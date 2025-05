Madre de Juan Manuel Vargas responde a Rafael López Aliaga por insólita broma: “Hazte el ADN y llámame”

Madre de Juan Manuel Vargas responde si tuvo romance con Rafael López Aliaga | Playzon TV

En la más reciente edición del programa ‘La parrilla del Loco’, el exfutbolista Juan Manuel ‘El Loco’ Vargas sorprendió a su audiencia al invitar a su madre, Carmen Risco. Durante la conversación, el exjugador de Universitario no evitó tocar un tema que generó gran curiosidad: los comentarios del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien en tono de broma sugirió haber tenido un romance en Magdalena y dejó entrever que podría ser el padre del exseleccionado.

Aprovechando la presencia de su madre, Juan Manuel Vargas no dudó en consultarle directamente sobre esas declaraciones. “El otro día salió un tema y me quedé pensando. ¿Será verdad o no? Porky dijo que estuvo por Magdalena y tuvo un hijo robusto. ¿Ese soy yo, o no? ¿Qué pasó?”, preguntó con humor.

Carmen Risco, sin perder la compostura, respondió con picardía: “No me acuerdo porque… tantos apagones que había. Yo creo que sí…”, lo que provocó una carcajada espontánea de su hijo.

Carmen Risco reaccionó con humor ante la insinuación del alcalde y hasta le pidió hacerse el ADN.

La conversación continuó entre bromas, y la madre del ‘Loco’ Vargas incluso comentó que ve cierto parecido entre su hijo y Rafael López Aliaga. “Me parece, la cabecita”, dijo entre risas.

Por su parte, Juan Manuel Vargas confesó que, pese a saber que era una broma, el comentario lo dejó con dudas: “Me dijo que me iba a hacer una bromita con el tema de mi mamá, pero me dejó dudando porque es gordito y cabezón”.

Rafael López Aliaga: “Tuve un amor juvenil, quiero hacerme la prueba de ADN”.

Sin intención de cerrar el tema, Carmen Risco continuó con el tono divertido y envió un mensaje directo a López Aliaga. “El ADN tienes que hacerte (...) (Y si es verdad) seré la segunda dama de la Municipalidad... Llámame”, expresó con humor, generando nuevas carcajadas del exfutbolista.

¿Qué dijo Rafael López Aliaga sobre el ‘Loco’ Vargas?

Durante la inauguración de un polideportivo en San Martín de Porres, Rafael López Aliaga lanzó una inesperada broma frente al propio Juan Manuel Vargas, quien asistía como invitado. Con su característico estilo, el burgomaestre sorprendió a todos con una frase que desató risas: “Tuve un amor juvenil en Magdalena, quiero hacerme la prueba de ADN con este señor, porque puede ser fruto del amor. Es igualito, caraj*“.

Posteriormente, evocó con entusiasmo uno de los momentos más recordados de la carrera de Juan Manuel Vargas, el gol contra Argentina en 2008. “Cuando mete su gol a punta de puche y más cosas que no voy a decir acá... se lleva a uno, dos, tres, fornidos, este es más fornido, es un ‘Porky’, se lleva a todo el mundo y se la centra a Fano. Y Fano con la nariz la mete, fue un gol con nariz, pero nos hizo vibrar a todos, pues”, remató, provocando aplausos y risas del público presente.

Rafael López Aliaga a Juan Manuel Vargas en acto público: “Tuve un amor juvenil en Magdalena, quiero hacerme la prueba de ADN” - MML

‘Loco’ Vargas descarta boda

Después de más de 20 años de relación y cinco hijos en común, Juan Manuel ‘Loco’ Vargas ha generado incertidumbre sobre sus planes de boda con Blanca Rodríguez, su pareja de toda la vida. Aunque en marzo de 2025 anunció públicamente su intención de casarse en mayo durante una entrevista en el pódcast ‘La Linares’ con Verónica Linares, sus recientes declaraciones sugieren que la unión civil podría no concretarse como se esperaba.

En aquella conversación, el exfutbolista dejó sorprendida a la periodista al revelar que, pese al largo tiempo que llevaban juntos, aún no estaban casados, pero que deseaba formalizar su relación próximamente. Sin embargo, todo dio un giro cuando fue abordado por el programa ‘Amor y Fuego’, donde se le consultó si mantenía en pie el compromiso.

Juan Manuel ‘Loco’ Vargas descarta boda con Blanca Rodríguez luego de afirmar que se casaría en mayo. Video: Amor y Fuego.

“Vamos a ver todavía, en algún momento, ya son muchos años, pero todavía no está en los planes ahorita”, respondió Vargas, dejando en evidencia que la decisión podría estar en pausa o haber sido replanteada. La frase ha despertado especulaciones sobre el verdadero estado de su compromiso con Blanca Rodríguez y si finalmente habrá o no boda este año, como él mismo lo había anticipado semanas atrás.