que tienen un conflicto legal desde hace años.

“Que me devuelva mi casa. Ya son demasiados años de juicio y creo que ya es momento que me devuelva mi casa”, comentó con bastante seriedad. Además, aseguró no sabe qué lo motivó a pronunciarse luego de varios años.

“No lo sé, habría que verlo con un doctor, con un médico, pero yo no lo sé, ni me interesa. Me generó risa. Es una etapa de mi vida que, a Dios gracias, no recuerdo, pero que no deja de sorprenderme”, añadió la ex Miss Perú.

Jessica Newton - Perú

Finalmente, Jessica Newton le mandó una indirecta a Carlos Morales, indicando que ella en este momento de su vida se encuentra atravesando una buena etapa personal; además, le agradeció a su esposo por haber tomado el rol de padre con sus hijos.

“Yo estoy feliz en mi vida personal, tengo un esposo maravilloso, una familia súper unida, un padre ejemplar que me ha ayudado a criar a mis hijos, que son lo más valioso que tengo”, sentenció.

Carlos Morales le pagó más de 60 mil dólares a Jessica Newton

Carlos Morales, padre biológico de Cassandra Sánchez de Lamadrid, reapareció públicamente para hablar sobre uno de los capítulos más polémicos de su pasado: la demanda por pensión alimentaria que le interpuso su expareja, Jessica Newton. En una reciente entrevista para el podcast ‘Sin permiso’, el exejecutivo recordó que este proceso legal se inició mientras él se encontraba radicando en Estados Unidos, lo que limitó seriamente su posibilidad de participar y defenderse en el juicio.

Carlos Morales

Morales explicó que, al estar fuera del país, no fue notificado adecuadamente y se enteró de la sentencia cuando ya era demasiado tarde. “Yo estaba de viaje cuando hicieron el juicio. Cuando volví, ya estaba sentenciado y ya debía 60 mil”, declaró, mostrando documentos que, según él, acreditan su versión. Su relato deja entrever un sentimiento de impotencia frente a un proceso que asegura no haber podido enfrentar de forma justa.

Además, Carlos Morales precisó que la deuda se incrementó considerablemente con el tiempo. Según indicó, la cifra inicial de 60 mil dólares terminó triplicándose hasta alcanzar los 180 mil dólares, lo que considera excesivo. “Debía 60 mil dólares, pero se cobraron 180″, sentenció. Con estas declaraciones, Carlos Morales busca ofrecer su versión sobre un tema que durante años ha sido motivo de controversia pública.