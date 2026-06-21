Perú

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Ayacucho cuenta con diferentes atractivos turísticos y conocer el clima puede ayudarte a evitar inconvenientes en tu visita

Guardar
Google icon
Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)
Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima en Ayacucho permite a sus habitantes y visitantes planificar sus actividades diarias con mayor eficiencia. Las condiciones meteorológicas influyen directamente en sectores como la agricultura, el comercio y el turismo, por lo que anticipar lluvias, temperaturas extremas o cambios bruscos ayuda a tomar decisiones informadas y evitar contratiempos.

En este contexto, el pronóstico del clima de Ayacucho para este lunes, 22 de junio es:

Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 22ºC mientras que la mínima de 8ºC.

La información sobre el clima también resulta relevante para la prevención de riesgos y la seguridad ciudadana. En zonas como Ayacucho, donde pueden presentarse lluvias intensas o fenómenos como heladas, un pronóstico actualizado contribuye a que las autoridades y la población tomen medidas preventivas ante posibles emergencias. Esto reduce el impacto de eventos adversos, mejora la preparación ante desastres y protege la salud y los bienes de la comunidad.

PUBLICIDAD

¿Cómo suele ser el clima en Ayacucho?

El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)
El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en la ciudad de Ayacucho es templado y seco, con una altitud aproximada de 2,700 metros sobre el nivel del mar y presenta dos estaciones principales:

Una temporada de lluvias que comprende de noviembre a marzo, en la que las precipitaciones pueden superar los 120 mm mensuales y una temporada seca que abarca de abril a octubre, donde la presencia de lluvias es mínima y predominan los cielos despejados. Las temperaturas a lo largo del año se mantienen relativamente estables; las máximas diarias suelen oscilar entre 23°C y 25°C y las mínimas entre 9°C y 11°C.

PUBLICIDAD

En el contexto de los años recientes, el evento climático de El Niño ha generado variaciones en los patrones habituales de lluvia y temperatura en la región, incrementando la frecuencia y magnitud de lluvias intensas que pueden alterar la rutina local.

Los lugares turísticos en la ciudad de Ayacucho

Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)
Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)

Ayacucho, conocida como la "Ciudad de las Iglesias", es un destino turístico en Perú que combina historia, cultura y paisajes andinos, por lo que recibe miles de visitantes nacionales y extranjeros cada año, de acuerdo con el sitio especializado en turismo, Perú Travel, las principales atracciones de la ciudad son:

Plaza Mayor de Ayacucho: el corazón de la ciudad, rodeado de arquitectura colonial, casonas históricas y la Catedral de Ayacucho. Es un punto de encuentro vibrante, especialmente durante festividades como la Semana Santa. Su entorno refleja el legado colonial, con balcones de madera y arcos de piedra. Es ideal para disfrutar de la vida local y observar eventos culturales.

Catedral de Ayacucho: ubicada en la Plaza Mayor, esta iglesia del siglo XVII es un ícono del barroco andino, con altares dorados y una fachada imponente. Es un centro espiritual y artístico, con interiores que albergan obras de arte religioso y un papel clave en la Semana Santa.

Iglesias coloniales: Ayacucho cuenta con más de 30 iglesias, como la Iglesia de Santo Domingo, San Francisco de Asís, La Merced y la Compañía de Jesús, cada una con detalles barrocos y churriguerescos únicos. Representan el rico patrimonio religioso y artístico de la ciudad, con altares tallados y retablos que narran la historia colonial.

Museo de la Memoria: Dedicado a preservar la memoria del conflicto armado interno (1980-2000), este museo ofrece una mirada conmovedora a la historia reciente de Ayacucho. Es un espacio educativo que honra a las víctimas y fomenta la reflexión sobre la paz y la resiliencia.

Complejo Arqueológico de Wari: A 22 km de la ciudad, este sitio fue la capital de la cultura Wari (600-1100 d.C.), con restos de templos, calles y sistemas hidráulicos. Es una ventana al pasado preincaico, mostrando la sofisticación de esta civilización andina.

Mirador de Acuchimay: un mirador natural a pocos kilómetros de la ciudad, que ofrece vistas panorámicas de Ayacucho y los Andes circundantes. Es Ideal para caminatas, fotografía y disfrutar de la belleza de la región andina.

Temas Relacionados

Clima en AyacuchoPronóstico del tiempo en AyacuchoClima en PerúÚltimas actualizacionesClima en PerúClima en Ayacucho

Más Noticias

Bélgica vs Irán EN VIVO HOY 0-0: minuto a minuto del partido por la fecha 2 - Grupo G del Mundial 2026

Choque electrizante en el SoFi Stadium de Los Ángeles entre dos selecciones que empataron en el debut y están obligados a ganar. Sigue las incidencias del partido

Bélgica vs Irán EN VIVO HOY 0-0: minuto a minuto del partido por la fecha 2 - Grupo G del Mundial 2026

Sporting Cristal vs CNI de Iquitos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

Los ‘celestes’ visitarán al conjunto amazónico con la obligación de conseguir su primera victoria en el certamen. Revisa todos los detalles y sigue las incidencias en directo

Sporting Cristal vs CNI de Iquitos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

Keiko Fujimori acude a la tumba de Alberto Fujimori en el Día del Padre y con la proyección de victoria en el balotaje

La candidata de Fuerza Popular visitó el cementerio Campo Fe de Huachipa, donde recibió muestras de apoyo de simpatizantes y recordó el legado político de su padre

Keiko Fujimori acude a la tumba de Alberto Fujimori en el Día del Padre y con la proyección de victoria en el balotaje

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Estudiantil CNI HOY? Partido por la Copa de la Liga 2026

El elenco ‘rimense’ intentará conseguir el triunfo ante el ‘vendaval de la selva’ para tentar la clasificación a la siguiente fase del torneo. Conoce los pormenores de este duelo

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Estudiantil CNI HOY? Partido por la Copa de la Liga 2026

Fuertes oleajes provocaron el derrumbe de un tramo del malecón de La Herradura en Chorrillos mientras continúan alertas en la Costa Verde

La Municipalidad del distrito restringió el acceso al área afectada para evitar accidentes

Fuertes oleajes provocaron el derrumbe de un tramo del malecón de La Herradura en Chorrillos mientras continúan alertas en la Costa Verde
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori acude a la tumba de Alberto Fujimori en el Día del Padre y con la proyección de victoria en el balotaje

Keiko Fujimori acude a la tumba de Alberto Fujimori en el Día del Padre y con la proyección de victoria en el balotaje

Resultados ONPE más del 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Rafael Belaúnde afirma que “pensaría” ser ministro durante un eventual gobierno de Keiko Fujimori

Elecciones 2026: Última audiencia de recuento de votos de los JEE será esta semana

Más de la mitad de los peruanos quieren un gabinete multipartidario en el próximo gobierno, según encuesta

ENTRETENIMIENTO

Yaco Eskenazi revela que ‘Esto es Guerra’ no le dejaba oficializar su relación con Natalie Vértiz

Yaco Eskenazi revela que ‘Esto es Guerra’ no le dejaba oficializar su relación con Natalie Vértiz

Día del Padre 2026: Natalie Vértiz, Ivana Yturbe, Brenda Carvalho, Tula Rodríguez y más artistas dedican tiernos mensajes

‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, pide perdón a su esposa en medio de escándalo de infidelidad: “No voy a perder a mi familia para nada”

Gabriel Calvo se pronuncia tras su separación de Majo con Sabor y sus recientes declaraciones: “Todas las rupturas golpean”

Samahara Lobatón dedica emotivo mensaje a Youna por el Día del Padre, pese a reciente ruptura: “Gracias por estar”

DEPORTES

Bélgica vs Irán EN VIVO HOY 0-0: minuto a minuto del partido por la fecha 2 - Grupo G del Mundial 2026

Bélgica vs Irán EN VIVO HOY 0-0: minuto a minuto del partido por la fecha 2 - Grupo G del Mundial 2026

Sporting Cristal vs CNI de Iquitos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Estudiantil CNI HOY? Partido por la Copa de la Liga 2026

Enner Valencia expresó su frustración por el empate sin goles ante Curazao: “Lastimosamente no pudimos concretar”

Jefferson Montero exigió la renuncia de Sebastián Beccacece por duro presente de Ecuador en Mundial 2026: “Deja de vender humo”