Tiktoker revela detalles de su romance clandestino con dueño de Corazón Serrano: le yapeó 50 soles y negó embarazo de Ana Lucía Urbina

Líder de Corazón Serrano es acusado de infiel por tiktoker. Magaly TV La Firme

Edwin Guerrero fue señalado por la tiktoker Alina Colibrí como infiel. La joven reveló públicamente detalles de lo que habría sido un romance clandestino entre ambos.

A través de una entrevista con el programa Magaly TV La Firme, la tiktoker Alina Colibrí contó que el empresario fue el primero en escribirle y luego se le insinuó mientras ella buscaba una oportunidad en el grupo de cumbia. El caso ha generado controversia, pues en esos mismos días, su expareja Ana Lucía Urbina se encontraba embarazada.

“Como él sabía que me gustaba cantar, me dijo para que vaya a un estudio. Entre los tragos, él empezó a coquetear porque me robó los besos. Me dejé llevar por el momento. Tengo que ser responsable, soy una persona adulta”, contó Alina frente a cámaras.

Tras ese encuentro, el líder de Corazón Serrano le yapeó S/ 50. “Me dio plata para que compre la pastilla del día siguiente”, reveló la joven, mostrando capturas del supuesto envío, además de chats que probarían lo que estaba diciendo.

Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, es acusado de infiel por tiktoker.

Niega embarazo de Ana Lucía Urbina

Pero eso no fue todo. Según la versión de la tiktoker, Guerrero no solo negó tener una relación con Ana Lucía Urbina, sino también rechazó que la cantante estuviera embarazada de él. “Lo que pasa es que ella no está conmigo, tiene su enamorado. Ya le hemos dicho que cuando salga de su reposo médico, tiene que hablar (...) nosotros no estamos, solo que la gente pues sigue especulando y que el bebé es mío”, se le escucha decir en un audio al empresario, el cual fue mostrado por la tiktoker.

Además, Alina brindó a la producción de Magaly TV La Firme conversaciones de tono íntimo entre ambos. “Me quisiera transportar a tu cama” y “Como ese día, dormir de costaditos, abrazado a ti”, serían algunos de los mensajes que el productor le habría enviado.

Hermana de Ana Lucía Urbina responde

La controversia aumentó cuando la hermana de Ana Lucía Urbina, Ana Claudia, rompió su silencio para defenderla. Bastante fastidiada, aclaró que la cantante sí estuvo embarazada del líder de Corazón Serrano.

“Mi hermana siempre se ha quedado callada. Mi hermana siempre respetó la relación que tuvo con Edwin. Ella sí estuvo embarazada de Edwin y él fue a hablar con mis padres, él confirmó su embarazo y me sorprende que haya dicho eso”, dijo indignada.

Ana Lucía Urbina

Frente a las acusaciones, Edwin Guerrero se pronunció con un comunicado. Aunque no confirmó la veracidad de los audios, sí expresó disculpas públicas. “Quiero dejar en claro que lo mencionado en esos audios no corresponde a la verdad y son absolutamente sacados de contexto. A pesar de que esta filtración ha sido revelada por fuentes no autorizadas... ofrezco una sincera disculpa a la señorita Urbina, así como a todas las personas que hayan podido verse afectadas por esta situación”, señaló.

Tiktoker asegura que recibe amenazas tras acusación

Por su parte, Alina Colibrí anunció que está siendo víctima de intimidaciones desde que expuso la situación. “Me andan llamando números desconocidos para asustarme y ya saben a dónde iría la responsabilidad si me pasa alguna cosa, chicos. Créanme que yo no tengo miedo porque en esta vida es una de otra, lo que te toca, te toca. Pero si me tengo que morir diciendo la verdad, pues me muero, peor es aceptar que me humillen”, dijo.

El caso sigue generando reacciones en redes sociales y dentro del entorno de la agrupación. Mientras tanto, Ana Lucía Urbina ha preferido guardar silencio, manteniéndose al margen del escándalo mediático. Sin embargo, el pronunciamiento de su hermana y los materiales mostrados por la tiktoker han puesto en duda las palabras de Guerrero.

Este nuevo escándalo ha puesto al líder de Corazón Serrano bajo la lupa pública, dejando de lado los logros que viene alcanzando la agrupación norteña con su música.

Tiktoker muestra chats con Edwin Guerrero: captura ATV