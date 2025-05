Laura Spoya y Mario Irivarren aclaran rumores sobre una relación entre ellos: “Jugamos con la idea, pero fue por vistas”

Laura Spoya y Mario Irivarren aclaran rumores de una relación entre ellos. YouTube: TikTok.

La separación de Mario Irivarren y Onelia Molina sigue siendo un tema recurrente en los medios de comunicación. Esta vez, los rumores apuntan a una posible relación amorosa entre Mario y Laura Spoya, su compañera en el podcast “Good Time”.

La especulación surgió luego de que ambos personajes se encuentran solteros o en proceso de separación, como es el caso de la exreina de belleza. Sin embargo, ambos han salido al frente para aclarar la situación y poner fin a los rumores.

El pasado martes, el programa ’Amor y Fuego’ presentó un informe sobre el supuesto acercamiento entre Mario Irivarren y Laura Spoya, basándose en las fotos que circulaban en redes sociales.

Tras la ruptura de Mario con Alondra García Miró y la de Laura con su ex, Bryan, los dos coincidieron en una serie de fotos que los mostraban juntos, disfrutando de la tranquilidad de Máncora. Los rumores de un posible romance se desataron rápidamente.

Laura Spoya desmiente los rumores

La modelo y conductora de TV no tardó en desmentir la información. Según Laura, la foto que causó tanta controversia no era de ella y, además, el acercamiento con Mario no era de índole amorosa.

“Mario y yo somos amigos. Fuimos en un grupo muy grande, como de 30 personas, y hasta ahora tenemos una relación muy buena. No hay nada de nada”, afirmó Laura en sus redes sociales.

En cuanto a su relación con Mario, Laura también destacó lo bien que lo considera como persona, incluso elogió su carácter y habilidades: “Es muy bueno (en las competencias), tiene mucho físico. Es una persona excelente, así que la persona que esté con él va a ser muy afortunada porque tiene un corazón muy grande”, comentó hace algún tiempo sobre su amigo.

El comentario de Rodrigo González y Gigi Mitre

Los conductores del programa ’Amor y Fuego’, Rodrigo González y Gigi Mitre, comentaron sobre la relación entre Laura y Mario. Rodrigo comentó que no podría asegurar que fueran pareja, pero mencionó que “podría haber una atracción y un gusto, no me parece una idea descabellada”.

Por su parte, Gigi Mitre mostró dudas sobre la situación y sugirió que aún no había sanado la reciente ruptura de ambos. “¿No te parece rápido? Los dos aún no han sanado, ella se acaba de separar, tiene hijos, familia, y él está recién solo. A menos que se estén consolando”, comentó la conductora.

Reacciones de Mario y Laura a los rumores

Tanto Mario como Laura tomaron los comentarios con humor. La exmiss Perú, al ser consultada sobre la posibilidad de una relación, dijo: “Honestamente, más probable me parecería que ustedes dos se consuelen juntos que yo con uno de ustedes... No comprendo, ¿a la gente no le ha quedado claro que yo soy un bro más de este lugar?”.

Por su parte, el chico reality también hizo comentarios ligeros al respecto, y admitió que al inicio de ‘Todo Good’ jugaron con la idea que habrían tenido un pasado amoroso.

“Nosotros, en los primeros programas, jugamos con la idea de que entre Laura y yo había pasado algo en Máncora. Eso fue como parte de un show por un poquito de vistas”, reveló Mario, haciendo referencia a los inicios de su podcast, en los cuales ambos buscaban generar más interacción con su audiencia.

Aunque los rumores sobre una relación no cesan, tanto Mario como Laura insisten en que lo que tienen es una amistad sólida de más de diez años.

“Es cierto que nos conocemos más de 10 años, pero también es cierto que no pasó nada”, aseguró Laura. Mario, por su parte, añadió: “Ustedes tres son como mis hermanos, son como mi familia. A veces Laura, en algunos casos, es como mi hermana o mi mamá”.

Mario despeja cualquier duda sobre un posible romance

En cuanto a una relación romántica, Mario dejó claro que no había absolutamente nada entre ellos. “Soy cero tu tipo. Hago deporte, no como comida chatarra, no tomo”, bromeó Mario, explicando de manera humorística que no encajaría en el perfil romántico de Laura.

Con esta serie de declaraciones, tanto Mario Irivarren como Laura Spoya han desmentido los rumores sobre una relación amorosa y han dejado claro que lo que tienen es una gran amistad basada en el respeto mutuo. Así, los seguidores de ambos pueden respirar tranquilos, sabiendo que los rumores no son más que eso: simples especulaciones.

