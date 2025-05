Nico Ponce y Jenko del Río se lanzan amenazas antes de su pelea en el ring: “Te voy a matar”

Nico Ponce y Jenko del Río se enfrentan en vivo | Good Time - Todo Good Youtube

Nico Ponce y Jenko del Río protagonizaron un tenso intercambio verbal durante la más reciente edición del podcast Good Time. Ambos fueron invitados al programa como participantes confirmados del Celebrity Combat, un evento de boxeo amateur que se realizará este jueves 19 de junio en el Coliseo Eduardo Dibós. La presencia de los exchicos reality generó momentos de alta tensión en el set, anticipando lo que podría vivirse en el ring.

El primero en aparecer en pantalla fue Nico Ponce, quien se mostró confiado en ganarle a Jenko del Río. “Él me apostó mil dólares y atraqué. Entonces, me voy a llevar mil cocos, más lo que me van a pagar por la pelea y más haberlo dejado en ridículo”, expresó el actor peruano.

Acto seguido, Nico Ponce, protagonista de la telenovela ‘Pobre novio’ de Latina, dejó en claro que su enfrentamiento con Jenko del Río no es parte de un espectáculo armado, sino el resultado de un conflicto personal no resuelto. “Yo lo odio. Estoy seguro que lo voy a noquear, lo voy a matar”, declaró sin rodeos.

El Celebrity Combat, evento de boxeo amateur con exchicos reality, se llevará a cabo el 19 de junio.

Nico Ponce explica el origen de su pelea

Según explicó, la enemistad entre ambos se remonta hace 14 años atrás, cuando —según su versión— Jenko del Río, exintegrante de ‘Combate’, se habría involucrado sexualmente con su entonces pareja, desatando una fuerte rivalidad que ahora buscarán resolver sobre el ring.

“Su flaca me llamó a mi teléfono a decirme que mi flaca estaba con su flaco (Jenko) en su casa. Yo sabía donde vivía este chancho, así que chapé mi carro y fui a buscarlo (...) Llegué a la casa, se abrió el portón y salió mi compadre con mi flaca. Él me dijo: ‘no es lo que tu piensas’. Yo bajé, le metí un puñete y le saqué una muela por toda la furia que tenía. Me fui con mi flaca para hablar y el pata quedó tirado", recordó Nico Ponce.

Nico Ponce confía en vencer a Jenko del Río en el ring.

El actor contó que, tras hablar con su enamorada, descubrió que Jenko del Río la había estado cortejando desde antes. Impulsado por los celos, decidió enfrentar la situación y la llevó hasta la casa del exchico reality. Al llegar, ambos se enfrentaron a golpes en una pelea sin intervención de terceros, a pesar de que cada uno estaba rodeado por su respectivo grupo.

Jenko del Río y Nico Ponce, cara a cara

En un momento del podcast, Jenko del Río ingresó al set visiblemente molesto por las declaraciones de Nico Ponce. El exintegrante de ‘Combate’ negó haber tenido una relación íntima con la entonces pareja del actor, y afirmó que simplemente “descansaron” en la cama. Además, minimizó el altercado físico del pasado, señalando que Ponce solo logró sacarle un diente porque lo atacó por la espalda.

“Eres tan hipócrita y tan roquete que no dices la verdad. Eso es lo que más me jode. La gente que sabe estudiar los gestos de la persona cuando mienten, estudiénlo. Eres tan cabr***”, expresó Jenko del Río, quien aseguró que había estudiado Psicología y que ejercía la carrera analizando a su rival por las constantes mentiras que decía. Nico Ponce no pudo evitar reír.

Jenko del Río niega relación íntima con pareja de Ponce.

Aunque Laura Spoya intentó calmar los ánimos ante la evidente tensión en el set, el exesposo de Paloma Fiuza continuó con sus provocaciones. “¿Sabes qué es lo mejor de todo? Te voy a poder sacar la mierd*** y no va a haber ninguna denuncia de por medio. Eso es lo mejor de todo. Te voy a volar los dientes, te voy a sacar la mierd***”, lanzó sin filtros, en referencia a su próxima pelea con Nico Ponce.

El actor aseguró que también se sentía entusiasmado por subir al ring con Jenko del Río, ya que considera que será la oportunidad perfecta para ponerle fin, de una vez por todas, a su vieja disputa. “Te juro que a mí también me da felicidad porque te voy a poder matar. Te voy a matar, compadre. Prepárate, nomás", le dijo cara a cara.

Nico Ponce y Jenko del Río, conocidos por su participación en realities, se enfrentarán en el Celebrity Combat.