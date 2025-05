Madre de niño asesinado en ataque a combi en Independencia, emplaza a Dina Boluarte: “Si dice ser la madre del pueblo, que se ponga una mano al pecho”

Madre de niño de 6 años asesinado en Independencia clama justicia | Latina tv

Con la voz quebrada y el corazón destrozado, Ariana Nicol Ayala Carrillo, madre del pequeño Antuan Salvador, hizo un pedido desesperado tras el asesinato de su hijo de seis años en un ataque armado contra una combi en el distrito limeño de Independencia. “Si la presidenta dice ser la madre del pueblo, que se ponga una mano al pecho”, reclamó entre lágrimas, exigiendo justicia en medio del dolor más profundo.

Los hechos

La noche del viernes 16 de mayo, la violencia que azota al transporte urbano en Lima cobró una nueva e inocente víctima. Un grupo de delincuentes disparó contra una combi que circulaba por la avenida Tahuantinsuyo, a la altura del hospital Materno Infantil en Independencia. Dentro del vehículo viajaba Antuan Salvador Pastor Ayala, un niño de seis años, acompañado por su madre y su hermano menor. Una bala le atravesó la columna vertebral por la espalda. Horas después, se confirmó su fallecimiento.

“Estoy con el corazón súper destrozado. Cuando yo subí a esa combi jamás imaginé este desenlace”, expresó la madre entre sollozos. “Mi niño merece justicia, merece una muerte en paz”, añadió, pidiendo que el crimen no quede impune.

Ataque en plena vía pública

El conductor de la unidad, identificado como Luis Chipana, de 37 años, también resultó herido con un disparo en el muslo izquierdo. A pesar de su estado, logró conducir la combi hasta el hospital Materno Infantil para pedir ayuda. Según testigos, al ver que lo estaban atacando, se agachó para protegerse, lo que terminó exponiendo aún más al pequeño al fuego cruzado. El hecho ocurrió en la cuarta zona de Tahuantinsuyo, una zona densamente poblada y con alta actividad comercial.

(Infobae Perú / Clara Giraldo)

La combi quedó con varios impactos de bala, evidencia de la brutalidad del ataque. Las autoridades continúan recogiendo pruebas para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Extorsión y crimen organizado

De acuerdo con versiones de transportistas del distrito, este atentado no sería un hecho aislado. Todo apunta a un nuevo acto de amedrentamiento de mafias de extorsión, que exigen pagos bajo amenaza de muerte a conductores de transporte público. “Nos están asesinando a diario. No podemos más”, denunció Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, señalando que su gremio vive bajo constante amenaza.

“El gobierno está ausente. Este tipo de hechos ocurre porque no hay Estado”, señaló Campos, responsabilizando a las autoridades por permitir que el crimen organizado gane terreno en las calles.

Un clamor que apunta a Palacio

En medio del dolor, Ariana Ayala dirigió su mensaje a la presidenta Dina Boluarte, exigiendo que se pronuncie y actúe ante esta tragedia. “Solo pido justicia y que la presidenta tome este caso, que declare un estado de emergencia de verdad, porque esto no es solo acá, sino a nivel nacional”, dijo.

FOTO DE ARCHIVO. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, asiste a una reunión con el líder de la oposición venezolana, Edmundo González, en Lima, Perú, el 29 de enero de 2025. REUTERS/Alessandro Cinque

La madre, visiblemente afectada, continuó su pedido: “Los niños no merecen pagar esto, son almas puras e inocentes que recién están aprendiendo a vivir. No merecen este trágico desenlace”. Con firmeza, agregó: “A la presidenta que dice ser la madre del pueblo, como madre destrozada, le pido que haga justicia por mi niño. Que se ponga la mano en el corazón. Que no deje este caso así. Mi hijo necesita una muerte tranquila y justicia”.

También hizo un llamado a los atacantes: “Les pido a estos criminales que se entreguen porque no hay compensación para este dolor que siento”.

Exigen justicia

Los restos del menor son velados en su casa de Independencia, bajo un toldo blanco rodeado de flores y una gigantografía con la frase “Bendecido por Jehová”. Vecinos y familiares se han congregado para acompañar a la familia y exigir justicia.

Las autoridades investigan si el atentado está vinculado a extorsiones contra transportistas. (Infobae Perú / Clara Giraldo)

La Fiscalía inició una investigación para esclarecer el crimen y dar con los responsables del atentado. El caso se encuentra en etapa preliminar, pero la conmoción en la comunidad exige resultados inmediatos.

Mientras tanto, Dina Boluarte en Roma

Mientras en Lima una madre clama justicia por su hijo asesinado, la presidenta Dina Boluarte llevó a cabo un viaje oficial del 16 al 19 de mayo al Vaticano, con motivo de la entronización del papa León XIV. El Congreso autorizó su salida del país con 68 votos a favor, pese al rechazo manifestado por varios parlamentarios durante el debate.

Dina Boluarte sostuvo una breve reunión con el papa León XIV antes de la misa de inicio de pontificado. (Foto: Presidencia Perú)

El canciller Elmer Schialer informó que Boluarte invitó a los presidentes del Congreso y del Poder Judicial a acompañarla. Sin embargo, ambos declinaron. La magistrada Janet Tello explicó que tenía compromisos institucionales, mientras que Eduardo Salhuana, titular del Parlamento, prefirió permanecer en el país ante las actuales circunstancias.