“Madame Boluarte, es hora de retirarse a sus aposentos”: así adulaba Gustavo Adrianzén a la presidenta, según Patricia Chirinos

Fuente: Exitosa

La congresista Patricia Chirinos (Renovación Popular) afirmó este miércoles que “dos fuentes directas” le han informado que el exprimer ministro Gustavo Adrianzén se dirigía a la presidenta Dina Boluarte en tono servil, llamándola “madame”. En una entrevista con Exitosa, la legisladora aseguró que, más allá del profesionalismo, la mandataria valora la sumisión de los integrantes del Ejecutivo.

“Tengo la frase correcta, la quiero decir: ‘Madame Boluarte, es hora que usted se retire a sus aposentos‘. Esa es la frase (que le decía el expremier). Menos mal que ya está fuera”, declaró en la emisora al señalar que Adrianzén habría pronunciado esas palabras “como declamando”.

La parlamentaria también cuestionó el perfil de los actuales ministros designados por Boluarte, quien reconfiguró su gabinete al nombrar como jefe del mismo a Eduardo Arana, hasta hoy titular de Justicia. “Lo único que le importa es que los ministros que ella pone a dedo le lleven el amén, le lleven la cartera, le abran la puerta, se la cierren y que le digan ‘madame’”, señaló.

Criticó la falta de criterios técnicos en las designaciones y sostuvo que la presidenta prioriza la lealtad personal por encima de la experiencia, por lo que, a su criterio, la nueva plancha ministerial no debería recibir la confianza del Parlamento.

La parlamentaria sugirió que el Congreso no debería otorgar la confianza al gabinete liderado por Eduardo Arana

“La señora no ve que tengan experiencia, que sean profesionales, que hayan tenido otros cargos. Creo que parece que más bien son piquichones, aunque también hay una ministra piquichona, esa de cerquillo (en referencia a Desilú León), defendiendo a su jefita”, agregó.

Boluarte ha ratificado a varios ministros del gabinete. Entre ellos, los titulares de Defensa, Walter Astudillo; Educación, Morgan Quero; Comercio Exterior y Turismo, Desilú León; Salud, César Vásquez; Desarrollo Agrario, Ángel Manero; Trabajo, Daniel Maurate; Producción, Sergio González; y Energía y Minas, Jorge Montero.

También mantuvo a Durich Whitembury en Vivienda; Fanny Montellanos en Mujer; Juan Carlos Castro en Ambiente; Fabricio Valencia en Cultura; y Leslie Urteaga en Desarrollo Social. Además, confirmó en el cargo a los tres titulares que juraron hace menos de 24 horas: Raúl Pérez Reyes en Economía, Carlos Malaver en Interior y César Sandoval en Transportes y Comunicaciones.

No acudió a la ceremonia el canciller Elmer Schialer, quien se encuentra actualmente en un viaje oficial en China. La noche anterior, Adrianzén anunció su renuncia justo cuando iba a enfrentar cuatro mociones de censura en el Congreso.

Gustavo Adrianzén dejó el cargo justo antes de enfrentar cuatro mociones de censura

“Se ha agarrado con uñas y dientes al puesto. ¿Cuándo más en su vida va a ganar esa cantidad de dinero?”, indicó Chirinos al referirse a esa abrupta salida, a pesar de que había negado dos veces que dimitiría. Arana, abogado de profesión, se convirtió así en el cuarto primer ministro desde que Boluarte asumió la Presidencia en diciembre de 2022.

Según el pronóstico de la legisladora, Boluarte podría ser vacada antes de que culmine su mandato en 2026. “Las cosas pueden ir cambiando en julio”, adelantó.

Adrianzén, “un fantasma”

La gestión de Adrianzén también fue duramente criticada en abril pasado por su antecesor, Alberto Otárola, quien lo tildó de “fantasma” en una entrevista concedida a Infobae Perú. “(Boluarte) es responsable de nombrar a un ágrafo como ministro de Educación, a un pirañita como ministro del Interior, y a un fantasma como primer ministro. Que asuma las consecuencias y sustituya el verbo odiar por el de gobernar”, dijo.

Señaló no hablar desde el odio y que no guarda rencor a la mandataria, aunque insinuó saber más secretos sobre ella. También pidió a la Defensoría del Pueblo que tome acción ante el “mamotreto de denuncia por organización criminal” que presentó en su contra el colaborador eficaz Zamir Villaverde.

“Yo no soy un conspirador, no me reúno con nadie. Siempre he dicho que estoy en contra de la vacancia. Vaya a pedirle cuentas a su conciencia”, invocó entonces a su exaliada política.