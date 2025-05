Imparable racha de la manufactura peruana: industria despega en marzo por fabricación de maquinaria y motores, ¿Qué está pasando?

La industria manufacturera peruana creció un 3,2% en marzo de 2025, acumulando doce meses consecutivos de expansión.

La industria manufacturera peruana registró un crecimiento del 3,2% en marzo de 2025 en comparación con el mismo mes del año anterior, según informó el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Este desempeño estuvo impulsado principalmente por el subsector fabril no primario, que experimentó un incremento del 5,3%. Con este resultado, el sector acumula un crecimiento del 4% durante el primer trimestre del año y suma doce meses consecutivos de expansión, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El subsector fabril no primario, que incluye la producción de bienes y servicios de mayor valor agregado, mostró un desempeño destacado en marzo gracias al aumento en la fabricación de bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital. En particular, la producción de bienes de capital creció un notable 36%, mientras que los bienes de consumo y los bienes intermedios aumentaron un 6% y un 1,2%, respectivamente.

Este subsector también acumuló un crecimiento del 2,2% en el primer trimestre del año, impulsado por el dinamismo en la fabricación de bienes de capital, que registró un alza del 23,2%, y por el incremento en los bienes de consumo (3%) y bienes intermedios (0,4%).

La manufactura primaria retrocedió por menor producción de metales

Por otro lado, el subsector fabril primario, que se enfoca en la transformación inicial de materias primas, presentó una contracción del 3,8% en marzo. Este descenso se debió principalmente a la menor producción de metales preciosos y otros metales no ferrosos, que cayó un 26,9%.

Sin embargo, esta disminución fue parcialmente compensada por un aumento en la elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos, que creció un 183,2%. Otros rubros del subsector primario también mostraron resultados positivos, como la elaboración de azúcar (14,6%), la conservación de carne (3,5%) y la refinación de petróleo (2,8%).

A pesar de la caída registrada en marzo, el subsector fabril primario acumuló un crecimiento del 10% durante el primer trimestre de 2025. Este desempeño estuvo respaldado por el aumento en el desembarque de recursos hidrobiológicos destinados a la producción de harina y aceite de pescado, lo que refleja la importancia de la industria pesquera en este segmento.

Manufactura, el corazón de la industria del Perú

El sector manufacturero peruano se divide en dos grandes categorías: el sector primario y el sector no primario. El primero se caracteriza por la extracción y transformación inicial de recursos naturales, mientras que el segundo se centra en la producción de bienes y servicios con mayor valor agregado.

Dentro del sector primario se incluyen actividades como la refinación de metales, la industria pesquera, la elaboración de azúcar, la refinación de petróleo y la industria cárnica.

Refinación de metales

Industria pesquera

Industria cárnica

Elaboración de azúcar

Refinación de petróleo

Por su parte, el sector no primario abarca la fabricación de bienes de consumo, bienes intermedios, bienes de capital y servicios industriales. Entre los bienes de consumo producidos por el sector no primario se encuentran productos alimenticios, joyas, artículos de tocador y limpieza, muebles, aceites, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, así como artículos textiles. En cuanto a los bienes intermedios, destacan productos de plástico, estructuras metálicas, cemento, vidrio, pinturas, materiales de construcción y alimentos para animales. Finalmente, los bienes de capital incluyen maquinaria para la explotación minera y motores eléctricos, entre otros.

Manufactura no primaria - Bienes de Consumo:

Otros productos alimenticios

Joyas y artículos conexos

Productos de tocador y limpieza

Muebles

Aceites y grasas

Bebidas no alcohólicasy aguas

Bebidas malteadas y de malta

Artículos de punto y ganchillo

Manufactura no primaria - Bienes Intermedios:

Productos de plástico

Estructurasmetálicas

Cemento, cal y yeso

Vidrio y productos de vidrio

Pinturas y barnices

Tejedura de productos textiles

Alimentos preparadospara animales

Impresión

Papel y cartón ondulado

Materiales de construcción de arcilla

Manufactura no primaria - Servicios:

Reparaciónde maquinaria

Tratamiento y revestimiento

Manufactura no primaria - Bienes de Capital:

Maquinaria para la explotación minera

Motores y transformadores eléctricos

El crecimiento sostenido de la industria manufacturera peruana durante los últimos doce meses refleja el dinamismo de ambos subsectores, aunque con desafíos específicos en el ámbito primario. Los resultados delatan la importancia de continuar fortaleciendo las capacidades productivas del país, tanto en la transformación de materias como en la generación de bienes de valor agregado.

