Ana Lucía Urbina revela por qué se separó de Edwin Guerero, dueño de Corazón Serrano: “Los hombres no son tontos”

Ana Lucía Urbina revela por qué se separó de Edwin Guerrero | TikTok/@fernandoleonartista

Ana Lucía Urbina, la reconocida vocalista de la agrupación piurana Corazón Serrano, abrió su corazón y compartió las razones de su ruptura con Edwin Guerrero, dueño de la orquesta. En una reveladora transmisión en vivo a través de TikTok, la cantante sorprendió a sus seguidores al revelar por primera vez que su separación se debió a la intervención de una tercera persona.

La relación entre Ana Lucía Urbina y Edwin Guerrero comenzó en 2017 y perduró hasta 2021, cuando decidieron separarse. Sin embargo, tres años después, la pareja se reconcilió. Su romance enfrentó una dura prueba en julio de 2024, cuando la cantante de cumbia sufrió la pérdida de su bebé, un golpe devastador para ambos.

En un comunicado, Ana Lucía Urbina expresó que esa pérdida fue “una de las experiencias más desgarradoras” de su vida. Tras ese doloroso suceso, la artista anunció que su relación con el director de Corazón Serrano había llegado a su fin de manera definitiva, aunque evitó entrar en detalles sobre los motivos. Lo único que mencionó fue que estaba priorizando su salud mental en ese momento.

Ana Lucía Urbina posa junto a Edwin Guerrero, fundador de Corazón Serrano.

Ahora, durante un live de TikTok, Ana Lucía Urbina reveló cómo se dio la reconciliación con el director de Corazón Serrano a comienzos de 2024. Según relató, cuando retomaron el contacto, Edwin Guerrero se encontraba en otra relación amorosa.

“Él estaba con otra persona, ya habíamos salido a cenar y le dije: ‘Tú me amas, me adoras, termina con esa persona, dile que me amas a mí y que te vas a casar’. Y él me dijo: ‘Cásate conmigo‘. Y terminó con esa persona, le dijo que me amaba y que quería casarse. Y regresamos. Me dijo: ‘No quiero que estés con nadie, yo te amo’”, contó la cantante, con total honestidad sobre su relación.

La cantante, visiblemente emocionada, admitió que, en ese momento, estaba dispuesta a casarse con el dueño de Corazón Serrano. “Yo lo amaba. En ese momento, sí (me casaba)”, confesó, con la mirada fija en el amor que sentía por él. Decidió darle una nueva oportunidad a su relación, que se retomó en privado. “Fue todo lindo, ahí fue cuando salí embarazada”, agregó, compartiendo un momento de felicidad en medio de las dificultades.

A pesar de haberse separado de Edwin Guerrero, Ana Lucía continúa en Corazón Serrano.

¿Por qué se separó de Edwin Guerrero?

Sin embargo, la relación con Edwin Guerrero volvió a desmoronarse, esta vez debido a la aparición de una tercera persona en la vida de ambos. Ana Lucía Urbina no reveló quién fue esa persona, pero sí optó por mandar una indirecta tras otra:

“No voy a decir quién fue. Yo pienso que los hombres no son tontos, son inteligentes, ven cada persona... quién es y para qué es. Las mujeres saben qué persona es para presumir y qué persona es para esconderse. Yo, como mujer, si me gustara alguien, le exigiría: ‘Si me quieres, no te daría vergüenza estar conmigo’. Pero hay personas que saben para qué están, por eso no dicen nada”, expresó, dejando en el aire la identidad de la presunta “manzana de la discordia”.

Ana Lucía Urbina y Edwin Guerrero tuvieron una relación de años. Su ruptura definitiva se dio en 2024.

Finalmente, Ana Lucía Urbina confesó que su ruptura definitiva con Edwin Guerrero ocurrió después de la pérdida de su bebé. “Cuando yo salí embarazada y perdí a mi bebé, terminamos y él puede hacer su vida como se le de la gana. (¿Sientes que a él le faltó darte respaldo?) Sí, un poquito. Yo me quedé sola y eso fue lo que más me dio cólera”, comentó, visiblemente afectada por los recuerdos de ese doloroso capítulo en su vida.

Ana Lucía no extenderá su contrato con Corazón Serrano

A principios de 2025, Ana Lucía Urbina, vocalista de Corazón Serrano, sorprendió a sus seguidores al anunciar que no renovará su contrato con la agrupación piurana cuando este llegue a su fin. Sin embargo, aclaró que su retiro no será inmediato.

En una entrevista con Radio Nueva Q, explicó que aún le quedan algunos años de contrato con la orquesta, por lo que continuará en los escenarios durante un tiempo más antes de hacer su transición. “Yo en Corazón Serrano tengo como contrato algunos años también y de ahí vuelo, vuelo como hoja de otoño”, comentó, con un tono relajado. Aunque no detalló si seguirá su carrera como solista o buscará nuevas oportunidades en la música, aseguró que, cuando llegue el momento, tomará un descanso. “Será como una pausa, un descanso; me voy a mi casa, voy a dormir”, dijo.

Ana Lucía Urbina confirma su salida de Corazón Serrano | Radio Nueva Q

Ana Lucía Urbina, que ha sido una de las figuras más queridas de la agrupación, mencionó que su decisión también está motivada por la necesidad de enfocarse en su vida personal, la cual ha quedado en segundo plano debido a la exigente rutina de trabajo. “Quiero tener mi familia, quiero conocer gente. Es que aquí literalmente trabajamos todos los días y no tenemos ningún espacio”, reveló.