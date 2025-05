María Pía Copello aparece con ‘bebé’ en redes y revela importante decisión familiar

María Pía Copello aparece con un ‘bebé’ y responde a rumores sobre su maternidad. IG

María Pía Copello causó revuelo en redes sociales tras publicar un video en el que aparece llevando en brazos a un ‘bebé’. A través de este contenido con tono humorístico, la conductora no solo sacó sonrisas, sino que también aprovechó la ocasión para enviar un mensaje contundente sobre una de las preguntas más frecuentes que recibe, si tendrá un cuarto hijo.

El video, compartido en su cuenta oficial de Instagram, muestra a la figura de televisión desempeñando distintas tareas mientras sostiene al supuesto bebé, simulando cómo sería su vida diaria si decidiera volver a ser madre. Aunque el clip generó muchas risas y comentarios, su verdadero objetivo fue dejar en claro su decisión sobre ampliar su familia junto a su esposo, el empresario Samuel Dyer.

Hace aclaración sobre un cuarto hijo

En la descripción del video, María Pía Copello fue directa. “Creo que con este video respondo a todos los que me preguntan cuándo tendré un cuarto bebé. Ya cerramos la fábrica”.

Con estas palabras, la también influencer confirmó que no planea tener más hijos, descartando definitivamente la posibilidad de una nueva maternidad.

A pesar de que anteriormente había mencionado que no descartaba la idea de agrandar su familia, la exconductora infantil optó por compartir públicamente que esa etapa ha quedado cerrada. El video superó los tres mil “me gusta” en pocas horas y generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes tomaron con buen humor y empatía su revelación.

María Pía Copello apareció en redes con un 'bebe'. IG

Una decisión pensada

María Pía ha sido siempre abierta con su comunidad digital sobre su vida personal. A fines de 2024, confesó en una publicación que junto a su esposo evaluaron la posibilidad de tener otro hijo. Sin embargo, luego de una reflexión profunda, decidió que no era el momento adecuado.

“Traer hijos al mundo es una cosa seria”, expresó en ese entonces, haciendo énfasis en la responsabilidad emocional y logística que implica un nuevo bebé.

Su decisión también responde a su intensa agenda profesional, que incluye proyectos televisivos, campañas publicitarias y emprendimientos personales que requieren gran parte de su tiempo y energía. En ese contexto, retomar el rol de madre de un recién nacido no es una opción viable para ella actualmente.

Familia de María Pía Copello, conformada por su esposo y tres hijos. Facebook/Maria Pia Copello

Apoyo y críticas

La publicación generó opiniones diversas, pero en su mayoría positivas. Muchos de sus fans aplaudieron la forma en que abordó el tema y respaldaron su decisión de no tener más hijos.

“No Pía no hay forma… sigue con tus negocios, sigue viajando cada vez que puedas, ya tus bebés son grandes, comentó una usuaria. “Bien demostrado, para que dejen de preguntar”, dijo otra.

Sin embargo, las críticas tampoco se hicieron esperar. Varios internautas indicaron que Maria Pía ya no estaba en la edad de tener hijos, mientras que otros señalaron que daba igual si tenía otro porque ella no los criaba.

Fiel a su estilo, la conductora de Mande quien mande no dudó en responder de forma sarcástica. “¿A tu edad ? Sería un embarazo de altísimo riesgo. Y no es bueno ni para ti ni para el niño", escribió una usuaria. “Sí, a mis 80 años es embarazo de alto riesgo", respondió.

“Pero si tú no lo vas a criar, si no la nana. Por favor, Pía. Tu esposo seria el hombre más feliz del mundo, así diga que no”, escribió otra. “Sí ¡obvio! Si yo no hago absolutamente nada", contestó la presentadora, generando la risa de varios de sus seguidores.

“De seguro tendrías muchas niñeras, así que no te hagas la sufrida“, añadió otra hater. ”25 niñeras y 50 cocineras", fue la respuesta sarcástica de María Pía, quien no tuvo ningún problema en seguir contestando tanto los mensajes positivos como negativos.

María Pía Copello responde a sus haters. IG

Su clip no solo sirvió para desmentir rumores, sino que también mostró una vez más su capacidad de interactuar con el público que la sigue y con los que no simpatizan mucho con ella.

