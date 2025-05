¿Cuál es el sueldo de los miembros de las Fuerzas Armadas en 2025? Conoce los nuevos montos salariales desde enero

Cada año, cientos de peruanos eligen servir en las Fuerzas Armadas, asumiendo un compromiso directo con la seguridad y defensa del país. Este sacrificio y dedicación no solo se refleja en su labor diaria, sino también en los beneficios que reciben. Más de 200.000 hombres y mujeres se benefician con salarios y prestaciones que reconocen la importancia de su labor.

A principios de 2025, el gobierno aprobó un decreto supremo que establece un ajuste progresivo en los sueldos de los miembros de las Fuerzas Armadas. Este cambio beneficiará a los efectivos en servicio activo, mejorando sus ingresos y condiciones de vida.

El ajuste se aplicará durante todo el año, con incrementos establecidos en tres fases: enero, julio y diciembre, para culminar con un último aumento en junio de 2026.

Este ajuste salarial no solo impactará a los militares en servicio activo, sino también a los pensionistas de las Fuerzas Armadas. Además, la medida beneficiará de manera similar al personal de la Policía Nacional, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea.

¿Cuánto reciben los miembros de las Fuerzas Armadas en 2025?

El Decreto Supremo N° 005-2025-EF, publicado el pasado 19 de enero, detalla los nuevos montos de remuneración clasificados según los niveles y grados del personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la Marina de Guerra y las Fuerzas Aéreas.

El aumento salarial se llevará a cabo en tres fases durante 2025: la primera comenzó en enero y benefició tanto al personal activo como a los pensionistas. Las dos fases restantes se implementarán en julio y diciembre, con un ajuste final previsto para mediados de 2026.

Para los oficiales:

Nivel 8 : S/ 2,469.57 (Ejército: Sub Teniente, Marina de Guerra: Alférez de Fragata, Fuerza Aérea: Alférez, Policía Nacional: Alférez)

Para los suboficiales:

Nivel 8: S/ 2,213.38 (Ejército: Sub Oficial de Tercera, Marina de Guerra: Oficial de Mar Tercero, Fuerza Aérea: Sub Oficial de Tercera, Policía Nacional: Sub Oficial de Tercera)

Nivel 7: S/ 2,245.96 (Ejército: Sub Oficial de Segunda, Marina de Guerra: Oficial de Mar Segundo, Fuerza Aérea: Sub Oficial de Segunda, Policía Nacional: Sub Oficial de Segunda)

Nivel 6: S/ 2,288.40 (Ejército: Sub Oficial de Primera, Marina de Guerra: Oficial de Mar Primero, Fuerza Aérea: Sub Oficial de Primera, Policía Nacional: Sub Oficial de Primera)

Nivel 5: S/ 2,357.15 (Ejército: Técnico de Tercera, Marina de Guerra: Técnico Tercero, Fuerza Aérea: Técnico de Tercera, Policía Nacional: Sub Oficial Técnico de Tercera)

Nivel 4: S/ 2,495.84 (Ejército: Técnico de Segunda, Marina de Guerra: Técnico Segundo, Fuerza Aérea: Técnico de Segunda, Policía Nacional: Sub Oficial Técnico de Segunda)

Nivel 3: S/ 2,667.71 (Ejército: Técnico de Primera, Marina de Guerra: Técnico Primero, Fuerza Aérea: Técnico de Primera, Policía Nacional: Sub Oficial Técnico de Primera)

Nivel 2: S/ 2,868.27 (Ejército: Técnico Jefe, Marina de Guerra: Técnico Superior Segundo, Fuerza Aérea: Técnico Inspector, Policía Nacional: Sub Oficial Brigadier)