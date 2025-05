La razón por la que debemos dejar de dar leche a los gatos, según experta en comportamiento felino

Los gatos dejan de ser tolerantes a la lactosa después del destete, alrededor de las 6 y 12 de semanas de edad. (Unsplash)

La relación entre gatos y humanos remonta más de 9,000 años, cuando estos felinos descubrieron que los asentamientos humanos eran una fuente rica de roedores, su caza predilecta. Este comportamiento benefició más adelante a los granjeros, quienes los acogieron como eficaces controladores de plagas, lo que inició una simbiosis que perdura hasta nuestros días.

Fue en este contexto que los gatos y la leche de consumo humano formaron un vínculo que aún persiste en la imaginación colectiva.

La mitificación del gato y la leche

Antes de la comercialización de alimentos para mascotas, los gatos solían alimentarse de las sobras familiares. Por desconocimiento de sus necesidades nutricionales reales, se generalizó la creencia de que la leche era un alimento adecuado para ellos. Esta noción se afianzó en la cultura popular, con representaciones constantes de gatos disfrutando de un plato de leche en libros, películas y caricaturas.

En el siglo XIX, el doctor escocés Gordon Stables recomendaba en su obra que los gatos necesitaban un cuenco de agua y otro de leche, e incluso sugería un desayuno de avena con leche para los felinos. Con el tiempo, esta imagen del gato bebiendo leche se convirtió en un cliché, el cual hemos aceptado sin cuestionamientos hasta que la ciencia reciente comenzó a desmentirlo.

Fotografía de 1921 que reflejaba la tradición de alimentar a los gatos con leche de vaca. (Universidad Estatal de Colorado)

Atracción de los gatos por la leche

La leche de vaca tiene proteínas y grasas que son altamente apetecibles para los gatos, quienes requieren altos niveles de ambos nutrientes para mantener una salud y funcionamiento óptimos. La caseína, una proteína presente en la leche de vaca, se descompone en alfa-casozepina, que se ha relacionado con efectos calmantes en gatos, lo cual refuerza una asociación positiva con el consumo de leche.

Sin embargo, esta atracción no debería confundirse con una necesidad nutricional real, ya que la leche, lejos de aportar beneficios alimenticios, puede traer más complicaciones que ventajas para los felinos, explica Julia Henning, candidata a doctorado en comportamiento felino en la Universidad de Adelaida, Australia.

Intolerancia a la lactosa en gatos

Si bien los gatitos recién nacidos beben la leche materna, esta práctica se vuelve innecesaria después del destete. Los felinos, como todos los mamíferos, disminuyen o pierden la producción de lactasa, la enzima necesaria para descomponer la lactosa, una vez pasada esta etapa. Esto significa que la mayoría de los gatos adultos son intolerantes a la lactosa.

Cuando un gato que es intolerante consume productos lácteos, la lactosa no digerida avanza hacia el colon, donde se fermenta por la acción de las bacterias intestinales, lo cual genera gases y ácidos. Este proceso produce síntomas incómodos como gases, hinchazón, dolor abdominal y diarrea.

Los gatos son muy buenos disimulando su malestar porque, en la naturaleza, mostrar debilidad los convertiría en blanco de depredadores. (Unsplash)

En casos graves, las complicaciones pueden incluir deshidratación y desnutrición debido a episodios prolongados de diarrea. También, aunque es raro, los gatos pueden desarrollar alergias a los productos lácteos.

Alternativas y recomendaciones

Para aquellos que buscan complacer a sus gatos con un capricho ocasional, es preferible optar por leches sin lactosa o fórmulas diseñadas específicamente para gatos. Aunque estos productos no provocarán el malestar intestinal causado por la leche de vaca normal, tampoco ofrecen beneficios nutricionales significativos.

Leches alternativas como las de avena, soja o almendra deben evitarse, ya que pueden ocasionar trastornos digestivos. Asimismo, los gatos tienen una habilidad sorprendente para ocultar su malestar, tanto por su naturaleza reservada como por instinto de supervivencia en la naturaleza, lo que dificulta notar si un alimento está afectando negativamente su salud.

La idea de que los gatos necesitan leche es un mito que necesitamos dejar atrás. Estos animales no solo no requieren leche en su dieta, sino que además no pueden asimilarla de forma adecuada, y su consumo puede dar lugar a problemas más serios que placer. Al cuidar de los felinos, deberíamos priorizar dietas diseñadas para satisfacer verdaderamente sus necesidades nutricionales y asegurar su bienestar a largo plazo.