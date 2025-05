Familia completa desaparece sin dejar rastro en Mi Perú: padre, madre y tres niños llevan tres semanas sin ser encontrados

Una familia entera desapareció en el distrito de Mi Perú, en el Callao, y hasta la fecha no se tiene ninguna pista sobre su paradero. Ricardo Iraola Gutiérrez, de 34 años, su pareja Estefanía Yzique Ayala, de 28, y sus tres hijos menores de edad —de 10, 5 y 2 años— salieron de su vivienda el 21 de abril y no regresaron.

La última vez que se les vio fue a través de cámaras de seguridad del municipio, que captaron el momento en que abordaban un microbús sin llevar equipaje, mochilas ni documentos personales. Desde entonces, no se ha tenido contacto con ninguno de los cinco integrantes.

Cámaras de seguridad captaron a la familia el 21 de abril, cuando abordaban un microbús. Captura: Canal N.

El caso generó preocupación entre sus familiares directos, quienes señalan que no existe motivo aparente para una desaparición voluntaria. En la casa que ocupaban quedaron los documentos de identidad de los menores, así como otros objetos personales importantes. La vivienda se encontraba cerrada, sin señales de violencia ni desorden.

Ricardo y Estefanía se dedicaban a la venta de caramelos en las calles, oficio que desempeñaban de manera informal para sostener a sus hijos. Según los testimonios recogidos por los medios, vivían con limitaciones económicas, pero no habían reportado amenazas ni conflictos familiares. El último contacto con ellos ocurrió en la mañana del 21 de abril.

Sin contacto desde hace casi tres semanas

Carmen Iraola, hermana de Ricardo, fue quien dio aviso a las autoridades. Ella señaló que la última vez que habló con su hermano fue justo antes de su desaparición, el 21 de abril. Ricardo le informó que saldría a recoger a su hija mayor, Nicole, para ir juntos a trabajar.

La pareja aparece junto a Nicole, de 10 años, y el menor de dos, en una imagen tomada antes de su desaparición. Foto: Captura: Canal N

“Me dijo mi hermano: ‘Negra, me voy a recoger a Nicole. Nos vamos a trabajar y regreso en la noche’. Ese día fue la última vez que los vi”, relató Carmen a Canal N. Después de ese mensaje, intentó comunicarse con él y con Estefanía, pero ninguno respondió. Ambos teléfonos permanecen apagados. “Uno manda mensajes y no llegan”, explicó.

La tía de los menores recorrió los lugares donde usualmente encontraban a la familia ofreciendo golosinas. Caminó por varias avenidas y mercados, sin resultados. Ante la falta de pistas, decidió presentar la denuncia por desaparición en la comisaría correspondiente.

Niño de cinco años requiere medicación urgente

Uno de los aspectos más delicados del caso involucra al hijo de cinco años, César, quien padece una condición médica que lo obliga a recibir tratamiento constante. Según explicó la tía, el menor convulsiona con frecuencia y necesita medicación específica, la cual quedó en la vivienda junto a los DNI de los tres niños.

“Han dejado el DNI de los tres niños acá en casa. Yo sé que mi hermano no andaría sin los documentos porque sabe que César convulsiona a cada rato y tiene que ser atendido. No se han llevado ropa, no se han llevado nada”, expresó Carmen. Este detalle refuerza la hipótesis de que la salida de la familia no fue planeada con anticipación.

Ricardo Iraola y Estefanía Ayala junto a César, su hijo de cinco años, quien necesita medicación constante por una condición médica. Captura: Canal N.

Policía activa protocolo de búsqueda

La denuncia ya fue registrada en el portal de personas desaparecidas de la Policía Nacional del Perú. La ficha contiene los nombres completos y fotografías de los cinco integrantes de la familia Iraola Yzique. La PNP habilitó el número 960-524-297 para que cualquier ciudadano que posea información pueda comunicarse.

Las autoridades continúan con la recopilación de datos y no descartan ninguna hipótesis. La comunidad del distrito de Mi Perú se mantiene alerta, mientras los familiares de los desaparecidos piden ayuda a través de los medios de comunicación.

Ficha oficial de búsqueda emitida por la Policía Nacional del Perú con los datos de Ricardo Iraola y Estefanía Izique.

“Ricardo, si me estás viendo, por favor comunícate. Estamos desesperados. Por favor, regresa a casa o llámanos”, expresó Carmen con visible angustia.

¿Cómo reportar una desaparición en Perú?

En el Perú, no es necesario esperar 24 horas para denunciar la desaparición de una persona. Puedes hacerlo de inmediato en cualquier comisaría de la Policía Nacional del Perú (PNP), en un Departamento de Investigación Criminal (Depincri) o en la División de Personas Desaparecidas si estás en Lima. La atención está disponible las 24 horas, todos los días.

Cualquier persona puede presentar la denuncia, incluso si no es familiar del desaparecido. Al hacerlo, debes proporcionar los datos personales del denunciante, una descripción detallada de la persona desaparecida, una fotografía reciente y las circunstancias de la desaparición.

Tras la denuncia, la PNP emite una Nota de Alerta y comienza las diligencias para su búsqueda. En casos de menores, mujeres en riesgo u otros grupos vulnerables, se puede activar una alerta especial. Para más información, visita desaparecidosenperu.policia.gob.pe o llama a la línea gratuita 114.