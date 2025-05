Adultos mayores: síntomas leves que pueden esconder condiciones médicas serias

El cansancio constante o una ligera desorientación no deben asumirse como “normales” en el caso de los adultos mayores (Shutterstock)

El Ministerio de Salud de Perú (Minsa) promueve el bienestar de los adultos mayores a través de diversas estrategias, incluyendo la atención integral, la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el cuidado de su salud mental. Para ello, se recomienda la asistencia regular a controles médicos, incluyendo revisiones oftalmológicas anuales, y la adopción de una dieta equilibrada.

Cuidar la salud de los adultos mayores es fundamental para garantizar su calidad de vida. A medida que las personas envejecen, su organismo experimenta cambios que los hacen más vulnerables a diversas condiciones médicas. Sin embargo, los síntomas en los adultos mayores pueden ser atípicos o leves, lo que a menudo lleva a subestimar problemas de salud subyacentes.

Es crucial que, a partir de los 60 años, ante cualquier cambio en la salud, por pequeño que parezca, los adultos mayores consulten a un profesional médico. La detección temprana de condiciones subyacentes puede hacer una gran diferencia en el tratamiento y prevención de problemas más serios, asegurando así un envejecimiento más saludable y activo.

En el proceso de envejecimiento, es común que diversos síntomas sean atribuidos al paso natural del tiempo. No obstante, manifestaciones como el cansancio constante, la pérdida de apetito, el insomnio, una ligera desorientación o problemas de equilibrio no deben asumirse como “normales”, ya que podrían estar indicando la presencia de problemas de salud aún no diagnosticados.

Síntomas leves que pueden ser señal de condiciones médicas serias

En los adultos mayores, un episodio de confusión puede estar relacionado con una infección (Auna)

“Hay muchos signos que suelen pasarse por alto porque no parecen graves. Pero cuando hablamos de adultos mayores, una caída, la pérdida de apetito o un cambio de ánimo pueden estar anticipando algo más serio”, advierte el Dr. Alfredo Vásquez Colina, jefe de urgencias de la Clínica Anglo Americana.

Este tipo de situaciones se presenta con frecuencia en adultos mayores que siguen llevando una vida activa e independiente. En ellos, las enfermedades pueden progresar sin mostrar síntomas evidentes. Incluso manteniendo hábitos saludables, es posible que desarrollen hipertensión sin molestias, diabetes silenciosa, disfunción renal incipiente, pérdida de masa muscular o deterioro cognitivo leve, que solo se perciben cuando afectan sus actividades cotidianas.

“Sentirse bien en general no siempre significa estar bien. Muchas veces, los problemas comienzan de forma tan sutil que solo se detectan si prestamos atención a pequeños cambios”, agrega el Dr. Vásquez. Una caída sin explicación aparente, un episodio de confusión o una molestia leve pueden estar relacionados con una infección, una alteración en la dieta o efectos secundarios de medicamentos. Por ello, no se deben minimizar estos eventos. Con el envejecimiento, el cuerpo cambia su forma de manifestar los síntomas: una infección puede no causar fiebre y un dolor puede ser atípico o casi imperceptible.

Importancia de buscar atención médica para los adultos mayores

Es aconsejable que los adultos mayores se sometan a revisiones de memoria (Shutterstock)

En algunos casos, una atención médica rápida logra aliviar los síntomas visibles, pero no llega a identificar la causa real si no se realiza una evaluación más integral. Por tal motivo, los especialistas recomiendan una atención más completa para los adultos mayores, que incluya una revisión de su historial clínico, su estado físico y mental, así como su desempeño en las actividades cotidianas.

Ante una urgencia, también es fundamental actuar con prontitud. Un cuadro que en una persona más joven podría parecer leve, en un adulto mayor puede agravarse con rapidez. Por eso, cada señal tiene importancia. Aunque no exista una enfermedad diagnosticada, es aconsejable que los adultos mayores se sometan a chequeos regulares. Estas evaluaciones deben contemplar pruebas de equilibrio y movilidad, revisiones de memoria, análisis de sangre, control cardiovascular y oftalmológico, así como una revisión de la dieta y los medicamentos. Detectar cualquier alteración a tiempo puede hacer una gran diferencia.

“El beneficio de actuar pronto no es solo evitar que el problema avance. Es mantener la independencia, prevenir hospitalizaciones y mejorar tanto la calidad de vida del adulto mayor como la tranquilidad de su familia”, señala el Dr. Vásquez.