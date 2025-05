Minsa rompe millonario contrato con empresa española por no entregar 33 ambulancias tras seis meses de retraso

El contrato fue resuelto tras más de seis meses de incumplimiento. (Foto referencial: Minsa)

El Ministerio de Salud (Minsa) denunció públicamente a la empresa Euro Gaza Emergencias S.L. Sucursal Perú por incumplir con la entrega de 33 ambulancias, adjudicadas tras un proceso de licitación pública. Según informó el sector, el contrato establecía un plazo de ejecución de 120 días calendario, el cual culminó el 30 de noviembre de 2024, sin que la empresa haya entregado ninguna unidad.

A pesar de los múltiples requerimientos realizados, la empresa no cumplió con lo pactado y pidió sucesivas ampliaciones de plazo, argumentando supuestos problemas logísticos. No obstante, tampoco cumplió con las nuevas fechas propuestas por la propia compañía.

Sin acuerdos en conciliación

Ante el incumplimiento contractual, el Minsa resolvió el contrato el 12 de febrero de 2025 mediante una carta notarial. Posteriormente, el 21 de marzo, la empresa solicitó una conciliación en la que planteó cuatro pretensiones: dejar sin efecto la resolución del contrato, entregar las ambulancias, exigir el pago por ellas, y eliminar las penalidades por el retraso acumulado de más de seis meses.

Sin embargo, en la reunión de conciliación realizada el pasado 6 de mayo, no se llegó a ningún acuerdo. De acuerdo con el Ministerio de Salud, la empresa no aceptó asumir el pago de las penalidades impuestas, y además, no contaba con la totalidad del equipamiento requerido para las ambulancias, pese al tiempo transcurrido.

Sede del Ministerio de Salud. (Foto: Andina)

Frente a esta situación, el ministro de Salud, César Vásquez Sánchez, manifestó que su despacho no aceptará la eliminación de penalidades ni acuerdos que vayan en contra del marco legal vigente. “Nosotros, como Ministerio de Salud, solo estamos aplicando la ley. Nos pidieron conciliar y aceptamos, pero la compañía pide que no le apliquemos las penalidades. Hacer eso sería beneficiarlos ilegalmente e incumplir con las leyes. Por ello, iremos a un arbitraje”, indicó.

Según explicó el titular del Minsa, el comportamiento de Euro Gaza Emergencias ha sido reiteradamente evasivo, incluso después de haber solicitado una instancia de conciliación. Por ello, se procederá con un arbitraje a fin de exigir responsabilidades y sanciones contractuales.

Posibles medidas ante el vacío de ambulancias

Ante la posibilidad de que el contrato no se ejecute y las ambulancias no sean entregadas, el Ministerio evalúa tres posibles medidas para cubrir el déficit generado. La primera es incluir las 33 ambulancias en el proceso de adquisición de 184 unidades que actualmente se gestiona a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Ambulancia SAMU. Foto referencial: Ministerio de Salud (Minsa)

La segunda opción consiste en una redistribución interna de ambulancias disponibles en distintos hospitales del país, priorizando zonas con mayor demanda. Finalmente, se contempla el alquiler temporal de unidades médicas si la necesidad de atención supera la capacidad instalada.

Contratista en la mira

Euro Gaza Emergencias S.L. Sucursal Perú fue la empresa que resultó ganadora del proceso de selección para proveer las 33 ambulancias en 2024. No obstante, su reiterado incumplimiento y su solicitud de exoneración de penalidades ha generado preocupación dentro del sector Salud.

Desde el Minsa se ha remarcado que el Estado no puede avalar condiciones que impliquen un perjuicio para los ciudadanos, especialmente cuando se trata de servicios esenciales como el transporte de emergencias médicas. El caso será sometido a arbitraje como mecanismo de resolución de controversias contemplado por la normativa vigente.

La cartera de Salud no ha descartado elevar el caso a instancias de fiscalización u organismos de control, si es que se detectan irregularidades adicionales. Por el momento, se concentrará en las vías legales disponibles para exigir el cumplimiento del contrato o el resarcimiento correspondiente.

En paralelo, se ha intensificado el seguimiento técnico y legal a otros contratos vigentes, como parte de una estrategia para evitar la paralización de servicios debido a proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales.